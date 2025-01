Il CES (la fiera di elettronica che si svolge annualmente a Las Vegas) è la vetrina preferita da Victrola, marchio che opera nel mercato audio fin dal 1906, per mostrare le proprie novità. Nel 2025 l’offerta dello storico marchio si compone di 5 giradischi (si, avete letto bene, quelli per ascoltare i vecchi vinili) e un paio di speaker Bluetooth.

Ovviamente si tratta di dispositivi evoluti, con una connettività al passo coi tempi e soluzioni di altissimo livello, per soddisfare le esigenze degli appassionati e degli audiofili.

Victrola al CES 2025

Il modello di punta è indubbiamente Victrola Stream Onyx, dotato della certificazione Works with Sonos e di connettività wireless. In primavera arriveranno nuove colorazioni, insieme a un nuovo aggiornamento software che introdurrà il supporto all’uscita audio via Bluetooth, oltre all’integrazione Roon Ready e a VINYLSTREAM Wi-Fi (per lo streaming U PNP). I nuovi modelli saranno in vendita in primavera a 599,99 dollari.

Si prosegue con Victrola Wave, un giradischi di qualità dotato di connettività Bluetooth 5.4, aptX Adaptive e aptX HD, Auracast, connettività cablata e tre diverse colorazioni per adattarsi ai gusti degli utenti. Arriverà sul mercato nella primavera di quest’anno a 399,99 dollari.

Scendiamo di prezzo per trovare Victrola Automatic, per il quale arriveranno tre nuove colorazioni in primavera. È dotato di supporto Bluetooth, controllo one-touch e funzioni per la ripetizione automatica dell’intero lato di un disco, così da offrire un ascolto potenzialmente illimitato. È in vendita a 199,99 dollari.

Completamente nuovo invece è Victrola Harmony, un giradischi full-size dal design retrò, dotato di streaming Bluetooth e tecnologia Audio-Technica per una qualità del suono superiore. Sarà in commercio in primavera a 199,99 dollari.

Decisamente economico invece, e molto più moderno nel look, è Victrola Journey Glow, in arrivo in primavera a soli 79,99 dollari. Offre 18 modalità luminose, streaming Bluetooth e altre opzioni di connettività. La sua forma lo rende facilmente trasportabile, grazie ala possibilità di chiudere il coperchio per trasformarlo in una comoda valigetta.

Oltre alle nuove linee di giradischi Victrola ha annunciato anche un paio di speaker Bluetooth. In particolare i Victrola Tempo Bookshelf, una coppia di altoparlanti con Bluetooth 5.4, Auracast, e ingressi RCA, AUX (3,5mm), USB-C e ottico. Sono disponibili in diverse colorazioni per essere abbinati ai giradischi Wave, Automatic e Stream Onyx. Arriverà sul mercato in primavera a 199,99 dollari a coppia.

Molto particolare infine Victrola Zen Outdoor, uno speaker Bluetooth con supporto Auracast dotato di una elevata qualità audio e alimentato a energia solare per essere posizionato in giardino, in veranda o nel patio, per consentirvi di ascoltare la vostra musica anche quando non siete in casa. È possibile abbinare un numero illimitato di speaker per creare scenari musicali ancora più ampi. Arriverà nei prossimi mesi a 199,99 dollari.