Tra i protagonisti di IFA 2024 c’è sicuramente Intel che, come promesso in occasione del Computex di Taipei, sceglie la cornice della fiera europea per annunciare il debutto sul mercato della nuova piattaforma Core Ultra 200V, meglio conosciuta col nome in codice Intel “Lunar Lake“. Stando alle dichiarazioni del produttore, i processori Lunar Lake rappresentano il meglio della tecnologia Intel in fatto di efficienza e funzionalità, portando diverse novità che permettono alla piattaforma notebook di fare un netto salto in avanti per prestazioni e flessibilità, il tutto ovviamente con il miglior supporto possibile per gli applicativi accelerati con l’Intelligenza Artificiale.

La nuova architettura Intel viene proposta come la più completa e innovativa nell’ambito dei PC AI di ultima generazione, con una particolare attenzione al segmento dei PC Copilot+ Windows 11 dove sono attesi oltre 80 nuovi design di notebook Windows da aziende leader di settore come Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, MSI e Samsung. Ma vediamo quali sono le caratteristiche dei nuovi Intel Core Ultra 200V.

Intel Core Ultra 200V: migliorano in tutto, specie in ambito AI e consumi

Di Intel Core Ultra 200V avevamo già discusso a inizio estate e sulla carta sembra essere davvero un salto non indifferente rispetto alla generazione precedente. L’obiettivo dell’azienda di Pat Gelsinger è chiaro, migliorare nettamente il rapporto prestazioni/efficienza e supportare al meglio l’accelerazione AI sui dispositivi Windows 11 con Copilot con l’ausilio di una NPU dedicata di nuova generazione che quadruplica le prestazioni rispetto alla sua antenata.

Secondo Intel, i nuovi processori Core Ultra 200V riescono ridurre il package power sino al 50% (gen su gen), offrendo al contempo prestazioni AI nell’ordine dei 120 TOPS, il tutto combinando CPU, GPU ed NPU e un ecosistema software in continua evoluzione con oltre 100 partner attivi nel progetto.

Andando nel dettaglio di Lunar Lake, la nuova generazione di CPU Intel può contare in primis sui nuovi Performance-Core “Lion Cove” e sugli Efficent-Core “Skymont”, un binomio che dovrebbe assicurare un buon equilibrio tra prestazioni CPU e consumi, con un impatto positivo anche sui sistemi di raffreddamento e le dimensioni finali del notebook. Ma non è tutto, spicca senza dubbio la nuovissima GPU integrata Intel Xe2 che, oltre a portare un incremento delle prestazioni grafiche sino al 30-40%, gestirà meglio il ray-tracing, i giochi last-gen e i setup multi-monitor (fino a 4 display 4K).

Se questo non bastasse arrivano anche gli engine AI Intel X e Matrix Extensions (Intel XMX) che forniscono sino 67 TOPS in ambito AI e permettono alla piattaforma Lunar Lake di triplicare le prestazioni in campo Intelligenza Artificiale rispetto a Meteor Lake (Intel Core Ultra 100). In chiusura non possiamo omettere il supporto per gli standard di ultima generazione, connettività avanzata con WiFi 7, oltre al supporto per SSD ad alte prestazioni e tutto quello che ci aspettiamo da un notebook di ultima generazione (Thunderbolt 4 in primis).

Lunar Lake approda sulla piattaforma Intel Evo

Come da pronostico, Intel non perde tempo e annuncia l’integrazione dei nuovi processori Core Ultra 200V all’interno della piattaforma Evo Edition. La maggior parte dei laptop con processori Intel Core Ultra 200V saranno conformi con Intel Evo Edition, progettati in stretta collaborazione con i partner dell’azienda e sottoposti a rigorosi test per offrire la migliore esperienza complessiva di PC AI. Combinando tecnologie chiave della piattaforma con ottimizzazioni di sistema, questi laptop sono progettati per ottimizzare prestazioni, esperienza utente e autonomia. Le caratteristiche principali dei laptop Intel Evo Edition con CPU Intel Lunar Lake includono:

Design ultrasottile

Prestazioni e reattività

Sistemi di dissipazione compatti e design con precisi TDP

Autonomia prolungata

Sicurezza integrata che aiuta a prevenire gli attacchi malware e riduce al minimo le vulnerabilità

Grafica Intel Arc integrata

Connettività con Intel Wi-Fi 7

Possibilità di collegare il PC a più monitor, trasferire file e caricare il PC con Thunderbolt Share

Riattivazione istantanea e ricarica rapida

Certificazione EPEAT Gold con i più elevati standard di sostenibilità

Intel Lunar Lake: prestazioni e autonomia della batteria

Come spesso accade in queste occasioni, al momento non possiamo fornirvi test interni sui processori Intel Core Ultra 200V (che non sono ancora disponibili), motivo per cui al momento ci baseremo sui benchmark forniti dall’azienda. Stando ai dati snocciolati da Intel, la piattaforma Intel Lunar Lake offre attualmente le migliori prestazioni in ambito CPU ed NPU, e anche sul reparto grafico se la giocherà con la controparte AMD, la più recente Radeon 890M.

Oltre a un’efficienza energetica nettamente superiore che garantisce sino a 20 ore di autonomia, le prestazioni CPU di Lunar Lake migliorano grazie a una rivisitazione dei core, a una dotazione di cache più generosa e tutta una serie di ottimizzazioni che permettono di spingere al massimo le prestazioni, soprattutto in single-core.

Per avere un’idea, un Intel Core Ultra 9 288V è circa il 17% più veloce nel test single-core di Cinebench R24 rispetto a un AMD HX 370; al contempo, si evince che in ambito multi-core la proposta AMD potrebbe avere la meglio, quantomeno per la mancanza della tecnologia Hyper Threading, a quanto pare non abbastanza efficiente su questa architettura.

Riguardo le prestazioni grafiche, si nota un netto salto prestazionale rispetto alla precedente generazione Intel Core Ultra 100, con alcuni test specifici in gaming dove la nuova GPU Xe2 batte anche la controparte AMD HX 370. In questo contesto ribadiamo però che prima di dare un giudizio definitivo aspettiamo di condurre dei test in prima persona e toccare con mano le performance effettive in ambiti di utilizzo standard.

Tutti i modelli Intel Core Ultra 200V

La serie Intel Core Ultra 200V prevede una serie di nove CPU octa-core accomunati da un TDP configurabile sino a 37 watt e supporto per memorie RAM LPDDR5X 8.533 MT/s; abbiamo il top di gamma Core Ultra 9 288V con le frequenze più spinte (sino a 5,1 GHz), quattro modelli Core Ultra 7 e quattro Core Ultra 5, diversificati invece per frequenze CPU, potenza della GPU, capacità della NPU e supporto RAM. Eccoli tutti nel dettaglio:

Quando arrivano i nuovi notebook con processori Intel Core Ultra “Lunar Lake”

L’entusiasmo in casa Intel per il nuovo annuncio trapela benissimo dalle parole di Michelle Johnston Holthaus, vicepresidente esecutivo di Intel e direttore generale del Client Computing Group:

I nuovi processori Core Ultra di Intel stabiliscono lo standard del settore per le prestazioni grafiche e AI mobile, piegando i preconcetti sull’efficienza x86. Solo Intel ha la portata, attraverso le nostre partnership con ISV e OEM e l’ecosistema tecnologico più ampio, per offrire ai consumatori un’esperienza PC AI senza compromessi.

Riguardo la disponibilità dei nuovi notebook basati su piattaforma Intel Core Ultra 200V invece, da oggi partono i preordini mentre dal 24 di settembre saranno disponibili come detto oltre 80 nuovi modelli di laptop provenienti dai maggiori partner di settore, tra questi Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG, MSI e Samsung.