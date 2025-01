Il CES di Las Vegas è il luogo dove tutte le aziende del mondo tech e PC si danno appuntamento per mostrare le novità più importanti che vedremo sul mercato durante l’anno.

L’edizione del 2025 non è da meno e tra le aziende ospiti c’è come di consueto Acer, presente alla fiera con tantissime novità che riguardano i portatili AI Windows, ma anche soluzioni rivolte ai gamer come i notebook e le console portatili, arrivando agli escooter e molto altro.

Acer svela i laptop Copilot+ Swift Go AI e i desktop AI Aspire

In mostra ci sono davvero tanti prodotti, iniziamo con quelli che Acer propone come PC Copilot+ con AI e ovviamente tutti con NPU, parliamo dei laptop Swift Go 16 AI e Swift Go 14 AI con CPU AMD Ryzen AI serie 300, ma anche degli Aspire S AI, gli AiO Aspire 14 AI e Aspire C, arrivando al mini PC Acer Revo Box AI.

Acer Swift Go 16 AI e Swift Go 14 AI

I nuovi Swift Go AI di Acer mirano a offrire il giusto compromesso tra potenza e portabilità. A bordo come detto troviamo delle CPU AMD Ryzen AI serie 300 basati sull’architettura Zen 5 e configurati fino a 8 core con frequenza Boost a 5,0 GHz. Ma non è tutto, c’è anche una NPU AMD XDNA 2 da 50 TOPS e un’ottima Radeon 800M per migliorare le prestazioni grafiche e non solo.

Caratterizzati da un design elegante con telaio in alluminio, i due laptop offrono rispettivamente display da 14 e 16 pollici, parliamo di pannelli OLED fino a 3K, con refresh a 120 hertz e certificazioni DisplayHDR TrueBlack 500 ed Eyesafe 2.0 (IPS multi-touch opzionale). Non manca una fotocamera IR QHD e audio DTS X: Ultra (3 microfoni), mentre sono diverse le funzionalità proprietarie con AI come Acer PurifiedVoice 2.0 e Acer UserSensing 2.0; l’autonomia infine è dichiarata oltre le 24 ore.

Acer Aspire 14 AI Laptop

Ideato e ottimizzato per affrontare un’intera giornata lavorativa, Acer Aspire 14 AI utilizza processori Intel Core Ultra serie 200 con un’autonomia dichiarata in ben 18 ore. Realizzato in alluminio, compatto e curato nel design con tanto di cornici sottili, questo laptop integra una cerniera a 180 gradi che lo trasforma in pratico tablet, il tutto con un peso di 1,4 Kg.

Il display è un OLED 14″ con formato 16:10 e touchscreen, mentre il resto dell’hardware prevede fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e un’ampia connettività che non si fa mancare WiFi 6E, Thunderbolt 4 e HDMI 2.1. Anche qui non mancano i software dedicati, segnaliamo ad esempio AcerSense e funzionalità come Acer Experience Zone, Acer Assisr e le già note Acer PurifiedVoice 2.0 e Acer PurifiedView 2.0.

Gli All-In-One Acer Aspire S AI e Aspire C AI

Passiamo ai PC desktop con gli AiO Acer Aspire S AI, caratterizzati da un design bianco minimalista e due varianti da 24 e 27 pollici. Aspire S24 AI monta un display Full-HD da 23,8 pollici a 120 Hz regolabile in inclinazione, mentre l’Aspire S27 AI uno schermo (sempre touch) da 27 pollici con opzione QHD (2560×1440), forse più appetibile.

La piattaforma hardware prevede anche in questo caso processori Intel Core Ultra (Serie 2) con NPU integrata fino a 48 TOPS e grafica Intel Arc. In dotazione è prevista una fotocamera RGB-IR Windows Hello da 2 MP oltre a un reparto connettività di ultima generazione: c’è il WiFi 7, Bluetooth 5.4 e diverse porte come HDMI 2.0, USB 3.2 Type-A e Type-C. Chiudono la dotazione due altoparlanti da 3 watt e il kit tastiera e mouse wireless con layout ergonomico.

Con Acer Aspire C AI, l’azienda mantiene gli stessi formati da 24 e 27 pollici, rispettivamente con Acer Aspire C24 AI e Aspire C27 AI, questa volta con CPU AMD Ryzen AI 300, sino a 64 GB di RAM DDR5, display QHD sino a 180 hertz e reparto storage SSD da 1 TB (M.2). Vista la piattaforma, non manca una NPU da 50 TOPS, grafica integrata Radeon 880M e una capacità I/O altrettanto completa con WiFi 6, Display Port e USB Type-C.

Acer Revo Box AI: mini PC con AI compatto e versatile

La gamma di PC AI di Acer si completa con il mini PC Revo Box AI, un sistema Intel Core Ultra racchiuso in uno chassis da 0,75 litri che al suo interno può ospitare sino a 32 GB di RAM LPDDR5X e un SSD da 1 TB Gen 4.0. La grafica è quella integrata Intel Arc, mentre il punto di forza è sicuramente il reparto connettività/espansione visto che troviamo USB4 Type-C, Display Port 1.4, HDMi 2.1, due ethernet 2.5 Gbps e WiFi 7.

Revo Box AI viene fornito anche con un mouse Elite 19 e una tastiera wireless, per un input preciso e una digitazione confortevole. In dotazione, così come per gli altri sistemi desktop Acer, troviamo Acer Intelligence Space, un hub centrale che rileva automaticamente l’hardware e fornisce gli strumenti appropriati di intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni, generare immagini e migliorare il gameplay.

Acer Swift Go 16e 14 e Aspire Vero 16: i notebook carbon neutral con Intel Core Ultra 200H

Anche i nuovi Swift Go 16 e Swift Go 14 puntano su prestazioni e AI, non a caso sposano le CPU Intel Core Ultra 200H con grafica Arc, NPU dedicata e una capacità di calcolo che sfiora i 100 TOPS. Caratterizzati da una costruzione che guarda molto alla sostenibilità, un’estetica accattivante con cerniera a 180° che apre a diverse modalità, questi sistemi offrono anche un sottosistema storage SSD M.2 sino a 2 TB, 32 GB di RAM LPDDR5X e un’architettura ottimizzata che incrementa l’efficienza energetica per un’autonomia dichiarata in 27,5 ore.

Oltre a Microsoft Copilot e i vari strumenti AI, ci sono le app proprietarie AcerSense, Acer LiveArt 2.0, Acer PurifiedVoice 2.0 e Acer PurifiedView 2.0. Rimanendo in contesto immagine, i due modelli utilizzano pannelli OLED da 14 e 16 pollici sino a 3K o, in alternativa IPS 2K con touch; la qualità è certificata con VESA DisplayHDR TrueBlack 500 ed Eyesafe 2.0

La sicurezza è garantita da tecnologie come il riconoscimento facciale, il lettore di impronte digitali e Acer User Sensing 2.0, mentre lato porte segnaliamo due Thunderbolt 4, HDMI 2.1, slot microSD e connettività di ultima generazione.

Aspire Vero 16: prestazioni e sostenibilità

Acer Aspire Vero 16 rappresenta la punta di diamante nell’impegno di Acer verso la sostenibilità. Completamente carbon neutral, questo laptop garantisce una ridotta impronta ambientale in quanto è realizzato con oltre il 70% di plastiche PCR e materiali bio-based, il tutto anche con certificazione MIL-STD-810H.

Anche qui Acer opta per processori Intel Core Ultra serie 200H, abbinati a 32 GB di RAM e fino a 2 TB di storage; il display da 16 pollici copre il 100% della gamma colori sRGB e cornici sottili per un ampio rapporto schermo-corpo. Completano la dotazione del dispositivo una webcam QHD 1440P, Wi-Fi 7, HDMI 2.1 e Thunderbolt 4.

Acer Connect M6E 5G Mobile Wi-Fi e Acer Wave D7 Wi-Fi 7 Dongle

La vetrina del CES vede l’ingresso in campo di nuovi dispositivi mobile Wi-Fi targati Acer. In primis segnaliamo Acer Connect M6E 5G mobile Wi-Fi che, grazie alla compatibilità con schede SIM, SIM virtuali e alla tecnologia SignalScan, offre accesso alle reti 5G ad alta velocità in oltre 135 paesi. Il dispositivo WiFi 6E con tecnologia 2×2 MIMO, è certificato IP68 e integra una batteria ad alta capacità da 8.000 mAh con ricarica rapida tramite una porta USB Type-C; l’autonomia dichiarata è di 28 ore, inoltre la tecnologia NFC touch-to-connect consente una connessione istantanea al Wi-Fi con dispositivi Android (il tutto con crittografia ovviamente).

Altra novità è il dongle Acer Wave D7 Wi-Fi 7, con tecnologia tri-band e banda a 6 GHz per offrire velocità fino a 2.880 Mbps. Si tratta di un dispositivo plug-and-play con tecnologia MLO+, compatibile con USB Type-A e USB Type-C, compatto ma molto potente.

Debuttano al CES 2025 i portatili gaming Nitro V con CPU AMD Ryzen AI e Intel Core Ultra 200

Tornando ai notebook, questa volta da gaming, Ace ha aggiornato la serie Nitro V, sistemi che si collocano nella fascia entry-level ma che non vogliono rinunciare troppo alle prestazioni. La nuova linea di laptop Nitro V AI debutta con una gamma di tre modelli: Nitro V 17 AI, Nitro V 16 AI, e Nitro V 14 AI. Alimentati dal nuovo processore AMD Ryzen AI 7 350 con core Zen5 e una NPU da 50 TOPS, garantiscono potenza, reattività e un’ottima efficienza; in dotazione troviamo anche 32 GB di RAM (SSD da 2 TB) e una NVIDIA GeForce RTX 4050, utilissima per sfruttare le tecnologie proprietarie NVIDIA come il DLSS 3.5.

Il modello Nitro V 17 AI monta un display fino a 17,3 pollici, 16:9, QHD (2560 x 1440) con frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz e copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Il Nitro V 16 AI offre una risoluzione WQXGA (2560 x 1600), fino a 180 Hz e supporto sRGB 100%, mentre il Nitro V 14 AI, con risoluzione fino a WQXGA e frequenza di aggiornamento di 165 Hz.

Un gradino sotto troviamo Nitro V 15 AI, equipaggiato con un processori fino a AMD Ryzen 7 8845HS, mentre il Nitro V 15 punta su Intel fino a Core 7 240H. I due notebook condividono un pannello da 15,6 pollici FHD (1920x1080P) con refresh a 180 Hz, un tempo di risposta di 3 ms e una copertura del 100% dello spettro cromatico sRGB.

Le nuove console portatili Nitro Blaze 8 e Nitro Blaze 11

Tra i protagonisti di questo CES 2025 ci sono sicuramente le console da gaming portatili, ambito dove Acer presenta non una, ma ben due novità: Acer Nitro Blaze 8 e Acer Nitro Blaze 11. Alimentati dai processori AMD Ryzen 7 8840HS con Ryzen AI e NPU sino a 39 TOPS, 16 GB di memoria LPDDR5X e fino a 2 TB di storage (SSD Gen 4.0), la serie Nitro Blaze è pensata per elevare l’esperienza di gioco da mobile.

Oltre al potente processore, queste console possono contare anche su pannelli touch WQXGA (da 8,8 o 10,95 pollici) con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e 500 nit di luminosità, il tutto abbinato alla tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution per immagini fluide e di alta qualità. L’applicazione dedicata Acer Game Space semplifica la gestione, l’accesso ai giochi e alle applicazioni più popolari sui PC gaming portatili, mentre lato audio troviamo l’opzione DTS:X Ultra e, non meno importanti, i controlli di precisione Hall Effect.

Nitro Blaze 11 include anche controller rimovibili per il gioco singolo e in modalità connessa, oltre a un cavalletto integrato e una fotocamera frontale per videochiamate e streaming. I dispositivi Nitro Blaze offrono poi opzioni di connettività come USB 4 (Type-C), USB 3.2 (Type-C), Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Un accenno anche al controller Gaming Mobile Nitro, compatto e pieghevole, è il compagno ideale per i gamer in movimento. È una periferica plug-and-play e si adatta perfettamente a smartphone Android e iOS fino a 8,3 pollici. La connessione USB Type-C è rapida e stabile, mentre i cuscinetti in gomma garantiscono una presa sicura e confortevole, anche con le custodie. La ricarica rapida da 18 watt permette di giocare senza interruzioni e senza preoccupazioni.

Al CES di Las Vegas arrivano anche i nuovi eScooter Predator

Come discusso in altre occasioni, il CES di Las Vegas non è solo PC e componenti, ma più in generale tecnologia. In un contesto del tutto differente infatti, Acer ha presentato tre nuovi eScooter, ampliando la gamma di soluzioni di e-mobility con modelli all’avanguardia.

Il primo modello annunciato è Predator ES Storm, un eScooter pieghevole progettato per gli utenti che richiedono prestazioni senza compromessi. Con un design futuristico, Predator ES Storm offre ottime prestazioni grazie al potente motore da 500 watt (picco 900 watt) e al sistema di sospensioni ammortizzate con pneumatici tubless da 10″ (peso 20,45 Kg). Il display luminoso, integrato con l’app eMobility di Acer, permette di personalizzare l’esperienza di guida, regolando velocità, cruise control, cambio marcia, illuminazione laterale e controllo dei fari.

Non manca l’eABS e il sistema di recupero dell’energia cinetica (KERS) che ricarica l’eScooter convertendo l’energia di frenata in energia utilizzabile, rendendolo più efficiente dal punto di vista energetico. In dotazione c’è una batteria Li-Ion da 42 V/16 Ah per un’autonomia fino a 60 km con una singola carica.

Il secondo modello è l’Acer ES Serie 5 Select, sempre con design pieghevole e motore da 500W che si abbina a una batteria ad alta capacità. Il motore eroga una coppia di 29Nm e un’accelerazione fluida, raggiungendo velocità fino a 25 km/h (soggette alle normative locali). C’è una modalità Sport e un ottimo sistema frenante eABS ad alta risposta; la batteria in questo caso è di 16 Ah con autonomia di 60 km, metre il peso è di 20,46 Kg con una capacità di carico sino a 120 Kg.

Acer ES Serie 4 Select chiude questo trio, un eScooter flessibile, elegante, facilmente ricaricabile e a un prezzo contenuto. È dotato di un sistema di frenata a doppio circuito reattivo per una sicurezza ottimale, sospensioni ammortizzanti per assorbire ogni vibrazione e un display intuitivo.

Il motore da 400 watt e picco fino a 800 watt garantisce prestazioni ottimali, aiutate anche da diverse modalità di guida predefinite. La modalità Sport Booster sblocca la potenza del motore per affrontare salite più impegnative, mentre il sistema KERS recupera l’energia cinetica durante la frenata e la marcia a vuoto, convertendola in energia utilizzabile per prolungare l’autonomia. Con un peso inferiore a 20 kg, questo escooter pieghevole può sostenere fino a 120 kg, si ricarica in sole 5 ore e può coprire distanze fino a 45 km con una singola carica. Tutti gli eScooter Acer sono certificati IPX5 e possono essere utilizzati anche sotto la pioggia.