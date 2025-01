Nel sempre più florido segmento dei mini PC, Geekom è uno dei nomi ad oggi più riconoscibili tra i produttori che si cimentano nell’impresa di fornire computer dalle dimensioni contenute e bassi consumi, senza però rinunciare all’usabilità e alle prestazioni. In occasione del CES 2025 di Las Vegas il produttore ha presentato tre nuovi dispositivi: IT15, QS1 e A9 Max.

Geekom IT15

Partiamo con il primo dei tre, Geekom IT15 è basato su una piattaforma Intel, per la precisione sarà disponibile con una CPU Core Ultra 9 285H o una Core Ultra 5 225H, entrambe con la possibilità di essere configurate con grafica Intel Arc XE-LPG A130T e fino a 64 GB di RAM DDR5-5800.

Il mini PC ha dimensioni 135,5 x 115,5 x 34,5 millimetri e permetterà all’utente di montare un SSD da 2,5 pollici insieme a due SSD M.2 (solo uno slot però con larghezza di banda NVMe Gen 4, l’altro è SATA M.2).

Dal punto di vista delle porte il nuovo mini pc di Geekom non si fa mancare nulla, vanta infatti 2 ingressi USB4 Type-C e 3 porte USB 3.2 Gen 2 Type-A integrate, con 2 porte HDMI 2.0, una porta Ethernet 2.5G, un jack per cuffie standard e persino uno slot per schede SD. Non mancano ovviamente il supporto integrato Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Geekom QS1

Passiamo al secondo mini PC annunciato dall’azienda, Geekom QS1 è il più compatto dei nuovi dispositivi con soli 135,5 x 115,5 x 34,5 millimetri, ed è costruito su un chipset Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 con 12 core CPU, una GPU Adreno e una NPU pubblicizzata per raggiungere fino a 45 AI TOPS.

Il mini PC supporta fino a 64 GB di RAM DDR4-8400 MT/s e, per quel che concerne l’archiviazione, un massimo di 2 SSD NVMe Gen 4 (un M.2-2280, un M.2-2230). Lato connettività è incluso il supporto per Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, mentre per quanto riguarda le porte include 1 porta USB4 Type-C, 3 porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 porta USB 2 Type-A, 1 porta HDMI 2.0, 1 porta DisplayPort 1.4, un jack per cuffie standard, una porta Ethernet da 2,5 Gigabit e persino uno slot per schede SD.

Geekom ha deciso di dotare il QS1 di un paio di piccole chicche, come lo sblocco tramite impronta digitale e una serie di 4 microfoni digitali integrati, che renderebbero ancor più interessante un dispositivo che dovrebbe giungere sul mercato intorno ai 500 dollari.

Geekom A9 Max

Concludiamo con il terzo mini PC, Geekom A9 Max è il più grande dei dispositivi annunciati al CES misurando 135 x 132 x 46,9 mm, ma è anche il più carrozzato visto che può fare affidamento sul processore Ryzen AI 9 HX 370 integrato di AMD, completo di 12 core, 24 thread, una iGPU Radeon 890M (dovrebbe essere disponibile anche una versione leggermente meno potente equipaggiata con AI 9 365 e una Radeon 880M) e una NPU Ryzen integrata valutata fino a 55 AI TOPS.

Il dispositivo di Geekom supporta fino a 64 GB di RAM DDR5, due unità NVMe Gen 4 ma con supporto misto per slot M.2-2280 (standard) e M.2-2230 (mini). Non manca ovviamente il supporto per Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, mentre dal punto di vista delle connessioni può contare su due porte USB4 Type-C (una con supporto per l’erogazione di potenza), ben 5 porte USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 porta USB2 Type-A, 2 porte HDMI 2.0, un jack per cuffie standard, uno slot per schede SD e due porte Ethernet da 2,5 Gigabit.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali circa le tempistiche di commercializzazione o i prezzi di vendita al dettaglio.