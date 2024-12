Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di gennaio 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo primo mese dell’anno, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a gennaio 2025 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a gennaio 2025

Film in uscita su Netflix

Mica è colpa mia (original)

Apriamo le novità Netflix di gennaio 2025 e del nuovo anno con Mica è colpa mia, film diretto da Umberto Carteni con Antonio Folletto e Laura Adriani. Segue la storia di due fratelli napoletani, Vito, un padre single che pensava di aver superato tutte le difficoltà della vita, e Antonello (Vincenzo Nemolato). Nel disperato tentativo di salvare la casa di famiglia, si vedono costretti a mettere in atto un piano audace e rischioso. Il loro obiettivo è ingannare una ricca ereditiera, Marina (Laura Adriani), facendole credere di essere i fondatori di un’organizzazione benefica. Ma mentre Vito si cala nel ruolo, scopre che Marina è una donna profondamente infelice. Colpito da questa rivelazione, le cattive intenzioni di Vito cominciano a vacillare, e quello che inizialmente sembrava un inganno ben studiato si trasforma in una vera e propria storia d’amore, mettendo a rischio l’intero piano.

Disponibile in streaming dal 1° gennaio 2025.

Cunk on Life (original)

Proseguiamo con Cunk on Life, che vede il ritorno della documentarista Philomena Cunk dopo il mockumentary Cunk On Earth. Questa volta la sarcastica documentarista confonde filosofi e accademici nella sua ricerca del significato della vita in uno speciale lungometraggio. La protagonista è Diane Morgan.

Disponibile in streaming dal 2 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cunk on Life.

Wallace & Gromit: le piume della vendetta (original)

Da non perdere questo mese Wallace & Gromit: le piume della vendetta (Vengeance Most Fowl il titolo originale), diretto dal regista di Aardman vincitore di quattro Oscar Nick Park. Un’epica avventura nuova di zecca: la preoccupazione di Gromit che Wallace stia diventando troppo dipendente dalle sue invenzioni si dimostra giustificata quando Wallace inventa uno gnomo “intelligente” che sembra sviluppare una mente propria. Quando si scopre che una figura vendicativa del passato potrebbe essere la causa dei problemi, tocca a Gromit lottare contro forze sinistre e salvare il suo padrone, o Wallace potrebbe non inventare più niente.

Disponibile in streaming dal 3 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Wallace & Gromit: le piume della vendetta.

Ad Vitam (original)

Cambiamo genere con Ad Vitam, nuovo action thriller che vede protagonista un ex membro della Gendarmeria nazionale francese. La storia ruota intorno a Franck Lazarev, ex membro della squadra d’intervento d’élite della Gendarmeria nazionale francese (GIGN) che riesce a scampare a un tentato omicidio. L’uomo si ritrova implicato in una questione che va ben oltre il suo controllo quando la moglie viene rapita da un misterioso gruppo di uomini armati. Quando il suo passato riemerge e lo coinvolge in un pericoloso affare di Stato, Franck è costretto a tornare alle sue origini: ce la farà a salvare la moglie e a riportare le loro vite alla normalità? Nel cast Guillaume Canet e Stéphane Caillard.

Disponibile in streaming dal 10 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ad Vitam.

Back in Action (original)

Tra le novità da vedere a gennaio su Netflix c’è Back in Action, film d’azione diretto da Seth Gordon con Cameron Diaz e Jamie Foxx. Anni dopo aver abbandonato una vita da spie della CIA per mettere su famiglia, Emily (Cameron Diaz) e Matt (Jamie Foxx) si ritrovano nuovamente trascinati in quel mondo quando la loro copertura salta. Costretti a rientrare nel mondo dello spionaggio, i due devono barcamenarsi tra la protezione della famiglia e le missioni ad alto rischio. Il film segna il ritorno di Cameron Diaz e Jamie Foxx insieme sul grande schermo dopo dieci anni e vanta un cast stellare che include Glenn Close, Kyle Chandler, Andrew Scott e Jamie Demetriou.

Disponibile in streaming dal 17 gennaio 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Back in Action.

Serie TV da vedere su Netflix

Missing You (original)

Passiamo alle novità Netflix di gennaio 2025 lato serie TV con Missing You, nuova miniserie tratta da un romanzo di Harlan Coben. Racconta la storia di Kat Donovan (Rosalind Eleazar), una detective specializzata in casi che riguardano persone scomparse. Undici anni fa, il suo fidanzato Josh, amore della sua vita, è scomparso senza lasciare traccia, e da allora non ha avuto più sue notizie. Scorrendo i profili su un’app di incontri, Kat vede improvvisamente il volto di quest’ultimo, e il suo mondo viene sconvolto. La ricomparsa di Josh la costringerà a tuffarsi di nuovo nel mistero che circonda l’omicidio di suo padre, scoprendo segreti del suo passato rimasti a lungo sepolti. Nel cast anche Ashley Walters, Richard Armitage, Lenny Henry e Steve Pemberton. Si tratta dell’ottava miniserie della piattaforma basata su un romanzo di Coben, dopo The Stranger, Estate di morte, Suburbia killer, Svaniti nel nulla, Stay Close, Fidati di me e Un inganno di troppo.

Disponibile in streaming dal 1° gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Missing You.

Ilary (original)

Cambiamo completamente genere con Ilary, serie che “racconta Ilary Blasi come non l’avete mai vista“. Dopo aver raccontato con Unica la sua versione sulla dolorosa separazione dal marito, a un anno di distanza Ilary Blasi è pronta a farci entrare nella sua “nuova” vita. Una serie divertente e senza filtri che trascina lo spettatore nel dietro le quinte della vita di una delle più grandi icone della tv italiana. Una donna in grado di far coesistere gli aspetti più glam delle giornate sotto i riflettori a quelli più riservati e intimi; che vive ogni giorno della sua vita così come è abituata a raccontarsi: con autoironia e leggerezza. Una vita che, adesso, è di nuovo pronta a riprendere il suo cammino con la solita determinazione, la simpatia di sempre, le amiche di sempre e Bastian, che per la prima volta vedremo e sentiremo raccontarsi, a partire dal giorno del loro primo incontro. In 5 episodi la serie porta il pubblico dentro il mondo di Ilary e nella sua vita da conduttrice televisiva tra le più amate d’Italia.

Disponibile in streaming dal 9 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ilary.

American Primeval (original)

Da guardare a gennaio su Netflix anche American Primeval, serie drammatica che esamina il violento scontro tra culture, religioni e comunità di uomini e donne che combattono e muoiono per mantenere il possesso o prendere il controllo del territorio. Nell’America del 1857, dove nulla è come dovrebbe, il dolore dilaga e l’innocenza e la tranquillità stanno perdendo la battaglia contro l’odio e la paura. La pace appartiene a una minoranza in calo, pochi conoscono il significato della parola “gentilezza” e ancora meno sanno cosa sia la compassione. In queste terre brutali non c’è un rifugio sicuro e conta un solo obiettivo: la sopravvivenza. Nel cast Taylor Kitsch, Betty Gilpin, Dane DeHaan, Saura Lightfoot-Leon, Derek Hinkey, Joe Tippett, Jai Courtney, Preston Mota, Shawnee Pourier e Shea Whigham.

Disponibile in streaming dal 9 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di American Primeval.

Sakamoto Days (anime original)

Da non perdere questo primo mese dell’anno su Netflix Sakamoto Days, adattamento anime dell’omonimo manga scritto e disegnato da Yuto Suzuki. La vicenda ruota intorno a Taro Sakamoto, assassino che passa dell’essere temuto e ammirato da tutti quelli che lo conoscono al diventare un padre di famiglia e “semplice” proprietario di un negozio: questo dopo che si innamora di una donna, con la quale decide di convolare a nozze. Dopo aver lasciato il suo lavoro in favore di una vita più tranquilla, l’uomo non è più in perfetta forma, ma con il contributo dei suoi compagni di avventura farà di tutto per proteggere la sua famiglia da un mondo pieno di assassini, tra i quali la forza speciale “L’Order” dell’Associazione giapponese degli assassini, dove il misterioso “X (Slur)” prende di mira i sicari. Con le voci originali di Tomokazu Sugita, Nobunaga Shimazaki e Ayane Sakura. La serie anime è composta da 12 episodi, in uscita tutti lo stesso giorno.

Disponibile in streaming dall’11 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sakamoto Days.

ACAB: La serie (original)

Arriva questo mese l’atteso progetto seriale in 6 episodi prodotto da Cattleya: ACAB è diretta da Michele Alhaique e vede protagonisti Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi. Una notte di feroci scontri in Val di Susa. Una squadra del Reparto Mobile di Roma resta orfana del suo capo, che rimane gravemente ferito. Quella di Mazinga (Marco Giallini), Marta (Valentina Bellè) e Salvatore (Pierluigi Gigante), però, non è una squadra come le altre, e ai disordini ha imparato ad opporre metodi al limite e un affiatamento da tribù, quasi da famiglia. Una famiglia con cui dovrà fare i conti il nuovo comandante, Michele (Adriano Giannini), figlio invece della polizia riformista, per cui le squadre come quella sono il simbolo di una vecchia scuola, tutta da rifondare. Come se non bastasse il caos che investe la nuova formazione nel momento di massima fragilità interna, si aggiunge quello dato da una nuova ondata di malcontento della gente verso le istituzioni. Un nuovo “autunno caldo” contro cui proprio i nostri sono chiamati a schierarsi e in cui ogni protagonista è costretto a mettere in discussione il significato più profondo del proprio lavoro e della propria appartenenza alla squadra. La serie è tratta dall’opera letteraria ACAB di Carlo Bonini, ed è anche ispirata al film omonimo diretto da Stefano Sollima (che ricopre il ruolo di produttore esecutivo in questo progetto).

Disponibile in streaming dal 15 gennaio 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di ACAB.

The Night Agent – stagione 2 (original)

Da non perdere questo mese la seconda stagione di The Night Agent, serie che ritorna con nuovi episodi dopo il grande successo del 2023 (anno nel quale è stata la serie migliore per visualizzazioni, ben 98,2 milioni nei primi 91 giorni). Tratta dal romanzo di Matthew Quirk, è un sofisticato thriller d’azione che vede come protagonista un agente dell’FBI di basso livello, Peter Sutherland (Gabriel Basso). I suoi sforzi per salvare il Presidente nella prima stagione gli hanno fatto guadagnare l’opportunità di diventare un Night Agent nella seconda stagione. Ma lavorare nell’organizzazione segreta del Night Action porterà Peter in un mondo dove il pericolo è ovunque e la fiducia scarseggia.

Disponibile in streaming dal 23 gennaio 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di The Night Agent.

The Recruit – stagione 2 (original)

Torna con una seconda stagione anche The Recruit, serie TV creata dallo showrunner di Castle e ideatore di The Rookie Alexi Hawley. Lo spy thriller segue Noah Centineo nei panni di Owen Hendricks, un giovane avvocato che ha appena iniziato a lavorare per la CIA e vede la sua vita sconvolta quando un’ex risorsa, Max Meladze (Laura Haddock), minaccia di denunciare l’agenzia se non sarà scagionata da un grave crimine e liberata dalla prigione. Quando la natura della relazione a lungo termine con la CIA di quest’ultima viene rivelata, Owen resta coinvolto nel mondo contorto e pericoloso dei giochi di potere della politica internazionale e dei suoi malvagi partecipanti. Mentre negozia con l’ex informatrice e si ritrova in disaccordo con individui e gruppi minacciosi, Owen cerca di adempiere ai suoi doveri, rischiando la vita per lasciare un segno nella CIA. La seconda stagione riprende dal finale cliffhanger della precedente, che ha visto Owen e Max catturati e in pericolo. Le immagini diffuse della seconda stagione anticipano che l’avvocato rimarrà questa volta coinvolto in una pericolosa situazione di spionaggio in Corea del Sud. Nathan Fillion, star della serie The Rookie e Castle, tornerà a interpretare il ruolo del direttore della CIA Alton West, già interpretato nella prima stagione.

Disponibile in streaming dal 30 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Recruit.

La ragazza di neve – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix da vedere a gennaio con la seconda stagione de La ragazza di neve, serie spagnola basata sull’omonimo romanzo di Javier Castillo. “Vuoi giocare?”. Questa domanda, scritta su una busta contenente una polaroid con una giovane donna legata e bendata, dà il via al macabro “gioco dell’anima”, in cui la giornalista Miren Rojo (Milena Smit) metterà a rischio la propria vita e la propria sanità mentale. Dopo le vicende della prima stagione, questa volta Miren indaga su un’esclusiva scuola privata che sembra essere al centro della scomparsa e dell’omicidio di due giovani: lo fa insieme a Jamie (Miki Esparbé), giornalista investigativo che arriva al quotidiano in fuga dal proprio passato e determinato a ristabilire la propria reputazione. Una storia di misteri, segreti, bugie e personaggi pieni di ferite.

Disponibile in streaming dal 31 gennaio 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della seconda stagione de La ragazza di neve.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per gennaio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a gennaio 2025 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, documentari e anime, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti. In particolare, vi segnaliamo:

Don’t Die: l’uomo che vuole vivere per sempre (documentario original) – 1° gennaio 2025

Spy x Family (stagione 2, anime) – 1° gennaio 2025

Dr. Stone (stagione 3, anime) – 1° gennaio 2025

Selling the city (stagione 1) – 3 gennaio 2025

Il mio matrimonio felice (stagione 2, anime original) – 6 gennaio 2025

I am a killer (stagione 6, original) – 8 gennaio 2025

Profilo falso (stagione 2, original) – 8 gennaio 2025

Asura (stagione 1, original) – 9 gennaio 2025

Machos Alfa (stagione 3, original) – 10 gennaio 2025

Sulle ali dell’onore – 10 gennaio 2025

L’esorcista del Papa – 13 gennaio 2025

Cosa sarà – 15 gennaio 2025

Oshi no ko (stagione 2, anime) – 15 gennaio 2025

XO, Kitty (stagione 2, original) – 16 gennaio 2025

Sei Nazioni: Full Contact (stagione 2, original) – 29 gennaio 2025

Vi ricordiamo che qualche mese fa Netflix ha annunciato aumenti di prezzo per tutti e tre gli abbonamenti: sono ora richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità, 13,99 euro al mese per quello Standard e 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a gennaio 2025 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci.