Cosa vedere tra le novità Disney+ di gennaio 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da quasi cinque anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo primo mese dell’anno accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a gennaio 2025, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a gennaio 2025

Film in uscita su Disney Plus

Alien: Romulus

Apriamo le novità Disney+ di gennaio 2025 con Alien: Romulus, attesissimo nuovo capitolo del popolare franchise di Alien iniziato nel 1979 con Alien di Ridley Scott. Si tratta di uno spin-off e “midquel” ambientato a livello cronologico tra Alien (1979) e Aliens – Scontro finale (1986). Si tratta del settimo capitolo della saga, oppure del nono se consideriamo anche i due crossover con il franchise di Predator (Alien vs. Predator e Alien vs. Predator: Requiem). La pellicola riporta alle origini: rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo. Nel cast Isabela Merced, Cailee Spaeny, Archie Renaux, David Jonsson, Spike Fearn e Aileen Wu. Dopo l’uscita nei cinema, il film è arrivato sulle piattaforme di streaming dal 21 novembre 2024 partendo da Hulu (e da alcuni Paesi), ma ci ha messo qualche settimana in più per sbarcare su Disney+.

Disponibile in streaming dal 1° gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Alien: Romulus.

Questo mese non sono previste ulteriori novità per quanto riguarda i film, ma potete sempre consolarvi con le serie più in basso o recuperando i lungometraggi dei mesi scorsi come i documentari Sugarcane, Elton John: Never Too Late e Blink, ma anche con Deadpool & Wolverine (con Ryan Reynolds e Hugh Jackman), Il Regno del Pianeta delle Scimmie (nuovo capitolo della popolare saga), Domenica con le Supremes (tratto dal romanzo best-seller di Edward Kelsey Moore), Descendants: L’ascesa di Red (ultimo atteso film della saga che vede protagonisti i figli adolescenti degli iconici eroi e cattivi Disney), il documentario Diane Von Furstenberg: Woman in Charge (dedicato alla vita e alla carriera della designer belga e naturalizzata americana) o Let It Be (film originale del 1970 sui Beatles diretto dal regista Michael Lindsay-Hogg, meticolosamente restaurato).

Serie TV da vedere su Disney+

Piccoli Brividi – La Misteriosa Avventura – stagione 2 (original)

Apriamo le principali novità Disney+ di gennaio 2025 lato serie TV con la seconda stagione di Piccoli Brividi, intitolata La Misteriosa Avventura. I gemelli Cece e Devin Brewer vengono mandati a trascorrere un’estate a Gravesend, Brooklyn, con il padre divorziato. Una minaccia è in agguato, e i due si rendono subito conto che tra loro ci sono degli oscuri segreti, innescando una catena di eventi che svelano un profondo mistero. Mentre si addentrano nell’ignoto, Cece, Devin e i loro amici (Alex, CJ e Frankie) si ritrovano coinvolti nell’agghiacciante storia di quattro adolescenti misteriosamente scomparsi nel 1994. La serie è interpretata da David Schwimmer nel ruolo di Anthony Brewer, un ex professore di botanica che si è immerso nella scienza e nel mistero, ma ci sono anche Ana Ortiz, Jayden Bartels, Sam McCarthy, Elijah M. Cooper, Galilea La Salvia, Francesca Noel e Stony Blyden. Nuovo capitolo per la serie antologica ispirata all’amata collana di libri di R.L. Stine: tutti gli 8 episodi sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 10 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Piccoli Brividi.

A Real Bug’s Life: Megaminimondo – stagione 2 (docuserie National Geographic)

A circa un anno di distanza dalla stagione di debutto, arriva sulla piattaforma la seconda stagione di A Real Bug’s Life – Megaminimondo, docuserie firmata National Geographic ispirata al mondo di Disney e Pixar. Gli episodi ci portano in un’altra straordinaria avventura nel mondo dei microinsetti, dove le forze della natura si manifestano su una scala completamente diversa e le creature in miniatura fanno affidamento su incredibili “superpoteri” per sopravvivere ogni giorno. Grazie alla tecnologia e a riprese all’avanguardia (tra controlli di movimento, obiettivi ad altissima velocità, riprese macro, microscopi, droni e non solo) possiamo seguire le incredibili storie dei piccoli eroi che vivono in questo mondo nascosto, come il veloce scarabeo tigre che scappa dal caldo delle spiagge della Malesia. Tutto questo attraverso la guida divertente di Awkwafina. Nuovi viaggi tra gli insetti, ma anche tra i comportamenti e i “personaggi” più strabilianti. Una serie adatta alle famiglie che continua a dimostrare di poter essere tanto fantastica quanto qualsiasi film di animazione.

Disponibile in streaming dal 15 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di A Real Bug’s Life: Megaminimondo.

Whiskey on the Rocks (original)

Tra le serie da guardare su Disney+ c’è la curiosa Whiskey on the Rocks, serie originale svedese ispirata agli eventi dello stallo durato 11 giorni nel 1981 tra Svezia e URSS. Quando un sottomarino sovietico U-137 classe “Whiskey” si incagliò sugli scogli nelle profondità delle acque territoriali svedesi, il mondo si ritrovò vicino a un conflitto globale su vasta scala; tutte le responsabilità ricaddero sulle spalle di un uomo, il primo ministro svedese Thorbjörn Fälldin (interpretato da Rolf Lassgård). Tutti e 6 gli episodi sono disponibili al lancio per un bel binge watching.

Disponibile in streaming dal 22 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Whiskey on the Rocks.

High Potential (original)

Cambiamo genere perché da vedere a gennaio 2025 c’è High Potential, serie originale scritta da Drew Goddard (The Good Place, Sopravvissuto – The Martian) e interpretata da Kaitlin Olson. Segue una mamma single con una mente eccezionale, il cui talento non convenzionale per la risoluzione dei crimini la porta a un’insolita e inarrestabile collaborazione con un detective esperto e ligio alle regole (Daniel Sunjata). Basata sulla popolare serie francese Morgane – Detective geniale. I primi 2 episodi sono disponibili contemporaneamente, poi la serie prosegue con un episodio a settimana.

Disponibile in streaming dal 23 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di High Potential.

Paradise (original)

Da non perdere tra le novità Disney+ di gennaio 2025 anche Paradise, serie drama di Dan Fogelman (This Is Us) interpretata da Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin e Percy Daggs IV. La vicenda è ambientata in una tranquilla comunità esclusiva abitata da alcune delle persone più importanti del mondo: la serenità va in frantumi quando si verifica uno scioccante omicidio e si apre un’indagine ad alto rischio. Disponibili 3 episodi al lancio, poi un episodio alla settimana.

Disponibile in streaming dal 28 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Paradise.

Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere (original)

Chiudiamo le principali novità di questo primo mese dell’anno con Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, nuova serie animata che segue Peter Parker nel suo percorso per diventare un eroe, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le radici del personaggio nei fumetti. Da non perdere per gli amanti dei supereroi Marvel.

Disponibile in streaming dal 29 gennaio 2025.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per gennaio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a gennaio sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti e tanto altro.

Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Grey’s Anatomy (nuovi episodi stagione 21) – 2, 9 e 16 gennaio 2025

Medalist (anime) – 4 gennaio 2025

I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place (5 nuovi episodi) – 8 gennaio 2025

Star Wars: Skeleton Crew (finale di stagione) – 15 gennaio 2025

Roy Wood Jr: Lonely Flowers (stand-up comedy) – 17 gennaio 2025

Shared Custody (stagione 1) – 24 gennaio 2025

Tracker (finale stagione 2) – 29 gennaio 2025

Naturalmente sono sempre disponibili i contenuti a tema natalizio del catalogo, come Nutcrackers (arrivato alla fine di novembre), il corto An Almost Christmas Story, gli speciali de I Griffin Un bianco, bianco Natale e dei Simpson (il doppio episodio intitolato O C’mon All Ye Faithful), i grandi classici come Mamma ho perso l’aereo, Miracolo nella 34a strada, Festa in casa Muppet e tanto altro.

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. In più, dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si aggiunge a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 8,99 euro al mese (o 89,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno).

Più di recente, Disney+ ha avvisato i propri abbonati con un’ulteriore e-mail, che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 5,99 euro al mese oppure di 4,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a gennaio 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sul link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?