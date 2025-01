Tra i protagonisti di questo CES 2025 c’è sicuramente Intel che, come ampiamente anticipato nelle scorse settimane, ha scelto la vetrina di Las Vegas per una serie di annunci che riguardano il mercato dei processori (e non solo), sempre con un focus importante sull’Intelligenza Artificiale e le piattaforme PC next-gen che sposano Windows 11. Le novità svelate da Intel in queste ore riguardano anche prodotti già annunciati nei mesi scorsi, come ad esempio la gamma di CPU per notebook Core Ultra 200V “Lunar Lake”, probabilmente uno dei progetti più azzeccati dall’azienda in tutto il 2024.

Dopo averne parlato in occasione di IFA 2024, Intel è pronta insieme ai partner a concretizzare la piattaforma Core Ultra 200V con un vera e propria flotta di notebook di varia natura che inizierà ad approdare sul mercato a partire da questo mese di gennaio. Ma non è tutto.

Al CES 2025 assistiamo anche al completamento della gamma Intel Arrow Lake che, dopo gli annunci di questo autunno relativi ai primi modelli desktop serie Core Ultra 200K, vedono l’ingresso in campo delle varianti Core Ultra 200 HX per notebook di fascia enthusiast, dei Core Ultra 200 H per i laptop sottili ad alte prestazioni, chiudendo con tutti i modelli di CPU desktop Core Ultra 200 S a basso consumo (35-65 watt).

Intel Core Ultra 200V Lunar Lake: arrivano i nuovi sistemi per PC Windows con AI

Come anticipato sopra, la gamma di processori Core Ultra 200V, nome in codice Lunar Lake, è sicuramente il progetto Intel più riuscito dell’ultimo periodo. Il giusto mix tra prestazioni e consumi ci ha già convinto nelle prime recensioni e a quanto pare l’imminente arrivo di nuovi portatili “Lunar Lake” non farà altro che alzare l’asticella prestazionale. L’obiettivo di Intel è anche quello di catturare l’attenzione dei professionisti e delle aziende, e proprio per questo motivo l’integrazione della piattaforma Core Ultra 200V nell’ecosistema Intel EVO con Intel vPRO è e sarà fondamentale da qui in poi, soprattutto se si pensa all’imminente fine del supporto per Windows 10 (e i milioni di PC che dovranno aggiornare).

Della serie Core Ultra 200V sappiamo già tutto. L’utilizzo di una nuova architettura CPU si sposa con una piattaforma moderna, capace di supportare tutte le nuove funzionalità di Windows 11 legate all’AI con accelerazione hardware. Il SoC Intel garantisce un picco di 120 TOPS, merito sicuramente dell’NPU dedicata, ma anche di una componente GPU nettamente più potente della precedente generazione, capace di garantire un incremento prestazionale anche oltre il 40%.

I notebook basati su Intel Core Ultra 200V, soprattutto quelli certificati Intel Evo, possono contare su un design ultrasottile, autonomia prolungata (oltre le 20 ore), reattività e prestazioni grafiche migliorate, un’ampia connettività (WiFi 7 e Thunderbolt 4) e, non ultimo, un reparto sicurezza altrettanto valido e avanzato. Rimanendo in tema sicurezza, Intel mette in campo diverse componenti: dall’ AI, passando per opzioni come Intel vPro MITRE, arrivando al supporto per Microsoft Pluton e tutte le funzionalità implementate su Windows 11 Pro.

In questo contesto poi ci sono le partnership software con aziende attive nel panorama AI e, ovviamente, nel settore sicurezza (vedi ESET, TREND MICRO, McAfee e molti altri). Tornando ai nuovi notebook basati su Intel Core Ultra 200V Lunar Lake invece, l’azienda ci dice che già da gennaio arriveranno in volumi le prime soluzioni di partner come Acer, ASUS, DELL, dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI e Samsung; si parla di oltre 30 nuovi modelli con design provenienti dai partner e almeno 10 design OEM.

Intel Core Ultra 200 Arrow Lake: tutti i nuovi processori per notebook e desktop

Al contrario di quanto ci aspettavamo, il produttore californiano non ha parlato molto dei nuovi prodotti che vanno a completare la serie Core Ultra 200 e in particolare la famiglia Intel “Arrow Lake“, protagonista ricorderete di diversi approfondimenti lo scorso autunno. Guardando alla roadmap Intel aggiornata per questo inizio 2025, tale approccio però non sorprende più di tanto; non è un caso infatti che Intel abbia chiaramente sottolineato che i modelli Core Ultra 200 HX arriveranno alla fine del primo trimestre 2025, mentre si parla di inizio trimestre per le varianti Core Ultra 200 H (45 watt) e gennaio come data di disponibilità dei primi sistemi desktop con CPU Core Ultra 200 S da 65 e 35 watt.

Intel quindi decide, forse giustamente, di dosare la quantità di informazioni e la densità degli annunci, verosimilmente per ottenere i migliori risultati possibili. Riguardo i prodotti che giungeranno sul mercato nei prossimi mesi abbiamo però diversi dettagli, condivisi dalla stessa Intel nel contesto dell’evoluzione della piattaforma Intel vPro con processori Core Ultra 200.

Oltre a discutere dell’ecosistema vPro e delle novità che riguardano soprattutto le tecnologie per la sicurezza, il produttore statunitense ha confermato sostanzialmente tutta la lineup Arrow Lake (o quasi); cerchiamo di riassumere il tutto a seguire, ricordando che, al pari dei processori Core Ultra 200K, anche i nuovi arrivati potranno giovare di un’architettura CPU rivista e un nodo produttivo ottimizzato.

Tale peculiarità permette di incrementare le prestazioni gen su gen, riuscendo al contempo a contenere i consumi (anche sino al 40%); a questo poi si abbinano una componente GPU Xe rivisitata (sempre Arc), NPU dedicata e un reparto I/O migliorato con PCI-E 5.0, DDR5 ad alta frequenza, WiFi 7 e Thunderbolt 4/5.

Intel Core Ultra 200 HX “Arrow Lake”: processori mobile da 55 watt per workstation e notebook gaming

Intel Core Ultra 9 285HX – 8 P-Core + 16 E-Core + 4 Xe Core

Intel Core Ultra 7 265HX – 8 P-Core + 12 E-Core + 4 Xe Core

Intel Core Ultra 5 245HX – 6 P-Core + 8 E-Core + 3 Xe Core

Intel Core Ultra 200 H “Arrow Lake”: processori mobile da 28-45 watt per notebook ad alte prestazioni

Intel Core Ultra 9 285H – 6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core – 8 Xe Core

Intel Core Ultra 7 265H – 6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core – 8 Xe Core

Intel Core Ultra 5 235H – 4 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core – 8 Xe Core

Intel Core Ultra 200 V “Lunar Lake”: processori mobile da 8-17/30 watt per notebook sottili premium

Intel Core Ultra 9 288V – 4 P-Core + 4 LP E-Core – 8 Xe Core – 32 GB RAM

Intel Core Ultra 7 268V – 4 P-Core + 4 LP E-Core – 8 Xe Core – 32 GB RAM

Intel Core Ultra 5 238V – 4 P-Core + 4 LP E-Core – 7 Xe Core – 32 GB RAM

Intel Core Ultra 7 266V – 4 P-Core + 4 LP E-Core – 8 Xe Core – 16 GB RAM

Intel Core Ultra 5 236V – 4 P-Core + 4 LP E-Core – 7 Xe Core – 16 GB RAM

Intel Core Ultra 200 U “Arrow Lake”: processori mobile da 12-15 watt per notebook sottili e leggeri

Intel Core Ultra 7 265U – 2 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core – 4 Xe Core

Intel Core Ultra 5 235U – 2 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core – 4 Xe Core

Intel Core Ultra 200 S “Arrow Lake”: processori desktop da 35 a 125 watt per sistemi desktop