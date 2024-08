Dopo solo un paio di settimane dalla presentazione sul mercato cinese, Xiaomi Smart Band 9 è già disponibile in pre-ordine in Italia. Ad anticiparne il prezzo era stata Amazon alcuni giorni fa, tuttavia la pagina prodotto è stata poi prontamente rimossa perché pubblicata con troppo anticipo. Se dunque il prezzo di listino lo conosciamo già: 39,99 euro, ancora sconosciuta era l’esistenza di eventuali promozioni lancio ma ora, grazie allo store ufficiale Xiaomi sappiamo tutto e si può anche pre-ordinare. Vediamo i dettagli.

Xiaomi Smart Band 9 è ufficiale in Italia, prezzo e promo

Rispetto alla generazione precedente (qui c’è la recensione di Xiaomi Smart Band 8) non cambia molto, né per quanto riguarda l’hardware e neppure per il design. Fra le principali novità di Xiaomi Smart Band 9, c’è uno schermo più luminoso (1200 nit invece di 600) e una batteria più grande (da 233 mAh anziché 190 mAh) che, secondo Xiaomi, dovrebbero tradursi in circa 5 giorni di autonomia in più (quindi teoricamente 20 giorni totali). Per il resto, a parte le altre novità di cui già abbiamo parlato, è il braccialetto smart di sempre: semplice, esteticamente curato, molto personalizzabile, con varie funzioni (alcune delle quali, come succede spesso, potrebbero non arrivare nella versione italiana) e, soprattutto, piuttosto economico.

Xiaomi Smart Band 9 è simile nelle specifiche e anche nel prezzo, costa infatti come il modello precedente: 39,99 euro di listino. Si trova attualmente disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale Mi.com attraverso la formula del deposito di 1€, con poi la finalizzazione dell’acquisto a partire dal 19 agosto 2024. Per chi segue questo iter in omaggio riceverà lo Xiaomi Mi Casual Daypack, o Mi Temperature and Humidity Monitor 2, o Mi Wi-Fi Range Extender Pro. Ovviamente al completamento dell’ordine la cifra richiesta andrà a considerare questo deposito chiedendovi di pagare i restanti 38,99 euro che bisognerà fare tra il 19 e il 21 di agosto 2024.

Xiaomi Smart Band 9 è disponibile sullo store ufficiale Xiaomi nelle colorazioni Arctic Blue, Glacier Silver, Midnight Black e Mystic Rose.