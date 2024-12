Dopo un anno non propriamente all’altezza, Intel sta rivivendo un periodo roseo grazie alla sua ultima fatica, la GPU Arc B580. Il lancio di questa nuova scheda grafica ha suscitato un’accoglienza più che positiva da parte degli appassionati, al punto da portare ad un quasi totale esaurimento delle scorte in pochissimo tempo.

Presentata ufficialmente a inizio mese e arrivata sul mercato il 13 dicembre, l’Arc B580 ha conquistato il cuore degli utenti e degli esperti del settore, che non hanno esitato ad elogiare le sue prestazioni eccezionali per la fascia di prezzo in cui si colloca. Venduta ad un prezzo di listino di 249 dollari, l’ultima scheda grafica di Intel si posiziona nel settore medio del mercato, ma è il suo rapporto qualità – prezzo ad aver suscitato l’interesse di tutti.

Chiunque abbia avuto modo di recensire il prodotto ha speso parole positive per Intel, classificando la scheda grafica come una rivoluzione in questa fascia di prezzo e reputandola la migliore GPU economica e mainstream dell’ultima decade.

Le scorte sono limitate, ma Intel rassicura sulla distribuzione

La GPU Arc B580 si posiziona come concorrente diretta dell’RTX 4060 e dell’AMD RX 7600, che nel corso dell’ultimo anno hanno deluso gli appassionati per le loro prestazioni. Anche se non mancano le critiche che evidenziano le performance altalenanti in alcuni giochi rispetto alla concorrenza, altri aspetti della GPU di Intel come la maturità dei driver, il prezzo competitivo e i 12 GB di RAM video la rendono una scelta obbligata per la quasi totalità degli interessati.

Tutte queste opinioni positive hanno portato ad una grande richiesta per questa scheda grafica, che si è tradotta in un rapido esaurimento delle scorte. Molti rivenditori hanno dovuto fare i conti con l’elevata domanda, tanto che Intel è dovuta intervenire in merito affermando che si impegnerà a garantire un costante rifornimento settimanale dell’Arc B580 Limited Edition, assicurando una disponibilità continua sul mercato.

Se da un lato i prossimi prodotti di AMD e Nvidia sono ormai dietro l’angolo, dall’altro il lavoro di Intel pare aver gettato le basi per la ridefinizione di un settore che nell’ultimo periodo risultava abbastanza piatto e monotono. La speranza è che il produttore mantenga la promessa effettuata, garantendo un continuo riassortimento presso i principali rivenditori.