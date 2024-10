Placando definitivamente le indiscrezioni sempre più insistenti delle ultime ore, AMD ha appena confermato l’imminente arrivo sul mercato del suo nuovo processore gaming di punta, ovvero il primo Ryzen 9000 X3D con architettura Zen5, atteso al debutto per il prossimo 7 di novembre.

AMD in realtà non ha specificato se presenterà un unico modello o tutta la gamma Ryzen 9000 X3D, tuttavia sembra certo che sarà annunciato almeno il Ryzen 7 9800X3D, ovvero quello che sembra essere il nuovo processore da battere in ambito gaming, erede del tanto lodato Ryzen 7 7800X3D.

Rimanendo in attesa di ulteriori conferme e indicazioni da parte dell’azienda, segnaliamo inoltre che AMD ha annunciato anche un taglio sui prezzi di listino degli attuali modelli di CPU desktop Ryzen 9000, una mossa ovviamente non casuale visto l’imminente arrivo sul mercato degli Intel Core Ultra 200S Arrow Lake (giovedi 24 ottobre). Ma vediamo tutto nel dettaglio.

AMD Ryzen 7 9800 X3D potrebbe essere il nuovo riferimento per il PC gaming

Come anticipato poco sopra, AMD ha solo “confermato” l’imminente lancio dei nuovi modelli Ryzen 9000 X3D, evitando di condividere qualsiasi dettaglio di tipo tecnico o di marketing (vedi benchmark). Nonostante questo, i dettagli su quello che dovrebbe essere il protagonista della presentazione del 7 novembre sono diversi, parliamo ovviamente del Ryzen 7 9800X, già avvistato su diversi database di benchmark e negozi online sparsi per il web.

Ribadendo che parliamo ancora di dati non ufficiali o confermati da AMD, sappiamo che il Ryzen 7 9800X3D dovrebbe ricalcare le specifiche base del suo antenato, aggiornando però tutta l’architettura con i nuovi core Zen5 insieme a tutte le migliorie messe in campo da AMD sulla gamma Ryzen 9000.

AMD Ryzen 9800X3D sarà un processore a 8 core e 16 thread, accreditato di una frequenza base molto spinta, ovvero 4,7 GHz; la frequenza Boost dovrebbe essere impostata a 5,2 GHz per un TDP di 120 watt. Quello che però caratterizza questi modelli AMD è ovviamente la cache 3D aggiuntiva, ben 64 MB che vanno ad aggiungersi ai 32 MB di cache L3 (96 MB in totale quindi).

Riguardo le performance velocistiche, al momento esistono diversi benchmark non ufficiale del Ryzen 7 9800X3D, quindi prendiamoli per quello che sono. Si parla di un incremento delle prestazioni in gaming sino al 13-15% rispetto a un Ryzen 7 7800X3D (in base al titolo), mentre lato CPU il Boost clock non troppo spinto alla fine potrebbe limitare in alcuni scenari diversi dal gioco (ma vedremo se e quanto).

AMD Ryzen 7 9800X3D – Caratteristiche presunte

Architettura Zen5

Nodo produttivo 4nm

8 Core / 16 Thread

Frequenza base 4,7 GHz

Frequenza Boost 5,2 GHz

Cache L3 32 MB + 64 MB 3D V-Cache

TDP 120 watt (ottimo)

Socket AM5

DDR5 e PCI-E 5.0

AMD taglia i prezzi dei Ryzen 9000 per contrastare gli Intel Arrow Lake-S

A poche ore dal lancio ufficiale della nuova gamma di CPU desktop Intel Core Ultra 200S, nome in codice Arrow Lake-S, AMD rilancia la sfida e annuncia un taglio di prezzo a tutto il listino Ryzen 9000, scontato in largo anticipo (a detta del produttore) in vista delle prossime festività.

Le riduzioni di AMD vanno da 50 dollari per il top di gamma, Ryzen 9 9950X, a 30 dollari per tutti gli altri modelli sino al Ryzen 5 9600X che avevamo recensito qualche settimana fa. A seguire vi proponiamo un riepilogo di tutti i modelli Ryzen 9000 Zen5 con tanto di vecchio e nuovo prezzo di listino da indicazioni AMD.

AMD Ryzen 9 9950X: 16 core / 32 thread – 5,7 GHz – 80 MB Cache – TDP 170 watt – 649$–>599$

AMD Ryzen 9 9900X: 12 core / 24 thread – 5,6 GHz – 76 MB Cache – TDP 120 watt – 499$–>469$

AMD Ryzen 7 9700X: 8 core / 16 thread – 5,5 GHz – 40 MB Cache – TDP 65 watt – 359$–>329$

AMD Ryzen 5 9600X: 6 core / 12 thread – 5,4 GHz – 38 MB Cache – TDP 65 watt – 279$–>249$

Giusto per avere un quadro più preciso della situazione, ecco invece i prezzi dei nuovi modelli Intel Core Ultra 200S: