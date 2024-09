Lunedì il team di Apple ha rilasciato la versione pubblica di iPadOS 18 ma per alcuni possessori di iPad Pro M4 l’eccitazione si è rapidamente trasformata in un vero e proprio incubo.

A quanto pare, infatti, alcuni iPad hanno smesso di accendersi dopo l’aggiornamento, il che ha portato Apple a ritirare temporaneamente iPadOS 18 per i modelli del tablet interessati da questo gravissimo problema.

Un grave problema per iPadOS 18 su iPad Pro M4

L’aggiornamento OTA per iPadOS 18 non è più disponibile per i modelli di iPad Pro lanciati quest’anno con il processore M4 e il colosso di Cupertino ha anche smesso di firmare i file IPSW per ripristinare l’iPad Pro M4 con il firmware iPadOS 18.

Il problema in questione fortunatamente non sembra riguardare altri dispositivi e, infatti, l’aggiornamento ad iPadOS 18 è ancora disponibile per loro.

In Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che lamentano di avere brickato il proprio tablet (un esempio è quello che arriva dal forum ufficiale di Apple) e l’elemento comune è che l’iPad ha semplicemente smesso di funzionare dopo l’installazione della nuova versione del sistema operativo del colosso di Cupertino.

A rendere più grave la situazione vi è l’impossibilità di procedere al ripristino del software dell’iPad tramite un computer e, a quanto pare, al momento l’unico rimedio è portare il dispositivo ad un centro assistenza ufficiale, in modo che i tecnici del produttore possano risolvere il problema.

Ad oggi Apple non ha ancora riconosciuto pubblicamente il problema ma già il fatto che abbia deciso di ritirare l’aggiornamento ad iPadOS 18 per iPad Pro M4 conferma che qualcosa non va e che potrebbero essere numerosi gli utenti ad essere stati colpiti (non è chiaro, infatti, quanto il problema sia diffuso).

Per saperne di più, pertanto, non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal produttore.