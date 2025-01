Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a gennaio 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo primo mese dell’anno, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a gennaio 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a gennaio 2025

Film in uscita su Apple TV+

Questo mese su Apple TV+ non sono previste novità per quanto riguarda i lungometraggi, ma potete recuperare i film e i documentari dei mesi scorsi. Tra questi possiamo ricordarvi Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna (brillante commedia drammatica con Scarlett Johansson e Channing Tatum ambientata sullo sfondo dello storico allunaggio dell’Apollo 11), Blitz (film che segue l’epico viaggio di un bambino di 9 anni nella Londra della Seconda guerra mondiale), il documentario The Last of the Sea Women, Wolfs (commedia d’azione con George Clooney e Brad Pitt nei panni di due risolutori professionisti), The Instigators (film che mischia azione e commedia con Matt Damon e Casey Affleck), Fancy Dance (con Lily Gladstone alla ricerca della sorella scomparsa), Argylle (action con Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Dua Lipa e John Cena) e Napoleone (spettacolare epopea d’azione che ripercorre l’ascesa e la caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, con Joaquin Phoenix).

Serie TV da vedere su Apple TV+

Scissione – stagione 2 (original)

Le novità Apple TV+ di gennaio 2025 da non perdere includono senza dubbio la seconda stagione di Scissione (Severance il titolo originale), popolare serie TV thriller dal regista e direttore esecutivo Ben Stiller. Mark Scout (Adam Scott) guida un team alla Lumon Industries i cui impiegati hanno subito una procedura di scissione che divide chirurgicamente i ricordi della vita lavorativa da quella della vita privata. L’audace esperimento viene messo in discussione quando Mark si trova al centro di un mistero che lo costringe ad affrontare la vera natura del suo lavoro e di sé stesso. Nella seconda stagione, Mark e i suoi amici scoprono le terribili conseguenze che derivano dall’aver giocato con i limiti umani, che li condurranno su un sentiero di sventura. A quasi tre anni di distanza dalla prima stagione, è dunque arrivato il momento di scoprire come si evolve la vicenda. Nel ricco cast trovano spazio anche Patricia Arquette, John Turturro e Christopher Walken. Gli episodi vengono proposti con cadenza settimanale, con finale di stagione previsto per il 21 marzo 2025.

Disponibile in streaming dal 17 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Scissione.

Prime Target (original)

Da vedere questo mese sulla piattaforma anche Prime Target, serie TV di genere thriller che vede come protagonista un giovane e brillante matematico, Edward Brooks (interpretato da Leo Woodall), che è sul punto di fare una grande scoperta. Se riuscirà a individuare uno schema dei numeri primi, avrà in mano la chiave di tutti i computer del mondo. Ben presto, inizia a rendersi conto che un nemico invisibile sta cercando di annientare la sua idea, e questo lo fa entrare nell’orbita di Taylah Sanders, un’agente governativa (interpretata da Quintessa Swindell) incaricata di osservare e riferire sul comportamento dei matematici. Insieme iniziano a ricomporre i pezzi di una pericolosa cospirazione ai danni di Edward. Gli episodi vengono proposti con cadenza settimanale, con finale di stagione previsto per il 5 marzo 2025.

Disponibile in streaming dal 22 gennaio 2025.

Le avventure di Eva – stagione 2 (original)

Passiamo all’animazione con la seconda stagione di Le avventure di Eva, in arrivo dopo lo speciale natalizio del mese scorso. Eva è una civetta vivace e ingegnosa che abita accanto alla sua migliore amica Lucy nella foresta di Treetopington. Con la sua personalità irresistibile e la grande immaginazione, si lancia in avventure sempre più ambiziose che annota puntualmente sul suo diario. Nel mondo incantato di Treetopington, la serie esplora temi come l’amicizia, la creatività e la soluzione dei problemi, con nuove storie adatte agli spettatori più piccoli.

Disponibile in streaming dal 24 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Le avventure di Eva.

Mythic Quest – stagione 4 (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ da vedere a gennaio 2025 con la quarta stagione di Mythic Quest, serie TV creata da Charlie Day, Megan Ganz e Rob McElhenney che segue le vicende dei dipendenti di uno studio di sviluppo di videogiochi, al lavoro su un popolare MMORPG. Di nuovo in ufficio sotto le stesse luci fluorescenti, il team di Mythic Quest affronta nuove sfide in un panorama dei videogame in continua evoluzione, mentre nascono nuove stelle, gli ego si scontrano, le relazioni fioriscono e tutti cercano di avere un po’ più di equilibrio tra lavoro e vita privata. Nel cast lo stesso Rob McElhenney, accanto a Charlotte Nicdao, Ashly Burch e non solo. Gli episodi vengono proposti con cadenza settimanale, con finale di stagione previsto per il 26 marzo 2025. In questa stessa data è previsto l’inizio di Side Quest, spin-off che esplorerà le vite di dipendenti, gamer e fan che hanno conosciuto il fascino dell’amato gioco.

Disponibile in streaming dal 29 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Mythic Quest.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per gennaio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a gennaio sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento delle serie dei mesi scorsi e l’atteso finale della seconda stagione di SILO. Ecco cos’altro c’è da guardare a gennaio 2025 su Apple TV+ tra film e serie TV:

SILO (finale stagione 2) – 17 gennaio 2025

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi Misteri dal profondo (in arrivo a febbraio con Miles Teller e Anya Taylor-Joy), la seconda stagione di Surface (21 febbraio 2025), Berlino: codice rosso (26 febbraio 2025) e The Studio (con Seth Rogen, in arrivo il 26 marzo 2025).

Vi ricordiamo che il primo weekend di questo mese è previsto l’accesso gratuito a tutti i contenuti di Apple TV+: la piattaforma sarà accessibile a tutti il 4 e il 5 gennaio 2025, senza vincoli di abbonamento. Qualche ora perfetta per poter provare un po’ il servizio o godersi qualche film o episodio in binge watching.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a gennaio 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.