Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’autorevole Mark Gurman di Bloomberg, Apple si starebbe preparando a un inizio 2025 particolarmente interessante, con il lancio dei nuovi MacBook Air equipaggiati con il chip M4 che potrebbe anticipare tutti gli altri prodotti in programma per la prima metà dell’anno.

La lineup di dispositivi Apple per il primo semestre 2025 si preannuncia piuttosto ricca: oltre ai MacBook Air con M4, sono infatti attesi i nuovi iPad entry-level (identificati dai nomi in codice J481 e J482), l’attesissimo iPhone SE di quarta generazione, un rinnovato iPad Air e persino un AirTag di seconda generazione.

Ciò che colpisce è la tempistica: stando alle parole di Gurman, i nuovi MacBook Air potrebbero vedere la luce già nei primi mesi dell’anno, addirittura prima dell’iPhone SE 4, la cui presentazione è prevista per fine marzo 2025. La finestra di lancio più probabile per i portatili con M4 si collocherebbe quindi tra gennaio e marzo.

As I wrote in October, new entry level iPads (J481 and J482) are coming in the spring. iPhone SE, new iPad Air are on the same general timeline. The M4 MacBook Air will be earlier. https://t.co/0tUlePyFRZ

— Mark Gurman (@markgurman) December 23, 2024