Quali sono le novità da vedere a gennaio 2025 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a gennaio 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo primo mese dell’anno. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli su Sky o quest’altro per attivare NOW.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a gennaio 2025

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Dune – Parte Due

Apriamo le novità NOW e Sky di gennaio 2025 e quindi del nuovo anno con Dune – Parte Due, secondo capitolo della saga sci-fi tratta dal romanzo di Frank Herbert. Dopo una serie di prove, Paul Atreides (Timothée Chalamet) è diventato ormai parte del popolo desertico dei Fremen, sostenuto dal leader Stilgar (Javier Bardem). Si è inoltre profondamente legato a Chani (Zendaya), che non riesce però del tutto a leggere in un cuore tormentato. Paul vorrebbe vendicarsi degli Harkonnen che gli hanno ucciso il padre e hanno preso il controllo del pianeta Arrakis, con la complicità dell’Imperatore (Christopher Walken), deciso a liberarsi della sua casata. Sa però che questo lo trasformerebbe in un leader spietato, così resiste alle insistenze di sua madre: Lady Jessica (Rebecca Ferguson), ora Reverenda Madre dell’ordine delle Bene Gesserit, vuole che accetti il suo destino di Muad’dib, la figura che guiderà i Fremen alla liberazione di Arrakis. Si tratta di una strada dalla quale non si torna indietro, e gli Harkonnen stanno intanto per schierare un nuovo avversario, lo spietato e sanguinario Feyd-Rautha (Austin Butler), nipote del Barone (Stellan Skarsgaard).

Disponibile dal 1° gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dune – Parte Due.

Fidanzata in affitto

Dopo il passaggio su Amazon Prime Video, arriva questo mese su Sky Fidanzata in affitto, divertente e irriverente commedia diretta da Gene Stupnitsky. La bella e intraprendente Maddie (Jennifer Lawrence) è una giovane donna che vive a Montauk, alle porte di New York, ma è sempre alle prese con difficoltà economiche e rischia di perdere la casa. Quando le sequestrano la macchina, la situazione precipita dato che è un’autista Uber e che senza la sua auto perderà pure il lavoro. Un giorno legge un annuncio che cattura la sua attenzione: una ricca coppia, Laird e Allison (Matthew Broderick e Laura Benanti), cerca qualcuno che corteggi e frequenti il figlio diciannovenne Percy (Andrew Barth Feldman), un ragazzo estremamente introverso che non esce molto e non parla con le ragazze. I genitori iperprotettivi, preoccupati per lui, cercano una donna che lo sblocchi prima che vada al college. La coppia è disposta a pagare generosamente e Maddie non può far altro che accettare. Le cose non partono esattamente come preventivato: dopo averlo abbordato e fatto entrare nel suo furgone con la scusa di dargli un passaggio, Percy scappa perché pensa di essere stato rapito. È solo l’inizio di una stravagante amicizia e di una esilarante avventura dai risvolti imprevedibili.

Disponibile dal 2 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fidanzata in affitto.

Kung Fu Panda 4

Passiamo all’animazione con Kung Fu Panda 4, nuovo capitolo da non perdere della popolare saga. Il panda Po è impegnato in una nuova avventura nell’antica Cina, mentre si dedica, come sempre, all’arte del kung fu senza tralasciare il suo amore per il cibo. Al Guerriero Dragone viene affidato da Shifu un compito molto importante: diventare una guida spirituale nella Valle della Pace. Peccato che Po sia un buongustaio e un gran mangione: un talentuoso maestro di kung fu, certo, ma non di certo un capo spirituale per qualcuno. Inoltre, deve trovare e addestrare un suo erede, ovvero un allievo che prenda il suo posto e il suo titolo di guerriero, cosicché lui possa dedicarsi pienamente alla spiritualità. Come se non bastasse, una perfida maga mutaforma sta seminando il panico tra i maestri di kung fu: si tratta di La Camaleonte, in grado di trasformarsi in qualsiasi creatura e assorbirne la forza semplicemente mediante l’uso della sua lunghissima lingua. Questa è determinata a mettere le sue piccole zampe sul Bastone della Saggezza di Po, che le permetterebbe di risvegliare tutti gli spiriti appartenenti ai malvagi guerrieri che il panda ha sconfitto finora. Ad aiutare Po in questa ardua sfida sarà una ladra ricercata, Zhen, una volpe con preziosissime abilità. I due uniranno le proprie forze e sarà grazie a questa avventura che Po scoprirà che gli eroi si possono trovare anche in luoghi del tutto inaspettati.

Disponibile dal 4 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Kung Fu Panda 4.

I delitti del BarLume – Non è un paese per bimbi, Gatte da pelare e Sasso carta forbici

Tra le novità più attese da vedere a gennaio 2025 ci sono le nuove storie de I delitti del BarLume, intitolate Non è un paese per bimbi, Gatte da pelare e Sasso carta forbici. Liberamente ispirate al mondo della serie di libri di Marco Malvaldi, le nuove vicende sono ancora una volta dirette da Roan Johnson (i primi due) e da Milena Cocozza. Confermato il cast, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Stefano Fresi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Corrado Guzzanti, Michele Di Mauro e non solo. Nei nuovi film vedremo un Gino misteriosamente scomparso con una partita di diamanti e i Bimbi che provano a rintracciarlo; Viviani che vuole evadere dalla sua prigionia e liberarsi dalle capre ereditate da Carmine; Pasquali che rincorre la sua Susanita e scappa dalle minacce di brutti ceffi colombiani; la Fusco e Tassone in missione in Montenegro alla ricerca della loro amata e odiata Anna Rusic; Cioni e Govoni da soli a Pineta con le loro gatte da pelare; Beppe e Tizi impelagati in una lotta all’ultimo scherzo contro Cosimo; Marchino lanciato finalmente nella sua carriera da trapper.

Disponibile dal 13 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale delle nuove storie de I delitti del BarLume.

The Apprentice – Alle origini di Trump

Tra le novità da guardare a gennaio su NOW e Sky On Demand abbiamo The Apprentice – Alle origini di Trump, film biografico diretto da Ali Abbasi che segue l’ascesa del giovane Donald Trump (interpretato da Sebastian Stan). Ambientato nella New York tra gli anni Settanta e Ottanta, racconta gli inizi di Trump come ambizioso imprenditore. Inizia in quegli anni la costruzione del suo impero immobiliare e ad aiutarlo c’è la figura centrale di Roy Cohn (Jeremy Strong), un avvocato newyorkese noto per aver lavorato con Joseph McCarthy durante la seconda “Paura Rossa”, periodo dell’anticomunismo negli Stati Uniti a cavallo degli anni Cinquanta. Cohn diventa il suo mentore e grazie a lui vengono poste le fondamenta per la nascita di una dinastia americana fatta di potere, corruzione e inganno. Il film è centrato sul rapporto tra Cohn e Trump, all’epoca in cui l’ingresso alla Casa Bianca è ancora molto lontano.

Disponibile dal 19 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Apprentice – Alle origini di Trump.

La zona d’interesse

Ad anticipare la Giornata della Memoria, per la quale è prevista una collection dedicata (dal 24 al 27 di gennaio), arriva La zona d’interesse, film diretto da Jonathan Glazer che segue la vita quotidiana di una famiglia tedesca che vive accanto al campo di concentramento nazista di Auschwitz durante la Seconda Guerra Mondiale. La famiglia Höss vive in un’elegante casa di campagna in riva al fiume, dove fanno il bagno i bambini in estate, come se dietro al loro giardino non ci fossero i forni crematori del campo di concentramento. Il padre di famiglia è Rudolf Höss (Christian Friedel), comandante alla direzione del campo. La pellicola segue la vita di questa famiglia fuori e dentro ad Auschwitz: all’interno il lavoro di Rudolf e all’esterno la moglie Hedwig (Sandra Hüller) che prende il tè con le amiche e i bambini che vanno in bicicletta allegramente. In sottofondo si sentono i rumori sinistri di prigionieri che marciano legati e nell’aria si vedono alzarsi nuvole di cenere. Tra queste due dimensioni contrastanti, si intrecciano anche storie di coraggio e storie d’amore clandestine.

Disponibile dal 26 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La zona d’interesse.

Fuga in Normandia

Restiamo in tema Seconda Guerra Mondiale con Fuga in Normandia, film diretto da Oliver Parker che vede protagonista Michael Caine. Racconta la storia di Bernard Jordan, un uomo di 80 anni che si trova in una casa di riposo insieme alla moglie. Il giorno del 70° anniversario dello sbarco in Normandia, l’anziano decide di mettere in atto una “grande fuga” dalla casa di cura per raggiungere gli altri veterani del conflitto mondiale, così da potere rendere memoria tutti insieme in Francia ai commilitoni morti. La sua fuga diventa subito un’eccentrica notizia che raggiunge ogni capo del mondo, tanto che il fuggitivo diventa l’attrazione della prima pagina di diversi giornali. Peccato, però, che sia stata riportata solo una parte della storia di Bernard. Prende spunto da una vicenda realmente accaduta e costituisce la seconda pellicola al riguardo (l’altra si intitola Ritorno in Normandia e vede protagonista Pierce Brosnan). Il film costituisce l’ultimo lavoro sia per Michael Caine (che ha annunciato il suo ritiro dalle scene) sia per Glenda Jackson (mancata a pochi mesi di distanza dalla fine delle riprese).

Disponibile dal 28 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fuga in Normandia.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

M. Il Figlio del Secolo (original)

Passiamo alle novità NOW e Sky On Demand di gennaio 2025 lato serie TV con M. Il Figlio del Secolo, miniserie italo-francese Sky Original diretta da Joe Wright e tratta dal romanzo omonimo di Antonio Scurati. Racconta la storia di un Paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri. Ripercorre la Storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in Parlamento nel 1925, dopo l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti. La serie offre, inoltre, uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, con l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell’epoca. Attraverso un linguaggio contemporaneo, con Mussolini che rompe la quarta parete e si rivolge direttamente allo spettatore per rivelare i suoi pensieri più inconfessabili e commentare le svolte della Storia, la serie offre un ritratto originale, “pop”, a tratti pregno di umorismo nero, dell’uomo che, pur avendo tradito ideali, persone e istituzioni, pur essendosi macchiato di atti di violenza inaudita, fece innamorare di sé l’Italia intera, diventandone l’incontrastato Duce. A interpretare quest’ultimo uno fra i più apprezzati attori italiani, Luca Marinelli, vincitore del David di Donatello, del Nastro d’Argento, della Coppa Volpi a Venezia e del Shooting Stars Award al Festival di Berlino. La serie ha debuttato in anteprima mondiale all’81esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Disponibile dal 10 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di M. Il Figlio del Secolo.

I delitti della bella di notte – Moonflower Murders

Da guardare anche I delitti della bella di notte – Moonflower Murders, che costituisce il secondo atto della serie di Anthony Horowitz che ha come protagonista Susan Ryeland, redattrice che ha guidato lo scrittore Alan Conway nella sua fortunata carriera di giallista. Susan viene avvicinata da due alberghieri inglesi, i quali le spiegano che otto anni prima nel loro albergo si è verificato un omicidio. La donna viene così incaricata di trovare la soluzione a questo caso irrisolto, nascosto in uno dei primi romanzi di Atticus Pünd di Alan Conway.

Disponibile dal 21 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I delitti della bella di notte – Moonflower Murders.

Lockerbie: Attentato sul volo Pan Am 103 (original)

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di gennaio 2025 con Lockerbie: Attentato sul volo Pan Am 103, serie originale con Colin Firth e Catherine McCormack che racconta la tragedia del 1988. Il 21 dicembre 1988, 259 passeggeri e membri dell’equipaggio rimasero uccisi quando il volo Pan Am 103 esplose sopra Lockerbie 38 minuti dopo il decollo, con altri 11 residenti che persero la vita quando l’aereo precipitò sopra la tranquilla cittadina scozzese. Sulla scia del disastro e della morte di sua figlia Flora, il dottor Jim Swire è stato nominato portavoce delle famiglie delle vittime del Regno Unito, che si sono unite per chiedere verità e giustizia. Viaggiando attraverso i continenti e le divisioni politiche, Jim intraprende un viaggio incessante che lo porta nei deserti della Libia dove incontra il colonnello Muammar Gheddafi (Nabil Alraee) e nei Paesi Bassi per il processo del cittadino libico condannato, Abdelbaset al-Megrahi (Ardalan Esmaili). Un viaggio che non solo mette a repentaglio la sua stabilità, la sua famiglia e la sua vita, ma ribalta completamente la sua fiducia nel sistema giudiziario. Mentre la verità si sposta sotto i piedi di Jim, la sua visione del mondo cambia per sempre. La serie è basata sul libro The Lockerbie Bombing: A Father’s Search for Justice di Jim Swire e Peter Biddulph.

Disponibile dal 27 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lockerbie: Attentato sul volo Pan Am 103.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per gennaio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a gennaio sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection Mission Impossible (dal 1° al 10 gennaio 2025), Transformers (dall’11 al 17 gennaio 2025), Jack Ryan (dal 18 al 23 gennaio 2025), Giorni della Memoria (dal 24 al 27 gennaio 2025) e Nicole Kidman (dal 28 al 31 gennaio 2025), ma non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a gennaio 2025 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

Law & Order: Organized Crime (stagione 1) – 5 gennaio 2025

Madame Clicquot – 6 gennaio 2025

Omicidio nel West End – 7 gennaio 2025

The Penitent – 11 gennaio 2025

I Dannati – 15 gennaio 2025

Am I OK? – 22 gennaio 2025

Demeter – Il risveglio di Dracula – 25 gennaio 2025

Girasoli – 29 gennaio 2025

In più possiamo già anticiparvi alcune delle novità in arrivo prossimamente: a febbraio toccherà alla terza stagione di White Lotus e a L’arte della gioia, miniserie Sky Original tratta dall’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza.

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a gennaio 2025. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

