La sicurezza in bici è un tema sempre più importante, considerata la quantità di ciclisti che dallo scoppiare del COVID-19 in poi frequentano le strade urbane e non. Per questo motivo un dispositivo come il radar Garmin Varia eRTL615 diventa oggi più essenziale che mai per spostarsi o allenarsi con un po’ più di consapevolezza di chi ci circonda.

Sembra una semplice luce, ma è soprattutto un radar che avvisa i ciclisti dei veicoli in avvicinamento tramite segnali visivi e acustici, che permettono di avere maggior cognizione e di regolarsi meglio di conseguenza. È d’aiuto anche per le auto, perché la luce che emett cambia di intensità non appena i veicoli si avvicinano al ciclista, rendendolo più visibile.

Garmin Varia eRTL615 rientra in una famiglia più ampia di dispositivi come il radar retrovisore dedicato alle e-bike. Perché rispetto agli altri si differenzia soprattutto perché non integra una batteria, ma si collega direttamente a quella della bici elettrica.

Garmin Varia eRTL615: specifiche e funzioni

Si chiama Garmin Varia eRTL615, ed è una luce radar che si posiziona all’interno di una serie ormai piuttosto numerosa, formata da fanali anteriori, radar retrovisori con luci e senza, e dal più avanzato Varia RCT715, un dispositivo che oltre a illuminare e a fare da specchietto retrovisore, integra anche una videocamera (qui per maggiori dettagli).

L’ultimo Varia ad arrivare è una luce posteriore con radar espressamente dedicato alle bici elettriche perché, come anticipato, è alimentato dalla batteria di queste ultime, non integrandone una sua come gli altri. Pertanto, si collega direttamente alla propria e-bike attraverso dei cavi adattatori specifici compatibili con Bosh, Shimano o con una più semplice presa USB A. In fase d’acquisto è quindi necessario scegliere il cavo adeguato per la propria bici elettrica (in questa pagina ci sono maggiori informazioni in proposito).

Ciò detto, vediamo alcune specifiche di Garmin Varia eRTL615. Per prima cosa, integra una luce impostabile in tre modalità: fissa a 20 lumen, lampeggiante notturna a 29 lumen o diurna a 65, la modalità più visibile disponibile. Garmin garantisce visibilità diurna fino a 1,6 km di distanza, per inciso.

Ma oltre alla luce, all’interno di un dispositivo abbastanza piccolo (41,2 x 77,7 x 20 mm) e leggero (pesa 50 grammi), c’è soprattutto un radar da 24 GHz in grado di rilevare i veicoli in avvicinamento fino a 140 metri di distanza che si collega ai dispositivi compatibili tramite ANT+ o Bluetooth Low Energy.

Funziona così: quando un’auto, un camion o una moto si avvicinano al ciclista, Garmin Varia eRTL615 manda un input al proprio ciclocomputer, smartwatch Garmin o allo smartphone collegato tramite l’app Varia, dispositivi che emettono un avviso sonoro e uno visivo, illustrando il veicolo in avvicinamento attraverso grafiche dedicate. Lo schermo del telefono mostra un’auto che via via si approssima alla propria icona in cima, mentre ciclocomputer e smartwatch visualizzano i veicoli tramite dei pallini posti ai lati dell’interfaccia che si sta utilizzando, colorati a seconda della velocità del mezzo in avvicinamento. Ecco un video esemplificativo.

Prezzo e disponibilità di Garmin Varia eRTL615

Garmin Varia eRTL615 viene venduto con in confezione una staffa universale per essere agganciato al portapacchi o ai binari della sella. Di listino costa 299,99 euro ed è già acquistabile anche in Italia, prezzo che non include i cavi adattatori (Bosch, Shimano e USB-A), ciascuno dei quali costa 29,99 euro. Potete acquistarlo direttamente sul sito di Garmin, ma ci aspettiamo che a breve sia disponibile anche su Amazon.

