Dopo gli Instinct 3 e la più larga disponibilità dell’app ECG, il nuovo anno di Garmin conta già un’altra novità significativa nel settore degli smartwatch, soprattutto per gli appassionati di golf. Nella giornata di ieri, 21 gennaio, l’azienda ha infatti annunciato alcuni nuovi golf device, Garmin Approach S44 e Approach S50 degli sportwatch apparentemente classici ma con alcune funzioni specifiche per migliorare in questo sport, a cui si aggiunge anche Approach G20 Solar, un dispositivo GPS portatile per il golf.

Caratteristiche e funzionalità dei nuovi Garmin Approach

Caratteristiche tecniche di Garmin Approach S44 e S50

Iniziamo dai nuovi smartwatch, dispositivi di fascia media dotati di display touchscreen AMOLED da 1,2″ con risoluzione di 390 x 390 pixel protetti da lenti Corning Gorilla Glass 3 e incastonati in una scocche con lunette in alluminio anodizzato dalle medesime dimensioni: 43 mm di diametro e 11,4 mm di spessore, dal peso di 29 grammi Garmin Approach S50 e di 42 grammi Approach S44.

Dei due il più pregiato e costoso è Approach S50, che oltre ad avere alcune funzioni smart in più come la possibilità di effettuare pagamenti contactless con Garmin Pay, ha soprattutto il sensore cardiofrequenzimetro Garmin Elevate Gen4 a differenza di Approach S44, che non può quindi tenere traccia della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione del sangue e di molti altri parametri vitali legati al funzionamento di tale sensore.

Entrambi sono dotati dei più comuni sistemi di localizzazione satellitare, fra cui GPS, GLONASS e Galileo, hanno bussola, giroscopio, e sensore della luce ambientale e 4 GB di spazio di archiviazione. Solo Garmin Approach S50 supporta la connettività Wi-Fi, oltre al Bluetooth e ANT+, presenti anche su S44.

Per quanto riguarda infine l’autonomia, promettono entrambi fino a 10 giorni in modalità smartwatch e fino a 15 ore in modalità GPS, “utilizzando impostazioni di visualizzazione predefinite: attivazione dei gesti in modalità smartwatch; sempre attiva durante una partita di golf”, specifica Garmin, che non contestualizza ulteriormente le situazioni d’uso relative. La batteria, come di consueto negli smartwatch di Garmin, si ricarica tramite la presa proprietaria.

Funzioni di Garmin Approach S44 e S50

La mancanza di un sensore cardiofrequenzimetro pesa soprattutto nel comparto funzioni di Garmin Approach S44 rispetto a S50, risultando meno versatile benché piuttosto utile come dispositivo d’aiuto per golfisti. Sono infatti molte le funzionalità integrate, la maggior parte delle quali in comune con Approach S50, che può tuttavia contare su un maggior numero di funzioni sportive facendosi uno smartwatch decisamente più versatile e utile per praticare anche altri sport.

Per ottenere il massimo, serve comunque l’abbonamento all’app Garmin Golf, disponibile per entrambi al prezzo di 9,99 euro al mese o 99,99 euro all’anno, strumento che consente di visualizzare le immagini dei campi più dettagliate e più rappresentative della realtà, con diverse texture in base al contesto (foresta, deserto o altro), le ombre per dare profondità alla mappa e altri elementi nuovi quali arbusti bassi e i percorsi per il cart. Da segnalare anche i nuovi sensori Approach CT1 per Garmin Approach S44 e S50, tag venduti separatamente che si applicano al grip per raccogliere vari dati utili.

Garmin Approach S50, come anticipato, avendo il cardiofrequenzimetro vanta inoltre tutte le note funzioni di Garmin per il monitoraggio della salute e dello sport, con inoltre la funzione per scaricare la musica da Spotify, Deezer o Amazon Music (permette di ascoltare la musica senza avere lo smartphone con sé, collegandoci delle cuffie o altri dispositivi Bluetooth) e i pagamenti contactless tramite Garmin Pay, fra le altre cose. Presenti anche su Approach S44 alcune funzioni smart come la possibilità di ricevere le notifiche smart dello smartphone collegato.

Garmin Approach S44

Garmin Approach S50

Garmin Approach G20 Solar

L’altra novità annunciata ieri da Garmin è Approach G20 Solar, un dispositivo GPS portatile per il golf dotato di uno schermo monocromatico da 2,2″ con trattamento antiriflesso, con più di 43mila campi da golf precaricati e un sistema di ricarica solare.

Grazie a quest’ultimo, l’autonomia è illimitata quando viene utilizzato sotto il sole, ovvero in condizioni di 75mila lux (luce solare diretta); altrimenti Garmin promette 180 ore di autonomia in modalità GPS con condizioni di luce solare scarsa.

Prezzi e disponibilità

Garmin Approach S44 è già disponibile sul mercato italiano al prezzo di 349,99 euro, sia nella versione Black che nella variante Twilight con lunetta Silver. Garmin Approach S50 costa invece 449,99 euro ed è disponibile in una versione con cinturino in Nylon ComfortFit e lunetta Slate oppure con cinturino Ivory e lunetta Cream Gold.

Garmin Approach G20 Solar è disponibile in Italia al prezzo di 349,99 euro; mentre costa 99,99 euro Approach CT1 in un set da 16 sensori. Sia questi ultimi che gli smartwatch citati sono acquistabili sul sito di Garmin, in base alla disponibilità, e a breve, dovrebbero arrivare anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.