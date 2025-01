In questi giorni stiamo vedendo una quantità esagerata di novità dal CES 2025, che si sta svolgendo a Las Vegas (a fine pagina trovate il link per seguire il nostro reportage su Instagram), e molte di queste sono legate alla smart home, uno dei temi più caldi degli ultimi anni. Oggi vi parliamo di un paio di novità che potrebbero passare inosservate ma che potrebbero rappresentare delle chicche nascoste per chi è sempre alla ricerca di nuovi dispositivi per controllare la propria abitazione.

Honeywell X2S, termostato Matter economico

L’aspetto non è certo come quello di piccoli gioielli del calibro di Nest Learning Thermostat, ma Honeywell X2S è un termostato decisamente economico (negli USA sarà venduto a 79 dollari) e soprattutto gode del supporto a Matter, una funzione che pochi altri competitor offrono. Questo significa che lo potete integrare in qualsiasi ecosistema esistente che supporti questo standard, come Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, Home Assistant, Homey e altri ancora.

Offre un display monocromatico molto luminoso, con sei pulsanti per la regolazione delle impostazioni (niente finezze tecniche come schermo touch o a colori) e può essere installato al posto dio un termostato Honeywell esistente senza dover sostituire alcun cablaggio. Si controlla attraverso l’app Honeywell Home e secondo il produttore permette di risparmiare il 22% delle spese di riscaldamento e il 17% in quelle di raffrescamento.

La soluzione di Resideo, il produttore alle spalle di Honeywell, è pensata per chi vuole un termostato connesso, che possa essere controllato anche da remoto, senza investire cifre particolarmente importanti, e con una installazione tutto sommato semplice. Non sarà il più raffinato dei termostati ma a un prezzo onesto fa decisamente il suo lavoro.

Flic Duo, il pulsante universale

Se non vi piacciono gli assistenti vocali e per gestire la vostra smart home preferite ricorrere a pulsanti wireless, Flic Duo, un piccolo accessorio da fissare a una parete (ma potete anche tenerlo in tasca o sopra la scrivania) che vi permette di creare oltre 30 diverse azioni basate sul movimento. Con uno swipe potete, ad esempio attivare lo speaker intelligente, con una rotazione del polso (tenendolo dunque in mano) potete regolare il colore di una lampada, ma anche spegnere o accendere un dispositivo con la semplice pressione di uno dei due tasti.

È inoltre possibile eseguire azioni differenti a seconda che Flic Duo sia fissato alla parete o sia tenuto in mano. E tutto con la compatibilità Matter, il che significa che potete utilizzarlo con (quasi) qualsiasi piattaforma per la smart home senza troppi smanettamenti. La batteria può essere sostituita dall’utente e garantisce fino a 3 anni di utilizzo prima di dover essere sostituita.

Sarà in vendita, almeno negli USA, dalla fine di gennaio a un prezzo iniziale di 49 dollari, anche se le spedizioni inizieranno solo nella seconda metà dell’anno.