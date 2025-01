Quando si parla di dispositivi di archiviazione uno dei primi nomi che viene in mente è senza dubbio SanDisk, l’azienda è anche una delle realtà più rinomate nel settore e, in occasione del CES 2025 di Las Vegas, ha presentato il nuovo SanDisk Creator Phone SSD, un piccolo SSD portatile compatibile con la tecnologia MagSafe di Apple e che può quindi attaccarsi magneticamente al retro degli smartphone della mela.

SanDisk presenta un piccolo SSD portatile compatibile con MagSafe

In queste ore si sta svolgendo la popolare fiera dedicata all’elettronica di consumo in quel di Las Vegas, SanDisk ha deciso come altri di sfruttare l’evento per la presentazione di un nuovo dispositivo: si chiama SanDisk Creator Phone SSD ed è un SSD compatto e portabile che può attaccarsi magneticamente al retro degli iPhone.

Il dispositivo vanta l’implementazione di un cavo USB-C incluso, grazie al quale è possibile utilizzare la configurazione in movimento visto che il nuovo SSD di SanDisk è compatibile con la registrazione Apple ProRes.

Alcuni dispositivi della mela, nello specifico iPhone 15 Pro e iPhone 16 Pro, possono essere collegati a un dispositivo di archiviazione esterno tramite USB-C e i file ProRes registrati possono essere archiviati direttamente sul supporto.

Il nuovo SSD di SanDisk supporta velocità di lettura fino a 1000 MB/s e velocità di scrittura fino a 950 MB/s, dunque più che sufficienti per soddisfare i requisiti per la registrazione ProRes, ovvero velocità di scrittura di almeno 220 MB/s per 4K60 ProRes, 440 MB/s per 4K120 ProRes e un cavo USB-C che supporti velocità di trasferimento di almeno 10 Gb/s. Ovviamente il dispositivo non è utilizzabile esclusivamente con gli iPhone, ma risulta compatibile anche con Windows, macOS e Android.

SanDisk Creator Phone SSD è protetto da un guscio in silicone resistente, che dovrebbe garantire la sopravvivenza del dispositivo per cadute fino ai 3 metri; vanta inoltre una certificazione IP65 contro acqua e polvere.

L’azienda ha annunciato che il dispositivo sarà disponibile in due varianti, da 1 TB a 110 dollari e da 2 TB a 170 dollari, entrambe acquistabili sul sito ufficiale della società.