Zepp Health ha da poco lanciato sui mercati europei il suo nuovo smartwatch, Amazfit Active 2, annunciato a gennaio in occasione del CES 2025. Fin da subito molti utenti si sono domandati se, visto il prezzo decisamente concorrenziale, parliamo di appena 99 euro per la versione Standard, non fosse una alternativa più che valida ad Amazfit Balance, smartwatch lanciato nel 2023 ma che lo scorso anno ha vissuto una seconda giovinezza grazie a una serie di aggiornamenti che lo hanno reso il best buy assoluto.

Basteranno un prezzo competitivo e una nuova versione del sistema operativo (Zepp OS 4.5 di cui vi parliamo qui)? Il confronto più corretto, tra l’altro, è quello tra Amazfit Balance e la versione Premium di Amazfit Active 2, che però arriverà sul mercato solo tra qualche settimana, e che sarà in vendita a 129 euro, un prezzo comunque altamente concorrenziale rispetto ai 199,90 euro del Balance, che però si trova spesso in offerta (il minimo storico su Amazon è proprio di circa 129 euro).

In attesa di provare con mano Amazfit Active 2, e di parlarvene nella nostra recensione completa, vediamo di fare un confronto sulla carta per capire quali sono i punti di forza dell’uno e dell’altro smartwatch.

Active 2 e Balance: schede tecniche a confronto

Il primo confronto parte ovviamente dalla scheda tecnica, che mette immediatamente in evidenza le principali differenze tra i due. La prima, che salta subito all’occhio non appena i due smartwatch sono messi uno a fianco dell’altro, sono le dimensioni dello schermo: 1,32 pollici per Amazfit Active 2, con risoluzione di 466 x 466 pixel (353 ppi), 1,5 pollici per Amazfit Balance, con risoluzione di 480 x 480 pixel (323 ppi). Schermo quindi più grande, che rende Active 2 più adatta alle persone con polsi più delicati o a chi cerca un dispositivo meno appariscente. Amazfit Balance è invece più adatto a chi ha un polso più grande o a chi comunque preferisce un dispositivo più “importante”.

Da notare che Active 2, pur avendo uno schermo più piccolo con una risoluzione leggermente inferiore, ha una maggiore densità di pixel per pollice, offrendo delle immagini più nitide, anche se la differenza è decisamente minima. Entrambi i modelli hanno lo schermo protetto da vetro temperato, anche se Active 2 può contare sulla versione Premium che offre un vetro zaffiro, maggiormente resistente ai graffi e ai segni del tempo.

Amazfit Balance misura 46 x 46 x 10,6 millimetri e, senza cinturino, pesa 35 grammi, grazie all’utilizzo di un telaio intermedio in lega di alluminio e a un guscio inferiore in polimero rinforzato con fibre. Amazfit Active 2, dal canto suo, ha il telaio intermedio in polimero rinforzato e la lunetta in acciaio inox, misura 43,9 x 43,9 x 9,9 millimetri e pesa 29,5 grammi (31,65 grammi per la versione premium). Differenze minime anche per quanto riguarda le dimensioni, giusto un paio di millimetri, anche se l’effetto visivo farebbe pensare a una differenza maggiore.

Dove Amazfit Balance prende decisamente il largo, è nella batteria, che raggiunge i 475 mAh, un valore che permette di raggiungere i 14 giorni di autonomia con uno scenario tipico ma almeno 7 -8 giorni con un uso più intenso, che prevede anche l’attivazione della funzione AoD (Always on Display). Amazfit Active 2, dal canto suo, si ferma a 270 mAh, che secondo il produttore (ma dovremo scoprirlo nella nostra recensione completa) permettono di raggiungere i 10 giorni di utilizzo tipico e 5 giorni con uso intenso, che include l’utilizzo costante della funzione AoD.

Entrambi gli smartwatch utilizzano un sensore BioTracker, anche se di differenti generazioni: di quinta generazione per Balance, di sesta generazione per Active 2. A questi si aggiungono accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di temperatura e di luce ambientale, con Active 2 che aggiunge anche un altimetro barometrico. Balance invece si differenzia per la presenza di un sensore di pressione dell’aria ma soprattutto per la presenza di un sensore di impedenza bioelettrica BIA, che permette di calcolare la composizione corporea, una funzione che solitamente ritroviamo nelle bilance intelligenti.

Per quanto riguarda il posizionamento, tutti e due gli smartwatch utilizzano un; antenna a polarizzazione circolare, con Active 2 che si appoggia a 5 sistemi satellitari mentre Balance ne utilizza 6, oltre a utilizzare un sistema a doppia banda per una maggiore precisione in ogni condizione. Differenze anche per quanto riguarda la connettività, con Balance che può contare su Bluetooth 5.0 e WiFi a 2.4 GHz (molto utile soprattutto per il download degli aggiornamenti) mentre Active 2 si limita al solo Bluetooth 5.2 con BLE.

Microfono e altoparlante sono presenti tu entrambi i modelli, con Active che utilizza un motore a rotore mentre Balance può contare su un motore lineare. Il cinturino misura 22 millimetri di larghezza su tutti e due gli smartwatch, che però differiscono per quanto riguarda la basetta di ricarica. Quella di Amazfit Balance è identica a quella usata su T-Rex 3, mentre Active 2 adotta la stessa soluzione di Cheetah Pro: sempre ricarica magnetica ma con differente posizionamento dei due contatti per la ricarica. Active 2 porta avanti la scelta fatta con T-Rex 3 e include solo la basetta di ricarica, con una porta USB-C, per ridurre costi e ridurre l’impronta ecologica, mentre Balance utilizza ancora la vecchia tipologia con caricabatterie dotato di cavetto USB-A.

L’ultima differenza è rappresentata dai pulsanti, visto che Active 2 dispone di due pulsanti posizionati sul lato destro, sottili e quasi a filo con la cassa, mentre Balance ha un pulsante inferiore e una corona superiore, con feedback aptico, per scorrere tra i menu. La resistenza alle immersioni è invece la medesima sui due smartwatch , che resistono fino a 5 atmosfere e possono quindi essere indossati senza problemi anche per gli sport acquatici.

Chiudiamo con il supporto alla tecnologia NFC per i pagamento, che ha fatto il suo debutto nel mondo Amazfit proprio con Balance e che su Active è presente solamente nella variante Premium (che può contare anche su un cinturino aggiuntivo in silicone e un cinturino in pelle). Nella tabella sottostante trovate il riepilogo delle caratteristiche tecniche principali.

# Amazfit Balance Amazfit Active 2 Dimensioni 46 x 46 x 10,6 mm 43,9 x 43,9 x 9,9 mm Peso (senza cinturino) 35 grammi 29,5 grammi

31,65 grammi versione Premium Display AMOLED da 1,5″

(480 x 480 pixel)

323 ppi

vetro temperato AMOLED da 1,32″

(466 x 466 pixel)

353 pixel

vetro temperato

vetro zaffiro versione Premium Sensore salute BioTracker 5.0 PPG BioTracker 6.0 PPG Batteria 475 mAh 270 mAh Connettività Bluetooth 5.0

WiFi

NFC per pagamenti Bluetooth 5.2,BLE

NFC (solo versione Premium) Larghezza cinturino 22 millimetri 22 millimetri Posizionamento GPS a polarizzazione circolare

posizionamento doppia banda

6 sistemi di posizionamento GPS a polarizzazione circolare

5 sistemi di posizionamento Ricarica magnetica magnetica Altro microfono

altoparlante

motore di vibrazione lineare microfono

altoparlante

motore a rotore

Active 2 e Balance: funzioni a confronto

Dopo aver analizzato le molte, seppur piccole, differenze dal punto di vista hardware, è il momento di parlare del lato software e delle funzioni di Zepp OS, sistema operativo proprietario presente su tutti gli smartwatch Amazfit. Balance è ancora fermo alla versione 4.0 mentre Active 2 ha portato al debutto la nuovissima versione 4.5 di cui vi abbiamo già parlato.

Le caratteristiche comuni includono Zepp Flow (che su Active è in versione potenziata), Zepp Pay (solo nella versione Premium di Active 2), controllo della riproduzione musicale sul telefono tramite Bluetooth, chiamate telefoniche tramite Bluetooth, controllo della fotocamera tramite Bluetooth (solo per iOS), notifiche per chiamate, SMS e app, modalità non disturbare, aggiornamenti del mattino, promemoria di sedentarietà e blocco dello schermo con password quando lo smartwatch non è al polso.

Amazfit Balance aggiunge anche il supporto ad Alexa, la possibilità di ricevere aggiornamenti OTA tramite WiFi, fino a 2,2 GB di spazio di archiviazione per la musica (da ascoltare anche con cuffie Bluetooth), assistente vocale offline.

Molto simile anche l’aspetto delle funzioni legate allo sport e alla salute, con Balance che gestisce 156 modalità sportive contro le oltre 160 di Active 2, monitoraggio 24 ore su 24 del battito cardiaco, livello di stress e saturazione (Active 2 può monitora 24 ore al giorno anche la temperatura cutanea), misurazione manuale delle predette funzioni, monitoraggio del sonno con fasi (inclusa quella REM), variabilità della frequenza cardiaca durante il sonno, pisolini diurni, qualità della respirazione, orario del sonno e punteggio del sonno. Il punteggio prontezza permette inoltre di capire il proprio stato fisico per capire se è possibile effettuare un allenamento o se è preferibile recuperare ulteriormente.

Da questo punto di vista Balance è ancora più completo visto che offre Zepp Aura (qui tutti i dettagli) che facilita l’addormentamento e offre una serie di report e consigli per migliorare la qualità del riposo. Entrambi offrono il sistema di valutazione della salute PAI, recupero della frequenza cardiaca, monitoraggio del ciclo mestruale, e i dati possono essere sincronizzati con Strava, adidas Running, TrainingPeaks (solo Active 2), komoot, Relive, Google Fit e Apple Health.

Una differenza sostanziale, che rende Balance più appetibile per chi vuole avere sempre sotto controllo è la possibilità, grazie al sensore di bioimpedenza, di raccogliere una lunga serie di dati corporei, tra cui IMC (indice di massa corporea, percentuale di massa grassa, percentuale di acqua, proteine, metabolismo basale, muscoli, massa ossea, muscolatura scheletrica.

Per gli sportivi è presente Zepp Coach, un sistema basato sull’intelligenza artificiale che permette di personalizzare gli allenamenti e raggiungere i propri obiettivi seguendo delle tabelle preparate su misura. Mentre Balance permette di collegare cardiofrequenzimetri e misuratori di potenza per ciclismo esterni, Active 2 consente di collegare anche misuratori di potenza in esecuzione, tachimetri per bici e misuratori di cadenza per ciclismo.

Dove acquistarli

Amazfit Active 2 e Amazfit Balance sono disponibili sullo store ufficiale e su Amazon. Mentre Active 2 è al momento disponibile solamente nella versione standard (la Premium dovrebbe essere in commercio solo tra qualche settimana), Amazfit Balance è in commercio nella versione nera con cinturino in silicone e grigia con cinturino in tessuto.