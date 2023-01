Il prossimo anno potrebbe essere quello buono per tutti gli utenti Apple che attendono con ansia l’avvento della tecnologia OLED sui MacBook, a dare ulteriori speranze in merito è l’analista Ming-Chi Kuo, secondo il quale l’adozione di questa tecnologia rappresenterebbe un vantaggio non solo dal punto di vista dell’esperienza utente, ma aiuterebbe ad avere dispositivi più sottili e leggeri.

Apple potrebbe lanciare il primo MacBook con display OLED entro la fine del prossimo anno secondo Kuo

Tutti i MacBook attualmente presenti sul mercato presentano display con tecnologia LED, l’ultimo MacBook Pro (da 14 e da 16 pollici) è dotato di retroilluminazione mini-LED e ProMotion; a differenza di questo tipo di componenti, i display OLED non necessitano di retroilluminazione e permettono al notebook di turno di avere un migliore rapporto di contrasto, nonché un impatto inferiore sull’autonomia della batteria.

Ad ogni modo Kuo, con una serie di post su Twitter, ha dato ulteriori conferme su quelle che erano le aspettative alimentate da precedenti indiscrezioni, anche secondo lui infatti il primo MacBook con display OLED arriverà entro la fine del prossimo anno. Kuo non si sbilancia su quale sarà il primo modello di MacBook a vantare un display OLED (Air o Pro) ma, quelle che erano le precedenti indiscrezioni provenienti da Ross Young (e che coincidono per quanto riguarda le tempistiche di rilascio) ipotizzavano che potesse trattarsi di un MacBook Air.

Sappiamo già inoltre come Apple non abbia intenzione di limitarsi ai suoi notebook, è atteso infatti anche l’arrivo di nuovi modelli di iPad Pro (da 11,1 pollici e da 13 pollici) dotati di display OLED per il 2024. Se dunque l’azienda sembra fortemente intenzionata a far passare Mac e iPad alla tecnologia OLED, un altro tipo di dispositivo della società pare invece che ne prenderà le distanze: giusto ieri infatti vi abbiamo riportato le voci che vedono, sempre per il 2024, l’uscita di un nuovo Apple Watch Ultra dotato di display micro-LED, che consentirebbe allo smartwatch di avere una luminosità maggiore e un rapporto di contrasto migliore rispetto agli attuali dispositivi analoghi, dotati di display OLED.

