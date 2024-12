Qualche giorno fa Apple ha stuzzicato la curiosità delle masse pubblicando sui social un annuncio relativo al servizio Apple TV+ che invita a tenere a mente i giorni 4 e 5 gennaio 2025.

Il colosso di Cupertino era stato vago su cosa avesse esattamente in serbo, ma ora abbiamo un’idea più precisa dell’iniziativa.

Apple TV+ sarà disponibile in streaming gratuito per tutti gli utenti dal 4 al 5 gennaio, senza vincoli di abbonamento.

Un intero weekend rappresenta un’ottima occasione per scoprire le produzioni originali della piattaforma, tra cui successi come Severance, Ted Lasso e Foundation, oltre a film premiati come Coda, il tutto senza doversi abbonare.

Apple TV+ sarà gratis per tutto il primo weekend del 2025

L’annuncio pubblicato da Apple sui social non menziona mercati o contenuti specifici, quindi l’iniziativa dovrebbe essere valida anche in Italia e includere tutto il catalogo della piattaforma.

Per approfittare della promozione basterà utilizzare l’app Apple TV su smartphone, tablet, smart TV e altri dispositivi compatibili nei giorni 4 e 5 gennaio.

In Italia Apple TV+ costa 9,99 euro al mese o 99 euro all’anno, ma è anche possibile sfruttare l’abbonamento cumulativo Apple One per fruire dei contenuti.

Il servizio può essere provato gratuitamente per 7 giorni (o per un mese scegliendo un abbonamento Apple One), inoltre chi acquista un nuovo dispositivo Apple ha in regalo 3 mesi se attiva Apple TV+ entro 90 giorni.