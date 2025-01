Al CES 2025 non poteva mancare Corsair, azienda che gioca praticamente in casa e, come ogni edizione, sceglie la vetrina di Las Vegas per quelli che saranno i punti chiave della lineup consumer dell’anno in corso.

Tante novità per l’azienda californiana in diversi segmenti del settore PC building, comprese le componenti (tante), i PC da gaming Venegance ad alte prestazioni con supporto alle nuove NVIDIA GeForce RTX 50 e, non per ultime, le periferiche.

I nuovi PC da gaming Corsair Vengeance: prestazioni al top con le GeForce RTX 50

Iniziamo dalla nuova gamma di PC da gaming Corsair Vengeance, sistemi ad alte prestazioni preassemblati dall’azienda, destinati ai gamer più esigenti e realizzati con i migliori componenti Corsair che si sposano a CPU, GPU e schede madri di ultima generazione.

I nuovi modelli abbracciano subito le neoarrivate schede video GeForce RTX 50 con GPU Blackwell e tutte le novità e le tecnologia di ultima generazione implementate da NVIDIA; non solo il DLSS 4, ma anche RTX Neural Shaders e i microservizi NVIDIA NIM per sbizzarrirsi con l’Intelligenza Artificiale.

Anche i PC Corsar quindi puntano sull’AI con Windows 11, motivo che vede in dotazione processori AMD Ryzen 9000 o, in alternativa, Intel Core Ultra 200S, abbinati alle migliori RAM, alimentatori, sistemi di dissipazione e case realizzati dal produttore statunitense.

AL CES debuttano il case modulare Corsair FRAME 4000D e il Corsair 5000T

In esposizione allo stand Corsair ci sono anche diversi case, tra questi spiccano il nuovissimo Frame 400D, che abbiamo recensito in anteprima, e un altro mid-tower, il Corsair 5000T che sarà disponibile in due varianti con e senza illuminazione ARGB. Del Corsair FRAME 4000D abbiamo parlato diffusamente nel nostro articolo. In sostanza si tratta di un mid-tower modulare che vuole portare qualche novità nel segmento dei case più economici, spesso monotoni e molto simili in quanto a soluzioni per il cooling e il PC building.

Con questo modello, il produttore vuole proporre un case che non costa tanto (100 euro), ma presenta alcune chicche come il sistema proprietario Infinirail, supporto per componenti con connettori inversi e tanto altro. La sua peculiarità però risiede nella possibilità di personalizzarlo e riciclarlo, il tutto sostituendo elementi come il vano motherboard, la cover dell’alimentatore, il pannello I/O e anche l’interno stesso del case.

La nuova versione del Corsair 5000T è invece un case con design standard, morbido nelle curve, rirpende il formato mid-tower per accogliere comunque tutta la più recente componentistica in commercio, compresi componenti con connettori inversi e schede grafiche di ultima generazione. A bordo si possono installare sino a 10 ventole da 120 mm, ma anche formati diversi, così come sono supportati gli impianti AiO a liquido da 360 mm e il sistema Corsair RapidRoute per la gestione dei cavi. Disponibile in bianco e nero, questo case arriva anche nella variante 5000T LX RGB con ventole LX120 RGB e un hub di sistema iCUE LINK.

Nuovi alimentatori Corsair e memorie RAM custom

Per quanto riguarda gli alimentatori, Corsair aggiorna la serie RMe con modelli da 650 a 1.00 watt e soprattutto con certificazione di efficienza Cybenetics Gold. Le nuove PSU supportano gli standard ATX 3.1 e PCI-E 5.1 con modalità Zero RPM per la ventola da 120 mm, mentre non manca un ulteriore aggiornamento per i connettori PCI-E con i nuovi 12V-2×6 da 600 e 450 watt.

Si aggiorna anche la fascia alta con la gamma Corsair HX1x00i, rispettivamente nelle versioni HX1200i e HX1500i, dotate ora di doppio connettore da 600 watt 12V-2×6. La cavetteria è ovviamente modulare, mentre per la dissipazione troviamo una ventola da 140 mm (sempre semipassiva) oltre alla certificazione Cybenetics Platinum (92%).

In ambito memoria, il produttore ha parlato del progetto Corsair Custom Lab e della possibilità di mettere le mani su kit di memoria DDR5 con dissipatori custom. I modelli sono scelti dalla gamma Vengeance RGB con diverse opzioni per le colorazioni e velocità che possono arrivare a 6.400 MT/s.

Rimanendo in tema, arriva un nuovo kit di accessori per le RAM Corsair Dominator Platinum DDR5. Si tratta di Dominator Platinum Wave, esteticamente molto curato e di sicuro apprezzato dagli amanti del PC DIY.

C’è anche il touchscreen XENEON EDGE e l’SSD esterno USB4 EX400U

Per chi vuole arricchire ulteriormente la propria build, per controllo, monitoraggio o per estenderne la produttività, arriva il display LCD touchscreen XENEON EDGE. SI tratta di un display da 14,5″ con risoluzione 2560x720P, versatile e dotato tra l’altro di connettività USB-C (DP-Alt Mode) e HDMI.

Ultimo, non per importanza, ma anzi interessantissimo, il nuovo SSD esterno Corsair EX400U, un drive velocissimo e compatto che, grazie al supporto per l’interfaccia USB4 e Thunderbolt 4 (via USB-C), garantisce una velocità di trasferimento sequenziale di ben 3.600 MB/s. L’SSD EX400U è compatibile con PC, Mac e dispositivi mobili con interfaccia USB-C, mentre riguardo la capacità, Corsair propone tre varianti da 1, 2 e 4 terabyte.