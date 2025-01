In occasione del CES 2025 di Las Vegas AUKEY ha presentato due nuovi prodotti della linea MagFusion, un caricabatterie e un power bank compatibili con MagSafe di Apple; scopriamo insieme MagFusion Titan 6-in-1 Magnetic Wireless Charger e MagFusion UltraSlim 5000 Qi2 Magnetic Wireless Power Bank.

La linea MagFusion di AUKEY accoglie due nuovi prodotti

AUKEY è un nome noto ormai da tempo nel segmento di mercato che si occupa di proporre agli utenti soluzioni da utilizzare per la ricarica dei propri dispositivi, in occasione del CES 2025 di Las Vegas la società ha presentato i nuovi MagFusion Titan 6-in-1 Magnetic Wireless Charger e MagFusion UltraSlim 5000 Qi2 Magnetic Wireless Power Bank.

MagFusion Titan 6 in 1 è il primo dei due dispositivi annunciati dall’azienda, si tratta di un caricabatterie wireless magnetico progettato per utenti multi-dispositivo o per uso condiviso: il caricabatterie è in grado di ricaricare contemporaneamente fino a sei dispositivi, vanta infatti tre pad di ricarica wireless per iPhone, un modulo per Apple Watch o AirPods, una porta USB-C e una porta USB-A, offrendo una ricarica efficiente con un design ponderato e minimale.

Il secondo dispositivo presentato in fiera da AUKEY è il MagFusion UltraSlim 5000 Qi2 Magnetic Wireless Power Bank, un power bank da 5.000 mAh che combina stile e funzionalità, con un elegante case in metallo. Disponibile in cinque differenti colorazioni quali Mint Blue, Dawn Peach , Desert Gold, Silver White e Black Grey, offre una soluzione di ricarica portatile senza ingombro; supporta la ricarica wireless da 15 W e quella cablata da 20 W.

David Yunyou Wu, Vice Presidente di AUKEY ha affermato:

Continuiamo a innovare in AUKEY per affrontare alcuni dei punti dolenti più diffusi nella ricarica mobile: il surriscaldamento e la necessità di una migliore ricarica wireless. Il riconoscimento dei CES Innovation Awards per la nostra rivoluzionaria tecnologia di raffreddamento Omnia-Frez mette in mostra l’unicità di ciò che AUKEY offre agli utenti iPhone. Siamo entusiasti di ricevere questo riconoscimento e di svelare alcune nuove, entusiasmanti soluzioni di ricarica wireless.

Per il momento l’azienda non ha rilasciato informazioni sui prezzi di vendita, sappiamo solo che i due prodotti saranno disponibili più avanti nel corso dell’anno sul sito ufficiale AUKEY.