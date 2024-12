Un recente studio di WeFix.it ha preso in considerazione i 40 smartphone lanciati nel 2024 per stilare una classifica di quelli che mantengono di più il valore nel tempo e che quindi possono essere rivenduti senza perderci troppi soldi.

Per stilare la graduatoria è stato utilizzato il sistema di monitoraggio WeFix.it Index che si basa sulla svalutazione del prezzo rispetto al nuovo, la qualità dell’assistenza tecnica, la durabilità nel tempo e il valore residuo sul mercato dell’usato.

Gli iPhone 16 sono gli smartphone più rivendibili del 2024

Dall’indagine è risultato che Apple guida la classifica con tutti e quattro i suoi iPhone 16. L’iPhone 16 Pro si distingue con un punteggio di svalutazione di 9,72, seguito dall’iPhone 16 Pro Max con 9,02 e dal modello base con 8,99.

Gli iPhone 16 primeggiano in tre dei quattro parametri di valutazione, ovvero svalutazione, durabilità e rivendibilità, con il modello Pro leader in tutte e tre, mentre la variante Plus risulta essere la meno gradita.

Ecco dunque la classifica dei primi dieci:

iPhone 16 Pro iPhone 16 iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Plus Samsung Galaxy Z Flip6 OPPO Find X8 Pro Xiaomi 14 Ultra Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 FE Samsung Galaxy Z Fold6

In ambito Android il migliore è stato lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip6 grazie ai punteggi su durabilità (8,63) e rivendibilità (7,92), davanti a OPPO Find X8 Pro con punteggi bilanciati e Xiaomi 14 Ultra che si è distinto per la durabilità.

In generale il segmento medio e medio-basso ha il vantaggio di approdare sul mercato a prezzi aggressivi, ma si svaluta rapidamente già dopo pochi mesi.