NVIDIA scalda i motori per uno dei lanci più attesi degli ultimi due anni nel segmento consumer gaming, ci riferiamo ovviamente alla presentazione della nuova generazione di schede grafiche GeForce RTX 50 nome in codice Blackwell. Non è la prima volta che affrontiamo l’argomento, si era vociferato di un annuncio entro il 2024 di almeno un modello, tuttavia fonti sempre più attendibili riferiscono di un lancio posticipato a inizio 2025, verosimilmente in concomitanza della prossima edizione del CES di Las Vegas.

Ma non è tutto, nelle ultime ore sono emerse nuove conferme sulle possibili caratteristiche delle top di gamma NVIDIA GeForce RTX 5090 e NVIDIA GeForce RTX 5080, anticipiamo a dir poco notevoli per il modello flagship. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

NVIDIA GeForce RTX 5090 in arrivo a CES di Las Vegas?

Partiamo dalle notizie più fresche, ovvero quelle relative alla data di debutto delle schede video NVIDIA GeForce RTX 50 con GPU Blackwell. Secondo fonti piuttosto attendibili, in primis The Verge e Benchlife, NVIDIA avrebbe programmato il lancio delle nuove GPU per il CES di Las Vegas che si terrà ricordiamo a inizio gennaio 2025.

Nel dettaglio si fa riferimento alla presentazione della top di gamma, la GeForce RTX 5090, seguita a distanza di qualche giorno/settimana dalla sorella minore, la GeForce RTX 5080 (ipotizziamo fine gennaio). Fatti i conti, si tratta di un’attesa lunga ancora tre mesi, salvo qualche sorpresa dell’ultimo minuto di NVIDIA che, allo stesso tempo, non ha nessuna fretta visto che la controparte AMD non prevede particolari novità per questo periodo.

L’ipotesi CES sembra quindi molto ragionevole, permettendo tra le altre cose a NVIDIA di sfruttare al meglio il supporto delle nuove piattaforme desktop AMD Ryzen 9000 e Intel Core Ultra 200, sicuramente più mature lato prestazioni da qui a gennaio (ricordiamo che Intel Arrow Lake è in dirittura d’arrivo).

NVIDIA GeForce RTX 5090: specifiche pazzesche, ma c’è anche GeForce RTX 5080

Gli ultimi dati trapelati sulle specifiche tecniche della nuova ammiraglia NVIDIA non sono molto distanti da quelli visti nei mesi scorsi, tuttavia risultano a prima vista meno estremi e più conservativi. Le indiscrezioni più recenti confermano comunque un prodotto a dir poco spinto per caratteristiche, prestazioni e consumi. Ricordando sempre che parliamo di specifiche tecniche ancora non ufficiali o confermate da NVIDIA, pare che GeForce RTX 5090 monterà la potente GPU Blackwell GB202-300, un chip mostruoso dotato di 21.760 Cuda Core, 32 GB di VRAM GDDR7 su un interfaccia a 512 bit che garantisce una larghezza di banda di ben 1,7 TB/s.

Per supportare al meglio questa GPU, NVIDIA dovrebbe aggiornare l’interfaccia PCI-E dalla gen 4.0 alla più moderna PCI-E 5.0, presente praticamente su tutte le nuove schede madri, comprese le più recenti con chipset AMD X870 e X870E. Il modello reference NVIDIA utilizzerà anche un PCB di altissima qualità a 14 strati e un connettore di alimentazione PCI-E 12V-2×6, consentendo quindi un TBP massimo teorico di 600 watt.

NVIDIA introdurrà inoltre il supporto Display Port 2.1a con HBR20, presente anche sulla NVIDIA GeForce RTX 5080 che, come anticipato sopra, potrebbe arrivare a distanza di qualche settimana (molto probabile). In questo caso le specifiche sono meno estreme, ma non per questo meno interessanti. GeForce RTX 5080 monterà una GPU GB203-400 da 10.752 Cuda Core, abbinata a 16 GB GDDR7 (sempre 28 Gbps) su bus a 256 bit e una banda massima teorica di 896 GB/s; anche qui troveremo l’interfaccia PCI-E 5.0 e il connettore PCI-E 12V-2×6, verosimilmente con un TBP che però non dovrebbe eccedere i 400 watt.

Questi gli ultimi aggiornamenti sulle prossime schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50, prodotti che avranno prezzi di listino probabilmente più alti di quelli attuali (GeForce RTX 40), se non altro per i modelli top di gamma.

NVIDIA GeForce RTX 5090 e GeForce RTX 5080 – Caratteristiche tecniche

A seguire riportiamo quella che, a oggi, sembra essere la configurazione hardware definitiva per i due modelli top di gamma NVIDIA GeForce RTX 50 “Blackwell”; ci riserviamo di aggiornarle in caso di ulteriori novità o conferme/smentite da parte dell’azienda.

NVIDIA GeForce RTX 5090

GPU NVIDIA GB202-300

Streaming MultiProcessor 170

Cuda Core 21.760

RT Core di 4a gen

Tensor Core di 5a gen

Cache L2 128 MB

Frequenza Boost ~2.900 MHz

Memoria 32 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

BUS memoria 512 bit

Larghezza di banda 1,7 TB/s

Alimentazione PCI-E 12V-2×6

TGP => 450 watt (mx 600 watt)

NVIDIA GeForce RTX 5080