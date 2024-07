Nella giornata di oggi, 19 luglio 2024, Xiaomi ha presentato vari dispositivi, fra cui i telefoni pieghevoli Xiaomi MIX Fold 4 e Flip, la smartband Xiaomi Smart Band 9, lo smartwatch Xiaomi Watch S4 Sport e le cuffie Xiaomi Buds 5.

Degli smartphone ne abbiamo parlato su tuttoandroid.net, mentre qui ci soffermiamo sugli indossabili, dispositivi annunciati per il mercato cinese ma che, molto probabilmente, arriveranno prossimamente anche da noi. Intanto, scopriamone i dettagli e le particolarità.

Caratteristiche, funzioni e immagini di Xiaomi Smart Band 9

Xiaomi Smart Band 9 è un nuovo braccialetto intelligente, erede della smartband più famosa in circolazione. È dotata di uno schermo AMOLED da 1,62″ con risoluzione di 192 x 490 pixel e frequenza di aggiornamento di 60 Hz, stessi numeri del modello precedente (qui la recensione), che è tuttavia molto meno luminoso: 600 nit anziché 1200 nit. È disponibile anche in una variante NFC, è equipaggiata con il Bluetooth 5.4, con un sensore di luminosità (per la regolazione automatica), un accelerometro, un giroscopio e un sensore ottico per la lettura della frequenza cardiaca e dell’ossigenazione del sangue.

Un altro importante passo in avanti rispetto al modello precedente, almeno sulla carta, riguarda l’autonomia. Xiaomi Smart Band 9 monta una batteria da 233 mAh (da 190 mAh Xiaomi Smart Band 8), che dovrebbe tradursi in 5 giorni di autonomia in più: il produttore dichiara 21 giorni, che diventano 9 tenendo attiva la modalità schermo sempre attivo (always-on display), pur senza precisare le modalità d’utilizzo relative.

Per il resto, la nuova smartband di Xiaomi resiste alle immersioni in acqua fino a 5 ATM (circa 50 metri di profondità), è disponibile in quattro colori (nero, argento, oro/rosa e blu), è realizzata in metallo ma disponibile anche in una versione in ceramica bianca leggermente più grande e pesante:

Xiaomi Smart Band 9 standard e NFC: 46,53 x 21,63 x 10,95 mm, pesa 15,8 grammi senza cinturino;

Xiaomi Smart Band 9 in ceramica: 47,5 x 22,73 x 10,95 mm, pesa 22,4 grammi senza cinturino.

Come il modello precedente, ha un particolare sistema di aggancio per i cinturini che garantisce un’elevata personalizzazione. I tanti quadranti a disposizione, oltre 200, fanno il resto. Non mancano poi le funzioni per monitorare la salute, il benessere e le attività sportive, con varie opzioni per tenere traccia del sonno e più di 150 modalità sportive fra cui scegliere (probabilmente in linea con i modelli precedenti, quindi molto semplici, simili fra loro e con pochi dati a disposizione, sicuramente meno rispetto a Xiaomi Watch S4 Sport, di cui sotto). Da segnalare anche Just Dance, un giochino somatosensoriale, i consigli per la corsa e l’opzione per i pagamenti contactless nella versione NFC.

Lo sportwatch Xiaomi Watch S4 Sport nei dettagli

Xiaomi Watch S4 Sport è invece uno smartwatch, o meglio, uno sportwatch. Si tratta di un dispositivo avanzato sviluppato in collaborazione con Suunto, un’azienda finlandese famosa per i suoi orologi sportivi, fra le più quotate del settore.

È uno sportwatch dotato di uno schermo AMOLED da 1,43″ con risoluzione 466 x 466 pixel (326 PPI) e ben 2.200 nit, protetto da vetro zaffiro e incastonato in un corpo in lega di titanio largo 46,9 mm di diametro e spesso 12,6 mm; pesa 49 grammi senza cinturino. Resiste inoltre alle immersioni in acqua fino alla profondità di 5 ATM (50 metri).

Dentro Xiaomi Watch S4 Sport c’è tutto quello che ci si potrebbe aspettare da un dispositivo di questo tipo. Ci sono i ricevitori per i più diffusi sistemi di localizzazione satellitare come GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e GNSS a doppia frequenza (qui per saperne di più). E ci sono anche vari sensori, fra cui quello per monitorare la frequenza cardiaca e l’ossigenazione del sangue, oltre ad accelerometro, sensore geomagnetico, giroscopio, termometro e sensore della luce ambientale.

Per il resto, da segnalare la presenza del Bluetooth 5.2, NFC ed eSIM, oltre a 32 GB di ROM, utili ad esempio per archiviare le mappe. La batteria di Xiaomi Watch S4 Sport è da 586 mAh, orologio che promette 15 giorni di autonomia con un utilizzo tipico, 9 con eSIM e fino a 26 ore di attività con tracciamento attivo e GNSS a doppia frequenza impostato.

È insomma uno sportwatch che può telefonare e inviare SOS in maniera indipendente dallo smartphone e, nel contempo, essere uno strumento di allenamento, adatto a tenere traccia di molte attività sportive. Integra per questo gli algoritmi di Suunto, per valutare in maniera professionale gli effetti degli allenamenti (sia nel lungo che nel breve periodo), e ha sei profili sportivi outdoor di Suunto: sci di fondo e sci classico, arrampicata su roccia, escursionismo, alpinismo e ciclismo. Sono presenti anche una modalità di immersione dedicata, funzioni per testare i livelli di allenamento, per chiamare i soccorsi nelle situazioni d’emergenza e per orientarsi nelle attività sportive all’aperto grazie a percorsi e mappe disponibili offline. Xiaomi Watch S4 Sport è uno strumento dotato inoltre di varie funzioni per monitorare la salute; si può usare anche per aprire e avviare l’auto tramite NFC (è compatibile con Xiaomi SU7)

Le cuffie Xiaomi Buds 5: caratteristiche e design

Xiaomi ha presentato oggi anche un nuovo paio di cuffie true wireless, delle semi in-ear, cioè senza gommini, altrove note come open-type. Le Xiaomi Buds 5 sono piccole e leggere: misurano 30 x 20,16 x 17,18 mm e ciascun auricolare pesa 4,2 grammi.

L’altoparlante di queste nuove cuffie è singolo e da 11 mm, che integrano inoltre un sistema di riduzione attiva del rumore che fa leva sui tre microfoni fisici e sull’intervento dell’IA. Da segnalare la post-elaborazione audio Harman AudioEFX Master, la presenza della tecnologia Qualcomm aptX Lossless, la firma sonora di Harman Golden Ears e l’audio spaziale Dolby Atmos, disponibile solo con alcuni smartphone Xiaomi recenti come Xiaomi MIX Fold 4, Xiaomi MIX Flip e Xiaomi 14, 14 Pro e 14 Ultra.

Per il resto, sono disponibili in quattro colori (nero, bianco, azzurro e titanio), sono certificate IP54 contro acqua e polvere, sono dotate di Bluetooth 5.4 e supportano i seguenti codec: AAC, SBC, aptX Lossless, aptX Adaptive, LC3. Le cuffie Xiaomi Buds 5 integrano batterie da 35 mAh e da 480 mAh (quella nella custodia di ricarica): il produttore dichiara un’autonomia di 6 ore e mezza continuative con una singola carica e fino a 39 ore ricaricandole con la custodia di ricarica, in entrambi i casi con la riduzione del rumore disattivata.

Prezzi e disponibilità di Xiaomi Smart Band 9, Watch S4 Sport e Buds 5

Come anticipato, Xiaomi ha presentato questi tre dispositivi in Cina, senza comunicare se arriveranno anche sul mercato globale ed europeo. In attesa di nuove vi lasciamo ai relativi prezzi (anche convertiti in euro, per quanto non siano indicativi delle cifre con cui eventualmente arriveranno da noi):

Xiaomi Smart Band 9 costa 249 yuan (circa 31 euro) in versione NFC 299 yuan (circa 38 euro), la versione in ceramica 349 yuan (circa 44 euro);

costa (circa 31 euro) in versione (circa 38 euro), la versione in ceramica 349 yuan (circa 44 euro); Xiaomi Watch S4 Sport costa 1999 yuan (circa 253 euro);

costa (circa 253 euro); Xiaomi Buds 5 costano 699 yuan (circa 88 euro).

