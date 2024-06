Dopo le recenti novità riguardo le NVIDIA GeForce RTX 50 “Blackwell” destinate ai notebook da gaming, torniamo sull’argomento per gli ultimi rumor che riguardano invece le possibili specifiche tecniche delle varianti desktop di prossima generazione basate su architettura NVIDIA Blackwell che, ricordiamo, dovrebbero tra l’altro essere annunciate prima rispetto ai modelli laptop.

Le indiscrezioni ci arrivano da kopite7kimi, leaker abbastanza attendibile che in questo caso si sbilancia parecchio, toccando temi come la configurazione della memoria e delle unità di elaborazione della GPU. Come di consueto si tratta ancora di dati non ufficiali, secondo noi però molto vicini alle specifiche definitive da farci intuire che NVIDIA dovrebbe mantenere un profilo molto alto soprattutto nella fascia enthusiast.

NVIDIA GeForce RTX 50 “Blackwell”: GDDR7 e potenza da vendere

L’argomento NVIDIA GeForce RTX 50 inizia a diventare caldo, nelle scorse settimane sono trapelate diverse notizie che in linea di massima si sposano quasi alla perfezione con quanto emerso nelle ultime ore dal post su X di kopite7kimi. Iniziamo dicendo che NVIDIA dovrebbe proporre come previsto cinque diversi chip, dal top di gamma GB202, passando all’ipotetica ammiraglia per il gaming GB203 (RTX x080), toccando il segmento entry-level con la GPU NVIDIA GB207.

NVIDIA GB202 – GeForce RTX 5090

Ribadendo che parliamo di GPU (o configurazioni GPU) che potrebbero non rispecchiare le caratteristiche dei prodotti consumer finali, la possibile top di gamma della serie GeForce RTX 50 utilizzerà il chip GB202 da 192 Streaming Multiprocessor (12x 8) e 24.576 Cuda Core, ovvero un incremento delle unità di elaborazione del 33% rispetto all’attuale AD102 (GeForce RTX 4090). L’ipotetica NVIDIA GeForce RTX 5090 potrebbe quindi utilizzare anche una configurazione leggermente diversa (verosimilmente depotenziata), offrendo non solo memorie GDDR7 ma anche un’interfaccia della memoria a 512 bit (non si esclude un 448 bit però).

NVIDIA GB203 – GeForce RTX 5080

Nella fascia che dovrebbe interessare gli appassionati di PC gaming troviamo invece la GPU NVIDIA GB203, ovvero quella che sarà in dotazione alla probabile GeForce RTX 5080. In questo caso la fonte suggerisce una configurazione al ribasso rispetto al recente passato, suggerendo un chip da 84 Streaming Multiprocessor (10.752 Cuda Core) che, calcolatrice alla mano, incrementerà le unità di calcolo di appena il 5% paragonato a una soluzione come AD103 (vedi GeForce RTX 4080).

NVIDIA GB203 avrà ovviamente le VRAM GDDR7 con un bus memoria che rimarrà inalterato rispetto all’attuale generazione, ovvero a 256 bit; riguardo le prestazioni, in questo caso quindi tutto (o quasi) dovrebbe essere affidato al miglioramento gen su gen offerto dell’architettura Blackwell rispetto ad Ada Lovelace.

NVIDIA GB205 – GeForce RTX 5070

Passando al segmento di fascia media, o meglio medio alta, troviamo la GPU NVIDIA Blackwell GB205 che con 50 Streaming Multiprocessor (o SM) e 6.400 Cuda Core equipaggerà le prossime schede video della serie GeForce RTX 5070. Paragonato all’attuale AD104 si scende col numero di SM del 17%, mantenendo memorie GDDR7 e bus a 192 bit (come ora in pratica); i cambiamenti citati sopra vanno visti e considerati anche in ottica GeForce RTX 40, per intenderci quando NVIDIA propose inizialmente due GeForce RTX 4080 (16 e 12 GB) per poi rinominare la variante da 12 GB in GeForce RTX 4070 Ti (con conseguente frammentazione dell’offerta).

NVIDIA GB206 e GB207 – GeForce RTX 5060 e GeForce RTX 5050

Chiudono la lista, NVIDIA GB206 e GB207, rispettivamente due soluzioni che ritroveremo sulla serie GeForce RTX 5060 (con eventuali varianti) e GeForce RTX 5050 (ma non è certo). Nel primo caso rimangono identici il bus memoria (128 bit) numero di SM (36 e 4.608 Cuda Core) rispetto a NVIDIA AD106 (GeForce RTX 3060), con l’unica differenza che a bordo ci saranno le nuove GDDR7; per la fascia entry-level NVIDIA dovrebbe proporre infine il modello GB207 che con 20 SM e 2.560 Cuda Core vedrà scendere le unità di elaborazione del 17% (sicuramente più efficienti però) mantenendo un’interfaccia a 128 bit con memoria GDDR6.

Quando arrivano le NVIDIA GeForce RTX 50 “Blackwell”?

Se non vedete l’ora di mettere le mani sulle prossime schede grafiche NVIDIA armatevi di pazienza perché il lancio potrebbe essere tutt’altro che vicino. Finora le indiscrezioni volevano NVIDIA pronta con il lancio delle soluzioni top entro fine anno, in ordine GeForce RTX 5080 e NVIDIA GeForce RTX 5090; secondo le ultime indiscrezioni trapelate dai partner NVIDIA al Computex però, l’azienda avrebbe optato per un leggero posticipo, spostando la finestra temporale di lancio a inizio 2025. Al momento non ne siamo certi, ma secondo noi ancora è troppo presto per escludere un lancio o una qualsiasi anteprima da parte di NVIDIA delle GeForce RTX 50 entro fine anno.