L’imminente debutto dei nuovi processori AMD Ryzen 9000 X3D, più precisamente dell’attesissimo Ryzen 7 9800X3D, dovrebbe essere l’ultimo annuncio importante per questo 2024 nel segmento PC desktop consumer. A parte qualche sorpresa che potrebbe riservarci NVIDIA, le novità per il 2025 le vedremo al CES di Las Vegas, la fiera dedicata all’elettronica che si tiene ogni anno a inizio gennaio.

Secondo le indiscrezioni più recenti trapelate dalla stampa asiatica, AMD sceglierà proprio la vetrina del CES 2025 per una serie di annunci che, se confermati, alimenterebbero ulteriormente la competizione con Intel, cercando di eclissare anche tutte quelle soluzioni che puntano all’alternativa ARM. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

AMD pronta con nuovi Ryzen AI 300, Ryzen Z2 Extreme e Radeon RX 8000

Anticipando che alcune delle novità trapelate in queste ore sono in realtà già note e confermate dalla stessa AMD, pare che l’azienda di Lisa Su sia pronta ad alzare di molto il livello della competizione, in primis sul versante processori per notebook. Al CES di Las Vegas infatti dovremmo vedere la nuova generazione di APU per laptop sottili Ryzen AI 300 “Krackan Point” e i Ryzen AI 300 Max “Strix Halo“; a questi si abbineranno anche nuovi modelli per notebook ad alte prestazioni della serie Ryzen HX, per la precisione si fa riferimento a “Fire Range” e “Fire Range X3D”.

Rimanendo in tema processori, è probabile che AMD completi la gamma desktop Ryzen 9000 X3D con i modelli top Ryzen 9 9950X3D e Ryzen 9 9900X3D. Non ci sono solo i PC desktop e i portatili però, infatti AMD dovrebbe annunciare non una, ma ben tre APU per console portatili; i tre modelli sono Z2 Extreme (Strix Point), Z2 (Hawk Point) e Z2G, con quest’ultima basata sull’architettura Rembrandt destinata ai dispositivi più economici.

Tanta carne al fuoco quindi anche per i gamer che, viste anche le diverse segnalazioni di queste ore, potrebbero vedere anche i primi esemplari della nuova gamma di schede grafiche basate su architettura RDNA4, si presume quindi le Radeon RX 8000.

AMD su questo versante è rimasta molto abbottonata, sappiamo che l’erede dell’attuale RDNA3 non punterà a competere con NVIDIA nel segmento enthusiast (vedi GeForce RTX 4090 o RTX 5090), concentrandosi per questa generazione sul rapporto performance/watt.

Questi gli ultimi aggiornamenti sulle possibili novità che vedremo al CES 2025 da parte di AMD, al contempo non dimentichiamo che a Las Vegas arriveranno sicuramente le NVIDIA GeForce RTX 50 “Blackwell” e le nuove proposte Intel per il segmento notebook e desktop, rispettivamente con Arrow Lake HX e Arrow Lake-S 65W.