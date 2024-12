Corsair amplia il proprio catalogo di memorie RAM ad alte prestazioni e annuncia il debutto delle sue prime DDR5 CUDIMM; parliamo delle Vengeance RGB DDR5 CUDIMM, soluzioni rivolte al segmento dei PC builder enthusiast che non vogliono compromessi e cercano la prestazione assoluta in tutti gli ambiti di utilizzo.

Il produttore californiano, tra i leader di settore quando parliamo di RAM per il segmento consumer, si allinea quindi ai competitor di settore e in particolare all’ultima piattaforma Intel Core Ultra 200 su chipset Z890 e socket LGA 1851, al momento l’unica compatibile con questa nuova generazione di memorie DDR5. Ma vediamo insieme tutti i dettagli dei nuovi modelli.

Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM: prestazioni da primato ed estetica rivista

Partiamo subito dicendo che le Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM offrono capacità e frequenze impensabili fino a poco tempo fa su sistemi desktop consumer: si parla di kit che possono arrivare a ben 96 GB e velocità di trasferimento sino a 9.200 MT/s; stando all’azienda però sono attesi a breve modelli ancora più spinti. Non è la prima volta che parliamo di memorie DDR5 CUDIMM, un’ulteriore evoluzione delle DDR5 UDIMMM che, grazie a particolari ottimizzazioni hardware, riescono a offrire frequenze DDR5 anche oltre i 5.000 MHz (o parlando di transfer-rate 10.000 MT/s).

CUDIMM è l’acronimo di “Clocked Unbuffered Dual In-line Memory Module”, una tecnologia sviluppata per spingere ulteriormente i moduli DDR5 cercando sostanzialmente di stabilizzare meglio il segnale. L’architettura di base, così come la piedinatura, non differisce dalle comuni UDIMM, tuttavia i moduli CUDIMM integrano sul PCB un “Clock Driver IC” (CKD) per migliorare la stabilità e la sincronizzazione del segnale rigenerando e amplificando il segnale di clock.

I moduli Corsair CUDIMM sono compatibili con le architetture e le piattaforme DDR5 esistenti se utilizzati in modalità bypass, funzionando come i tradizionali UDIMM. Per sfruttare appieno il potenziale dei moduli CUDIMM però, è necessaria come detto una piattaforma compatibile, come le ultime CPU Core Ultra 200 di Intel e le schede madri con chipset Intel Z890. Corsair, che vanta a catalogo molti prodotti di fascia enthusiast come le DDR5 Dominator Platinum e Domintor Titanium, ha scelto di debuttare con la serie Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM, disponibile da subito sul sito dell’azienda; sempre secondo il produttore, le versioni non RGB saranno disponibili a dicembre.

I primi kit arrivano sul mercato con capacità di 48 e 96 GB, mentre riguardo la velocità si parla di moduli che operano da 8.000 MT/s a 9.200 MT/s; l’impostazione di tali frequenze, su schede madri compatibili ricordiamo, è molto semplice e avviene richiamando dal BIOS il profilo XMP 3.0 dedicato e memorizzato sull’SPD del modulo. Non solo prestazioni per queste nuove Corsair Vengeance che, oltre a sposare lo standard CUDIMM, propongono un’estetica rivista, caratterizzata da una finitura in argento specchiato e l’immancabile illuminazione ARGB composta da 10 LED regolabili singolarmente attraverso il software proprietario Corsair iCUE.

Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM: modelli, disponibilità e prezzi

Come anticipato in apertura, Corsair offre moduli DDR5 CUDIMM con velocità oltre i 9.000 MT/s, proponendo però all’utente anche opzioni meno spinte che comunque puntano sempre sul nuovo standard CUDIMM. Si parte infatti dai kit DDR5 Corsair Vengeance RGB CUDIMM 8.000 MT/s con CAS Latency 38, arrivando appunto ai modelli più spinti che toccano i 9.200 MT/s con CAS Latency 44, il tutto con una tensione che parte da 1,4 volt per arrivare a 1,45 volt sui moduli più spinti. Riguardo la capacità, i moduli DDR5 CUDIMM si fermano a 24 GB, quindi un kit da quattro moduli ci consente di mettere in piedi un sistema da ben 96 GB.

Per comodità però facciamo un piccolo recap sui modelli disponibili:

Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.000 MT/s, 48 GB (2x 24 GB), CL 38

Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.200 MT/s, 48 GB (2x 24 GB), CL 40

Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s, 48 GB (2x 24 GB), CL 42

Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.800 MT/s, 48 GB (2x 24 GB), CL 42

Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 9.200 MT/s, 48 GB (2x 24 GB), CL 44

Riguardo i prezzi infine, come i modelli DDR5 CUDIMM dei competitor, i costi non sono proprio alla portata di tutti; tuttavia, viste le novità, le prestazioni e, cosa più importante, la capacità di ben 48 GB per kit, non riteniamo spropositato il listino Corsair. Si parte da 305,99 euro per le CUDIMM 8.000 MT/S, arrivando ai 426,99 euro del modello flagship da 9.200 MT/s. Maggiori dettagli li trovate sul sito del produttore, mentre le Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM dovrebbero arrivare a breve anche su Amazon.