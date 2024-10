A pochi giorni dal lancio dei processori Intel Core Ultra 200S “Arrow Lake”, AMD si prepara a rispondere con la nuova gamma Ryzen 9000 X3D, capitanati come saprete dal tanto chiacchierato Ryzen 7 9800X3D. La stessa AMD ha confermato che i primi modelli con cache 3D della serie Ryzen 9000 debutteranno il prossimo 7 di novembre, non sappiamo in quali varianti, ma è certo che ci sarà quantomeno l’erede dell’attuale Ryzen 7 7800X3D, ovvero la CPU attualmente più veloce in gaming.

Nelle scorse ore, il Ryzen 7 9800X3D è approdato in via definitiva anche sul database di Geekbench, dove mostra sostanziali miglioramenti gen su gen, favoriti in questa occasione non solo dalla cache aggiuntiva, ma anche dai nuovi core Zen5.

AMD Ryzen 7 9800X3D: prestazioni solide non solo in gaming

Sappiamo tutti che il Ryzen 7 9800X3D è il processore più atteso nel segmento dei PC gaming ad alte prestazioni. I modelli X3D di AMD hanno dimostrato da sempre una marcia in più nei giochi, ma in questa occasione ci sarà anche un bel balzo nelle prestazioni single e multi-core, che non fanno mai male.

Secondo le indiscrezioni trapelate finora, l’AMD Ryzen 7 9800X3D dovrebbe garantire un incremento delle prestazioni nei giochi sino al 10-15% rispetto al suo predecessore basato su core Zen4, un vantaggio che risulta ancora più ampio se si guarda alle prestazioni assolute registrate su Geekbench.

Come del resto potrete valutare dai nostri test più recenti, il punteggio del nuovo chip AMD eguaglia quello di un Ryzen 9 9950X in single-core, posizionandosi invece vicino a un Core i7-14700K nello score multi-thread. Paragonato a un Ryzen 7 7800X3D invece, l’inedito modello AMD è in vantaggio di un +25%, segno che l’ottimizzazione di AMD è stata notevole e sicuramente non deluderà chi è in attesa di aggiornare una piattaforma AM5.

Al momento l’unico interrogativo che rimane è il prezzo di listino; i rumor dell’ultima ora vogliono un Ryzen 7 9800X3D prezzato tra i 450 e i 500 dollari, ma per il momento non possiamo confermare o smentire tali voci, aspettando magari che la CPU faccia la sua prima apparizione sugli shop più noti. Per il momento vi lasciamo con le possibili specifiche tecniche del nuovo processore AMD, segnalando che il Ryzen 7 7800X3D attualmente si può trovare su Amazon a circa 480 euro.

AMD Ryzen 7 9800X3D – Caratteristiche presunte