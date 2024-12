Le novità Amazon Prime Video di gennaio 2025 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo primo mese dell’anno (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a gennaio 2025 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a gennaio 2025

Film in uscita su Amazon Prime Video

Absolution

Apriamo le novità Amazon Prime Video di gennaio 2025 con Absolution, nuovo film che vede protagonista Liam Neeson, diretto da Hans Petter Moland. Segue un gangster anziano mentre cerca di riallacciare i rapporti con i suoi figli e i nipoti e di correggere quelli che sono stati gli errori del suo passato. La malavita, però, non è pronta ad allentare la presa su di lui, o almeno non così volentieri. Nel cast del film anche Ron Perlman e Frankie Shaw.

Disponibile in streaming dal 1° gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Absolution.

It Ends with Us – Siamo noi a dire basta

Proseguiamo con It Ends with Us – Siamo noi a dire basta, film diretto da Justin Baldoni che vede protagonista Lily Bloom (Blake Lively), una giovane donna che si è trasferita a Boston per lasciarsi alle spalle i traumi dell’infanzia e intraprendere una nuova attività in proprio. Un giorno incontra l’affascinante neurochirurgo Ryle Kincaid (Justin Baldoni) e tra i due nasce subito un’intesa speciale. Nonostante lui nutra un’avversione per le relazioni e metta subito le mani avanti, i due non possono fare a meno di innamorarsi molto rapidamente. Per Lily, la relazione con Ryle è una sfida perché le ricorda quella sofferta dei suoi genitori e fa riaffiorare in lei ferite del passato. Inoltre, quando Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), il suo primo amore, rientra inaspettatamente nella sua vita, la giovane donna deve capire cosa vuole realmente dalla vita.

Disponibile in streaming dal 3 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di It Ends with Us – Siamo noi a dire basta.

Le Jardinier

Da vedere a gennaio 2025 c’è anche Le Jardinier, nuovo action thriller di David Charhon con Jean-Claude Van Damme nei panni di un enigmatico giardiniere le cui abilità vanno ben oltre la cura del paesaggio. Ogni anno, il Primo Ministro elimina una lista di tutti i tipi di piantagrane in nome della raison d’état. Serge Shuster, un alto funzionario con stretti legami con il Presidente, si trova al centro di un complotto che punta a inserire il suo nome nella lista. Condannato a morte certa, al centro di un segreto di Stato che mette in pericolo anche la sua famiglia, a Serge, sua moglie e i suoi figli resta solo una speranza: il loro strano giardiniere, Léo.

Disponibile in streaming dal 10 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Le Jardinier (v.o.).

Inarrestabile (original)

Da non perdere questo mese Inarrestabile, film che racconta la storia vera ed emozionante di Anthony Robles (interpretato da Jharrel Jerome), che contro ogni previsione è riuscito a diventare un campione americano di wrestling. L’uomo è nato con una gamba sola, ma il suo spirito indomito e l’incrollabile determinazione lo hanno portato a sfidare le difficoltà e inseguire i propri sogni. Con l’amore e il sostegno della madre Judy (Jennifer Lopez), e l’incoraggiamento dei suoi allenatori, Anthony affronta le avversità per guadagnarsi un posto nella squadra dell’Arizona State Wrestling. Nel cast anche Bobby Cannavale, Michael Peña, Anthony Robles e Don Cheadle.

Disponibile in streaming dal 16 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Inarrestabile.

The Calendar Killer (original)

Cambiamo genere perché tra i film da guardare c’è The Calendar Killer, avvincente thriller tratto dal bestseller di Sebastian Fitzek (titolo originale Der Heimweg). Quando Jules (Sabin Tambrea) inizia il proprio turno ad una linea telefonica di supporto alle donne, per aiutarle a tornare a casa sane e salve, tutto lascia presagire un tranquillo sabato sera. Questo almeno, finché non riceve la telefonata di una giovane madre di nome Klara (Luise Heyer), che sostiene che morirà quella stessa notte per mano di un famigerato killer ossessionato dalle donne. Questi le ha dato un ultimatum: o Klara uccide il marito (Friedrich Mücke) oppure sarà lei a venire assassinata quella stessa notte. Inizia così la disperata fuga della donna dal cosiddetto “Calendar Killer”, accompagnata da Jules al telefono, come unica speranza di salvezza.

Disponibile in streaming dal 16 gennaio 2025.

The Creator

Dopo il “passaggio” su Disney+ arriva su Prime Video The Creator, film con John David Washington, Gemma Chan e Ken Watanabe ambientato durante una guerra futura tra la razza umana e le forze dell’intelligenza artificiale. Joshua è un ex agente delle forze speciali che ha di recente perso la moglie e che viene reclutato per una missione ardua e al contempo decisiva: deve dare la caccia all’inafferrabile architetto dell’avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra e all’umanità stessa. Nelle mani di questo creatore c’è il destino del mondo. Joshua, insieme al suo team di agenti d’élite, deve riuscire a superare le linee nemiche nel territorio invaso e detenuto dall’IA: si ritroverà di fronte a una scoperta agghiacciante.

Disponibile in streaming dal 17 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Creator.

Blink Twice

Tra le novità Amazon da non perdere questo mese vi segnaliamo Blink Twice, nuovo thriller diretto da Zoë Kravitz. L’incontro tra la giovane cameriera di Los Angeles Frida (Naomi Ackie) con il miliardario della tecnologia Slater King (Channing Tatum) durante una serata di gala per una raccolta fondi si trasforma in un viaggio verso un’isola privata. L’uomo, infatti, la invita a unirsi a lui e al suo gruppo di amici per una vacanza da sogno in un paradiso naturale. Inizialmente a Frida sembra tutto fantastico: di giorno si respira l’aria soleggiata del mare, di notte ci si diverte selvaggiamente. Tutti sembrano felici, troppo felici, tant’è che nessuno vuole che il viaggio finisca. Ben presto, però, iniziano ad accadere strani eventi che portano la donna a mettere in discussione la realtà che sta vivendo. Capisce che c’è qualcosa che non va sull’isola: alcune persone iniziano a sparire misteriosamente e chi rimane sembra non ricordare chi è scomparso. Se vuole uscire viva da questo sogno trasformatosi in incubo, Frida dovrà scoprire la verità.

Disponibile in streaming dal 21 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Blink Twice.

Un matrimonio di troppo (original)

Chiudiamo le principali novità Prime Video di gennaio lato film con Un matrimonio di troppo, divertente commedia che vede protagonisti Will Ferrell e Reese Witherspoon. Quando la stessa location viene accidentalmente prenotata per due matrimoni diversi nello stesso giorno, i due gruppi di invitati si ritrovano a dover difendere il momento speciale della propria famiglia sfruttando al meglio gli spazi inaspettatamente ristretti. In un’esilarante lotta di risolutezza e determinazione, il padre di una delle due spose e la sorella dell’altra si affronteranno in un caotico testa a testa e non si fermeranno davanti a nulla pur di assicurare ai propri cari una cerimonia indimenticabile. Con la regia di Nicholas Stoller.

Disponibile in streaming dal 30 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Un matrimonio di troppo.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

The Rig – stagione 2 (original)

Apriamo le principali novità Amazon Prime Video di gennaio 2025 con la seconda stagione di The Rig, serie ambientata su una piattaforma petrolifera al largo della Scozia (nella prima stagione) dove accadono eventi sempre più inquietanti. L’equipaggio sopravvissuto della Kinloch Bravo è stato trasferito in elicottero in una nuova struttura offshore segreta chiamata Stac, immersa negli straordinari e pericolosi paesaggi del Circolo Polare Artico. Qui, l’equipaggio intrappolato deve affrontare le conseguenze emotive e fisiche del devastante tsunami che ha distrutto la Bravo, e confrontarsi con imprevedibili cospirazioni, conflitti aziendali e nuove minacce provenienti dalle oscure profondità dell’oceano. La seconda stagione continuerà a indagare temi di portata globale, intrecciando il passato, il presente e il futuro del pianeta, guidandoci alla scoperta di scenari spettacolari e delle frontiere della tecnologia oceanica d’avanguardia, compreso il controverso mondo dell’estrazione mineraria dai fondali marini. David Macpherson ha creato una nuova storia ricca di emozioni epiche e azione adrenalinica, con un cast che unisce conferme e new entry. Tutti e 6 gli episodi sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 2 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Rig.

Red Carpet – Vip al tappeto (original)

Una delle principali novità del mese è Red Carpet – Vip al tappeto, game show originale condotto da Alessia Marcuzzi. Al fianco di quest’ultima c’è la Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci), con protagonisti Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta; con loro Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato. In cosa consiste il gioco? Tre squadre di bodyguard devono scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities, facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. Tra ostacoli fisici, imprevisti inattesi e divertenti disturbatori che intralceranno il loro percorso, il concorrente che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi. Tutti e 4 gli episodi sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 9 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Red Carpet – Vip al tappeto.

On Call (original)

Da guardare anche On Call, nuovo dramma poliziesco ad alta tensione con protagonista Troian Bellisario (Pretty Little Liars). Segue un duo formato da un agente alle prime armi e un veterano, in servizio di pattuglia a Long Beach, in California. Girata con un mix di telecamere a mano, bodycam e dash-cam per creare un effetto ancora più realistico, questa serie innovativa esplora i risvolti morali legati alla protezione e al servizio di una comunità. La Bellisario veste i panni di Traci Harmon, un’agente di grande esperienza, dura e protettiva, che lotta per trovare il suo posto nel dipartimento mentre addestra la prossima generazione di agenti. Brandon Larracuente (The Good Doctor) interpreta invece Alex Diaz, un’ambiziosa recluta che si sforza di mantenere la sua visione ottimistica mentre si rende conto delle sfide che dovrà affrontare nel contesto attuale. Nel cast anche Lori Loughlin (Le amiche di mamma), Rich Ting ed Eriq La Salle (Chicago PD). Tutti e 8 gli episodi sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 9 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di On Call.

Harlem – stagione 3 (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di gennaio 2025 con la terza stagione di Harlem, serie che segue le vicende di quattro amiche, Camille, Quinn, Angie e Tye alle prese con le loro carriere, i loro sogni e le loro vite sentimentali. Dopo lo scioccante cliffhanger nel finale della seconda stagione, che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, i nuovi episodi tornano a seguire le vite delle quattro donne protagoniste, mai come ora sull’orlo del cambiamento. Che riguardi l’essere madri, single o sorelle, che si tratti di carriere complicate o situazioni famigliari ancora più complicate, le eleganti e ambiziose migliori amiche si impegneranno per scegliere finalmente sé stesse al di sopra di tutto. Con Grace Byers, Meagan Good, Jerrie Johnson e Shoniqua Shandai. I primi 6 episodi sono disponibili lo stesso giorno, poi ne sono previsti 2 a settimana.

Disponibile in streaming dal 23 gennaio 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Harlem.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per gennaio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a gennaio sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e anime. Abbiamo nuove stagioni per L’Uomo tigre e One Piece, ma anche film della saga di Jurassic Park, grandi classici, nuovi anime e tanto altro.

Ecco cos’altro c’è da guardare a gennaio 2025 su Amazon Prime Video:

Un pesce di nome Wanda – 1° gennaio 2025

Passaggio in India – 1° gennaio 2025

Priscilla – La regina del deserto – 1° gennaio 2025

Be Cool – 1° gennaio 2025

Fargo – 1° gennaio 2025

Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo – 1° gennaio 2025

Jurassic Park – 1° gennaio 2025

Il mondo perduto – Jurassic Park – 1° gennaio 2025

Jurassic Park III – 1° gennaio 2025

Jurassic World – 1° gennaio 2025

Jurassic World – Il regno distrutto – 1° gennaio 2025

Mamma Mia! Ci risiamo – 1° gennaio 2025

Stregata dalla luna – 1° gennaio 2025

Macchine mortali – 1° gennaio 2025

Il Patriota – 1° gennaio 2025

Peter Pan – 1° gennaio 2025

Stargate SG-1 (stagioni 1-10) – 1° gennaio 2025

L’ultima settimana di settembre – 6 gennaio 2025

Fairy Tail: 100 Years Quest Part I – 7 gennaio 2025

Übel Blatt (stagione 1) – 11 gennaio 2025

Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive – 15 gennaio 2025

L’amore non divorzia mai – 15 gennaio 2025

Il GGG – Il grande gigante gentile – 15 gennaio 2025

Amarsi come cani e gatti – 15 gennaio 2025

L’amore davvero – 15 gennaio 2025

La ragazza del treno – 15 gennaio 2025

L’Uomo tigre (stagione 5) – 15 gennaio 2025

One Piece (stagione 6) – 20 gennaio 2025

Tutti gli uomini del re – 29 gennaio 2025

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa – 29 gennaio 2025

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Insidious – La porta rossa – 4 gennaio 2025

Muti – The Ritual Killer – 10 gennaio 2025

Lamborghini: The Man Behind the Legend – 18 gennaio 2025

Tre sorelle – 26 gennaio 2025

Cattiva coscienza – 26 gennaio 2025

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo le sedici stagioni di Bleach (24 gennaio 2025). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcuni dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi (oltre alle novità principali del 2025): tra questi possiamo citare la terza stagione di Invincible (6 febbraio 2025), lo spin-off È colpa mia: Londra (13 febbraio 2025) e la terza stagione di Reacher (20 febbraio 2025). In più, sappiamo già che Hazbin Hotel tornerà per le stagioni 3 e 4, che Sausage Party: Cibopolis avrà una seconda stagione e che vedremo il prequel di The Boys, Vought Insight.

Vi ricordiamo che dall’inizio dello scorso aprile i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese. Segnaliamo che fino al 6 gennaio è disponibile una selezione di canali con prova gratuita estesa a 30 giorni. Inoltre, Infinity Selection è disponibile a 0,99 euro per tre mesi.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a gennaio 2025 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di gennaio per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui in basso e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.