Quello dei consumi energetici è uno degli ambiti sui quali tutti i grandi colossi tecnologici stanno investendo per ottenere componenti e soluzioni che riducano l’utilizzo di una risorsa sempre più preziosa. In questo senso sembra essere orientata Intel per le sue prossime CPU desktop.

Le previsioni sulle CPU Lunare Lake e Arrow Lake di Intel

L’orientamento generale di Intel dovrebbe essere quello di rendere le CPU Lunar Lake più efficienti dal punto di vista energetico e quelle Arrow Lake ottimizzate per le prestazioni e utilizzate prevalentemente per alimentare i computer desktop. Le CPU Lunar Lake saranno invece utilizzate per i laptop con l’obiettivo di competere con i chip della serie Snapdragon X di Qualcomm con architettura ARM che potrebbero intaccare il primato dell’architettura X86/x64.

Gli analisti prevedono che le CPU Arrow Lake utilizzino sia il processo 20A (2 nm) di Intel sia quello 3 nm di TSMC. Pat Gelsinger, CEO di Intel, ha affermato che Intel utilizzerà il processo a 3 nm di TSMC per le GPU Arrow Lake. GPU che dovrebbero essere aggiornate all’architettura Xe2 LPG.

Secondo le informazioni e le indiscrezioni circolate fino a questo momento sarà prevista un’architettura modulare anche per le CPU Arrow Lake. Quest’architettura prevede una divisione in quattro moduli: CPU, SoC, GPU e IOE. Tramite una comunicazione interna di Intel sembrerebbe che il consumo energetico delle CPU Arrow Lake sarà inferiore di almeno 100 W durante il funzionamento a una frequenza relativamente alta rispetto alle CPU di quattordicesima generazione, anche se precedentemente era emerso come le CPU Arrow Lake avevano una velocità di clock inferiore rispetto all’i9 14900KS di ottava generazione.

Il ricorso al processo produttivo 20A renderebbe non più necessaria l’alta tensione per mantenere la stabilità andando a risolvere i problemi legati proprio all’alta tensione e al consumo energetico delle CPU di 13a e 14a generazione.

L’interesse verso le prossime CPU di Intel è molto alto perché diversi leak mostrano prestazioni davvero impressionanti. Intel non ha rilasciato dettagli sulle prestazioni delle nuove CPU né comunicato date ufficiali per il lancio. Gli addetti ai lavori prevedono il lancio per i prossimi mesi, entro la fine dell’anno. A ottobre, infatti, Intel potrebbe lanciare Arrow Lake con il primo lotto di CPU della serie K che potrebbe includere il Core Ultra 9 285K di fascia alta. Altri prodotti della serie Arrow Lake, invece, potrebbero essere lanciati all’inizio del 2025 durante il Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas.