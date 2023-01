Nel corso delle ultime settimane sono emerse diverse nuove funzioni in arrivo per gli smartwatch e sportwatch Garmin. Fra queste, si parlava anche della funzione ECG, da cui emergevano diversi indizi già vari mesi fa. Ma nelle scorse ore è arrivata l’approvazione da parte della FDA, segno che Garmin dovrebbe presto introdurla sui sui prossimi smartwatch e, magari anche sugli attuali tramite aggiornamento.

In arrivo la funzione ECG Garmin, appena approvata dalla FDA

Di una funzione ECG se ne parlava quasi un anno fa, un’opzione che si diceva già pronta ad arrivare su Garmin Venu 2 Plus (in copertina, qui la nostra recensione). Ma ciò non accadde né lì né altrove, nonostante tanti altri produttori di smartwatch e sportwatch la implementassero da tempo.

Tuttavia, alla luce della recente approvazione, datata 16 gennaio 2023, di una certa “Garmin ECG App” da parte della FDA statunitense (Food and Drug Administration), i tempi paiono maturi per un’imminente implementazione.

Dal documento relativo non si evincono ulteriori dettagli significativi, ma non escludiamo che tale funzionalità ECG Garmin la utilizzi anche per altre funzioni quali il rilevamento della variabilità cardiaca (cosiddetta HRV, che fra l’altro gli ultimi dispositivi calcolano già tramite cardiofrequenzimetro) o magari per la rilevazione della fibrillazione atriale ad esempio, come fanno d’altronde altri smartwatch prodotti da Samsung, Fitbit o Apple.

Ad ogni modo, immaginiamo che i primi dispositivi Garmin a supportarla saranno i prossimi, magari anche i nuovi Forerunner 265 con display AMOLED di cui si è parlato ultimamente. C’è motivo di credere che tramite futuri aggiornamenti anche i modelli attuali possano ricevere tale funzione ECG, un po’ come accade spesso per altre novità presentate coi nuovi smartwatch e implementate poi in seguito sui predecessori. Comunque, vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

