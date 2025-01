Un CES 2025 ricco di novità anche per Acer che, dopo i tanti prodotti annunciati ieri per il segmento dei PC AI, oggi presenta importanti aggiornamenti per la linea di notebook gaming Predator, inclusi i modelli di punta Predator Helios 16 AI e Predator Helios 18 AI.

La gamma si arricchisce, inoltre, con il nuovo Predator Helios Neo 16S AI, un notebook di fascia media con un design più sottile e prestazioni di alto livello. I sistemi Acer utilizzano i nuovi processori Core Ultra serie 200HX, ma anche e soprattutto le fiammanti schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50 “Blackwell” Laptop, attese però sul mercato solo per il mese di marzo (un’importante premessa).

Con una piattaforma di questo tipo è scontato che anche la nuova generazione di portatili gaming Acer punti in modo importante sull’Intelligenza Artificiale e sulle più recenti novità implementate su Windows 11 per migliorare e semplificare l’esperienza utente; a questo poi si abbinano le peculiarità degli Intel Core Ultra serie 2 nonché le ultime implementazione di NVIDIA sulle GPU Blackwell, citiamo ad esempio DLSS 4 e Neural Shaders.

Acer ci dice anche che i nuovi dispositivi Helios sono dotati di ventole 3D AeroBlade di sesta generazione e di tasti meccanici MagKey 4.0 per un’esperienza in gaming di livello superiore. Ore vedremo tutto nel dettaglio, ma anticipiamo che l’azienda ha presentato anche un monitor da gaming altrettanto notevole, il Predator XB323QX, un display 5K da 31,5 pollici con tecnologia NVIDIA G-SYNC Pulsar.

Predator Helios 16 AI e Predator Helios 18 AI: i notebook gaming con GeForce RTX 5090

Iniziamo proprio con i notebook di punta, Predator Helios 16 AI e Predator Helios 18 AI, soluzioni pensate per i giocatori e gli appassionati più esigenti in fatto di prestazioni, design e sistema di dissipazione. Entrambi i modelli sono equipaggiati con processore Intel Core Ultra 9 275HX ed NPU dedicata, ma anche con l’ultima ammiraglia NVIDIA, la potentissima GeForce RTX 5090 da 24 GB.

Anche sul versante memoria non si scherza: il Predator Helios 16 AI supporta fino a 64 GB di RAM e 4 TB di storage SSD M.2 con interfaccia PCI-E 5.0 Gen 5, mentre il Predator Helios 18 AI può arrivare fino a 192 GB di RAM e 6 TB di storage PCI-E Gen 5, un vero desktop replacement.

Tutta questa componentistica di fascia top ha bisogno ovviamente di una dissipazione adeguata; per questo motivo la serie Predator Helios si distingue e cerca di innovare nel raffreddamento grazie alle ventole metalliche 3D AeroBlade di sesta generazione, le più sottili al mondo con soli 0,05 mm di spessore. Tale sistema di ventole si sposa con pasta termica a base di metallo liquido e un sistema di heatpipe vettoriali che garantiscono una dissipazione ottimale.

Lato display si rimane su livelli altrettanto buoni, se non ottimi. Helios 16 AI è equipaggiato con un pannello OLED WQXGA (2560x1600P) da 240 Hz, Helios 18 AI, invece, è dotato di un display 4K Mini LED WQXGA con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità massima di 1000 nit e una nuova funzione dual-mode, che permette di passare facilmente alla risoluzione FHD a 240 Hz utilizzando l’applicazione PredatorSense; non manca infine il supporto NVIDIA G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus e un MUX Switch su entrambi i modelli.

Molto curata anche la tastiera, caratterizzata da switch meccanici Acer MagKey 4.0 (presenti però sui tasti WASD e freccia), una corsa dei tasti di soli 0,3 mm e illuminazione RGB regolabile. Chiudendo con audio e connettività, Predator Helios 16 AI e Predator Helios 18 AI includono DTS:X Ultra, rispettivamente con 4 e 6 altoparlanti, mentre il reparto I/O non teme rivali grazie a una porta LAN 5 Gbps, WiFi 7 e due Thunderbolt 5.0.

In chiusura un cenno ai software dedicati Acer, tra questi PredatorSense, che offre il pieno controllo su prestazioni, ventole e sull’illuminazione, oltre a Experience Zone per esplorare facilmente le funzionalità basate sull’AI come Acer PurifiedView 2.0 e Acer PurifiedVoice. 2.0.

Predator Helios Neo 16S AI: prestazioni di livello con un design elegante e compatto

Con il Predator Helios Neo 16S AI passiamo ai notebook che, oltre alle prestazioni, puntano anche a contenere le dimensioni e i consumi. Questo portatile è spesso 19,9 mm ma al suo interno integra una configurazione hardware a dir poco notevole: processore Intel Core Ultra 9 275HX con NPU integrata, GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop, 32 GB di RAM DDR5 e 2 TB di storage SSD.

Per quanto concerne il display, il produttore opta per un pannello OLED WQXGA da ben 240 hertz, capace di coprire il 100% dello spazio colore DCI-P3 e compatibile con NVIDIA G-SYNC. Per la dissipazione, Acer mantiene l’approccio con Acer 3D AeroBlade di quinta generazione e pasta termica a metallo liquido sulla CPU per assicurare temperature sempre sotto controllo; il tutto è gestibile ricordiamo con l’app PredatorSense.

Acer annuncia Predator XB323QX: monitor 5K da 144 hertz

Se siete dei gamer incalliti che cercano un monitor prestante e ad alta risoluzione, oppure avete in programma di passare a una delle nuove schede grafiche NVIDIA di fascia alta, il nuovo monitor gaming Predator XB323QX potrebbe essere un’opzione da valutare nell’imminente futuro.

Si tratta di un pannello IPS da 31,5 pollici che offre una risoluzione 5K con refresh a 144 Hz, tempo di risposta di 0,5 ms (GTG) e supporto DFR che permette di passare dal 5K a una risoluzione WQHD (2560×1440) con refresh a 288 Hz, il tutto supportando anche NVIDIA G-SYNC Pulsar.

Riguardo la qualità dell’immagine potremo stare altrettanto tranquilli; il pannello vanta infatti una profondità colore a 10 bit e una copertura DCI-P3 del 95%. Caratterizzato anche da un’ergonomia abbastanza curata, Predator XB323QX offre regolazioni per inclinazione, rotazione e altezza; non mancano due altoparlanti stereo, mentre il reparto porte prevede una DisplayPort 1.4 e due porte HDMI 2.1.

Acer al momento non ci ha fornito dettagli su prezzi e data di lancio effettiva dei nuovi prodotti annunciati a CES 2025, terremo sotto controllo la situazione per aggiornarvi su qualsiasi novità.

Potrebbero interessarti anche questi articoli:

[ testo_rilevante]