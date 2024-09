All’evento odierno di Berlino di Xiaomi che ha visto protagonisti i nuovi smartphone della serie Xiaomi 14T e MIX Flip, il suo primo telefono pieghevole a conchiglia, c’è stato spazio anche per altri prodotti AIoT, termine con cui l’azienda cinese fa riferimento ai seguenti sette dispositivi, alcuni dei quali già disponibili sul mercato: i robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e X20 Pro, i televisori Xiaomi TV Max 2025 da 85″ e 100″, le cuffie Xiaomi Buds 5, la smartband Xiaomi Smart Band 9 e lo smartwatch Xiaomi Watch 2. Eccone una panoramica.

Le novità wearable di Xiaomi: Buds 5, Smart Band 9 e Watch 2

Non sono delle vere e proprie novità perché Xiaomi aveva annunciato sia Smart Band 9 che Buds 5 lo scorso luglio, Watch 2 addirittura in occasione del Mobile World Congress 2024 a febbraio. Sono state riproposte all’evento odierno perché disponibili in un nuovo colore, un inedito grigio titanio (Titan Gray) per la smartband e lo smartwatch, e perché le cuffie sono ora acquistabili sul mercato italiano. Brevemente, un riepilogo contenente le caratteristiche principali, i prezzi e le informazioni sulla disponibilità italiana.

Le cuffie Xiaomi Buds 5 in Italia: caratteristiche e prezzi

Partiamo dalle cuffie, considerando che sono l’unica novità concreta del settore wearable per il nostro mercato. Xiaomi Buds 5 è un prodotto di fascia media che si presenta tuttavia con una scheda tecnica di buon livello, con un sistema di riduzione attiva del rumore personalizzabile, alla cui base ci sono tre microfoni un sistema IA.

Le cuffie sono equipaggiate con altoparlanti singoli da 11 mm, con la firma sonora di Harman Golden Ears, l’audio spaziale Dolby Atmos (compatibile solo con alcuni smartphone Xiaomi recenti) e la post-elaborazione audio Harman AudioEFX Master. Da segnalare anche la certificazione Qualcomm aptX Lossless, Hi-Res Audio e IP54, la funzione di registrazione audio, il Bluetooth 5.4 e le 39 ore di autonomia massima dichiarata, con l’ausilio della custodia di ricarica, dotata di una batteria da 480 mAh. Altrimenti, le batterie integrate da 35 mAh promettono al massimo di 6 ore e mezza di autonomia continuativa con una singola carica, in entrambi i casi con la riduzione del rumore disattivata.

Le Xiaomi Buds 5 sono disponibili sul mercato italiano da oggi, 26 settembre 2024, al prezzo di 99,99 euro nei colori Titan Gray, Ceramic White e Graphite Black. Si possono comprare sul sito di Xiaomi ma anche presso rivenditori terzi come Amazon e MediaWorld.

Xiaomi Smart Band 9 Titanium, solo un nuovo colore

È un bracciale smart dotato di uno schermo AMOLED da 1,62″ con risoluzione 192 x 490 pixel, quindi molto allungato, con 1200 nit di luminosità massima, il doppio della generazione precedente (qui la nostra recensione). Rispetto a quest’ultima Xiaomi Smart Band 9 monta una batteria più grande (da 233 mAh anziché 190) che, sulla carta, significa avere 5 giorni di autonomia in più: Xiaomi dichiara 21 giorni di utilizzo standard, 9 tenendo attiva la modalità schermo sempre attivo (always-on display).

Per il resto, è una smartband dotata di un particolare sistema di aggancio per i cinturini, che le permettono di adattarsi in vario modo alle preferenze dell’utente. È anche abbastanza ricca di funzioni per monitorare la salute e tracciare lo sport, ci sono molti quadranti fra cui scegliere e una buona dotazione di sensori, fra cui accelerometro, giroscopio, cardiofrequenzimetro, pulsossimetro e un sensore di luminosità che ne regola automaticamente il livello in base alle condizioni di luce.

Xiaomi Smart Band 9 è già disponibile sul mercato italiano da metà agosto, da oggi anche nella nuova colorazione Titan Gray. Costa 39,99 euro e si può comprare sia sul sito di Xiaomi che altrove, per esempio, su Amazon.

Titan Gray anche per Xiaomi Watch 2

Si tratta di uno smartwatch vero e proprio, un prodotto dotato di Wear OS come sistema operativo che si presenta con uno schermo AMOLED circolare da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 pixel e 600 nit di luminosità massima, schermo incastonato in una cassa da 46 mm che nasconde un processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1.

Ci sono il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi, l’NFC per i pagamenti, il GPS a doppia frequenza per il tracciamento delle attività sportive, e un’ampia serie di sensori fra cui il cardiofrequenzimetro, il sensore per il rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue oltre a barometro, accelerometro, giroscopio, bussola e sensore per la luce. La batteria, da 495 mAh, promette fino a 65 ore di autonomia, sulla carta.

Xiaomi Watch 2 arriva oggi sul mercato italiano nella nuova versione Titanium, cioè nel nuovo colore Titan Gray, in vendita al prezzo di 169,99 euro (ribassato rispetto al precedente prezzo di listino del prodotto pari a 199,99 euro). Si può comprare sul sito di Xiaomi (non è ancora disponibile nel momento in cui scriviamo), presto anche da rivenditori terzi come Amazon.

Nuove TV e robot aspirapolvere di Xiaomi

Dispositivi indossabili a parte, Xiaomi ha presentato oggi anche alcune novità per la casa: due TV e due robot aspirapolvere. Non sono ancora disponibili in Italia, ma intanto, scopriamone di più.

Xiaomi TV Max 2025: due Google TV da 85″ e 100″

Due grandi pannelli QLED 4K UHD per queste nuove televisioni Xiaomi TV Max 2025, equipaggiate con il sistema Google TV, gestibili tramite Xiaomi Watch 2 e con un sistema di intelligenza artificiale al corredo. Le Xiaomi TV Max 2025 sono dei televisori di fascia media, con schermi da 85 e 100 pollici con frequenza di aggiornamento (variabile) di 144 Hz, copertura dello spazio colore DCI-P3 del 94%, tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos, modalità Filmmaker, e AMD FreeSync Premium a garantirne ottimi livelli di versatilità.

Per il resto, sono dotate di 3 GB di RAM, di 32 GB di spazio di archiviazione, di una CPU quad cortex A73 affiancata a una GPU Mali-G52 (2EE) MC1 e di due altoparlanti da 15 W ciascuno. Non mancano inoltre Google Assistant, supporto a Chromecast, Miracast e Apple AirPlay, la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e una buona dotazione di porte, comprese tre HDMI 2.1.

A destra la versione da 85″, a sinistra il modello da 100″

Come anticipato e come si potrebbe intuire dal “2025” del nome, non sono ancora disponibili sul nostro mercato. Xiaomi ha detto che lo saranno prossimamente, senza tuttavia specificare quando. Sappiamo tuttavia che Xiaomi TV Max 100 2025 costerà 1999,99 euro, mentre la versione più piccola da 85″ sarà in vendita al prezzo di 1299,99 euro.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e X20 Pro: caratteristiche, funzioni e prezzi

Chiudiamo con i nuovi robot aspirapolvere, due prodotti di fascia medio-alta, entrambi dotati di una stazione base di svuotamento. Xiaomi Robot Vacuum X20 Max è il modello più completo e tecnologicamente avanzato, la cui stazione base, gestibile tramite Xiaomi Home, vanta anche un sistema che lava automaticamente il panno per il lavaggio dei pavimenti, panno che è in grado poi di asciugare in circa tre ore, secondo quanto dichiarato da Xiaomi.

Fra le sue peculiarità, c’è il braccio estendibile che permette di raggiungere gli angoli e i bordi più complicati da pulire. Notevole anche la potenza di aspirazione di 8000 Pa. Xiaomi Robot Vacuum X20 Max è alimentato inoltre da una batteria da 5200 mAh che promette fino a 120 minuti di pulizia continuativa, vanta un sistema che taglia automaticamente matasse di capelli, fili e altre cose aspirate per evitare ingarbugliamenti.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro è il modello più economico e meno avanzato. Niente braccio estensibile, una potenza di aspirazione inferiore (pari a 7000 Pa gestibile con quattro livelli di aspirazione diversi), un sistema anti-aggrovigliamento passivo (non taglia a differenza del precedente) ma la stessa batteria da 5.200 mAh che garantisce 40 minuti in più di autonomia: Xiaomi parla di 160 minuti di pulizia continua.

A destra la versione Max, a sinistra il modello Pro

Saranno disponibili entrambi sul mercato italiano dal 10 dicembre 2024, Xiaomi Robot Vacuum X20 Max al prezzo di 649,99 euro, mentre Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro a 499,90 euro.