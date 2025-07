Siete curiosi di sapere quali sono i migliori robot lavapavimenti disponibili sul mercato? Siete arrivati nel posto giusto. In questa guida, aggiornata in maniera regolare, vi spiegheremo quali sono le tipologie di robot lavapavimenti che potete acquistare, quali sono le differenze, insieme ovviamente a una serie di prodotti che a nostro avviso sono i migliori disponibili sul mercato.

Aggiorneremo regolarmente la guida nel corso del tempo, introducendo le novità che saranno presentate sul mercato ed eliminando quei modelli che con il tempo andranno fuori produzione.

I robot lavapavimenti

Va detto che i robot lavapavimenti, quelli che cioè si “limitano” a lavare il pavimento, non sono molto diffusi, visto che i produttori preferiscono concentrarsi sui modelli ibridi, che svolgono anche funzioni di aspirazione. Ne parleremo però più approfonditamente nel prossimo paragrafo, dedicandoci invece ai quei modelli “puri” la cui unica funzione è quella di pensare al lavaggio del pavimento.

Sono decisamente poco diffusi e non utilizzano, salvo qualche rara eccezione, tecnologie di navigazione ce fanno ricorso al laser, la tecnologia attualmente più precisa per questo genere di operazioni. Leader pressoché indiscusso in questo mercato, al momento molto di nicchia, è iRobot che domina grazie alla serie Braava.

Si tratta di modelli che spruzzano acqua sul pavimento, con la possibilità di aggiungere un detergente apposito per migliorare la pulizia. Va detto che non è previsto l’utilizzo di acqua calda, quindi il livello di pulizia che permettono di raggiungere non può raggiungere quello di un normale mocio. Nella maggior parte dei casi inoltre si tratta di robot che utilizzano un panno in microfibra per passare sulla superficie bagnata e asportare lo sporco. In sostanza dunque puliscono la casa con lo stesso panno, portando quindi un po’ di sporco in giro.

I robot ibridi

Decisamente più diffusi i robot ibridi, alcuni dei quali trovate nella nostra guida ai migliori aspirapolvere robot. Inizialmente i produttori si sono limitati ad aggiungere un serbatoio per l’acqua con un panno in microfibra, mantenuto bagnato con un sistema intelligente, per migliorare la pulizia del pavimento. In tempi più recenti alcuni produttori hanno aggiunto una funzione di vibrazione del panno, che viene così sfregato sul pavimento per simulare la pulizia manuale.

Il principale svantaggio di questa soluzione è rappresentato dal fatto che il panno viene utilizzato per pulire tutta la casa, col rischio di portare lo sporco anche in altre stanze. Inoltre, salvo rare eccezioni, la presenza del panno impedisce di pulire i tappeti, che verrebbero bagnati col rischio di danneggiarli.

Dal 2022 sono però arrivati sul mercato nuove soluzioni ibride evolute, con due panni rotanti nella parte posteriore, così da simulare la classica pulizia col mocio e ottenere risultati decisamente migliori. I modelli base dispongono di un serbatoio che va riempito manualmente, e i panni vanno lavati dall’utente dopo ogni pulizia.

Sono però disponibili alcuni modelli particolarmente avanzati che dispongono di una base completa, dotata di un serbatoio per l’acqua pulita e uno per quella sporca, oltre al serbatoio per raccogliere la polvere aspirata. L’acqua pulita viene utilizzata sia per riempire il serbatoio (alcuni brand aggiungono anche il detergente) sia per lavare i panni a intervalli regolari, per garantire la massima igiene.

I panni vengono fatti ruotare su delle spazzole poste alla base per rimuovere lo sporco e strizzare l’acqua in eccesso. Quest’ultima viene aspirata a convogliata in un apposito contenitore da svuotare regolarmente, anche per prevenire la formazione di cattivi odori.

Meglio un robot ibrido o uno dedicato?

In realtà la domanda dovrebbe essere diversa, e ci si dovrebbe chiedere se un robot che lava i pavimenti è in grado di sostituire i metodi tradizionali. Secondo noi la risposta, almeno per il momento, è no soprattutto a causa delle tecnologie utilizzate. Nella maggior parte dei casi i robot dedicati si limitano a spruzzare acqua (in alcuni casi è possibile aggiungere un detergente specifico) e a passare con un panno umido, un po’ come se voleste pulire il pavimento di casa con uno straccio senza mai strizzarlo né risciacquarlo.

I modelli ibridi, soprattutto quelli più evoluti, sono ora in grado di garantire un lavaggio più accurato, con i moci rotanti che vengono premuti sul pavimento per rimuovere anche lo sporco più ostinato. In questo caso quindi la soluzione è più efficace, soprattutto se abbinata a una base di ricarica che si occupa di risciacquare regolarmente i panni e fare il pieno al serbatoio.

Resta per tutti la difficoltà di raggiungere gli angoli della casa e di infilarsi sotto ai mobili più bassi, di passare dietro alle porte o in alcuni punti troppo stretti. Nel complesso i robot ibridi sono la soluzione migliore, soprattutto se utilizzati quotidianamente, così da mantenere sempre pulita la casa. In questo caso sarà sufficiente passare il mocio una volta al mese, o di più a seconda delle esigenze), per tenere pulite anche le zone che non possono essere raggiunte dal robot. L’alternativa è quella di avere una casa con mobili sospesi e porte scorrevoli, così da non creare alcun problema al robot delle pulizie.

Migliori robot aspirapolvere/lavapavimenti a meno di 350 euro (fascia bassa)

roborock Q7 M5

Il prodotto in questione è dotato di una potente aspirazione HyperForce da 10.000 Pa, capace di rimuovere efficacemente polvere, sporco e peli di animali da vari tipi di superfici. Il suo design anti-groviglio, con una spazzola principale e una laterale, minimizza l'aggrovigliamento dei peli. L'applicazione dedicata permette di controllare il serbatoio dell'acqua e regolare l'intensità della pulizia in base al tipo di pavimento. Il prodotto può aspirare e lavare simultaneamente, grazie al panno staccabile. La sua tecnologia di navigazione LiDAR crea mappe 3D precise per un percorso di pulizia ottimale. Il prodotto ha una capacità di pulizia prolungata, con una vaschetta raccoglipolvere da 400 ml e un serbatoio dell'acqua da 270 ml, garantendo fino a 150 minuti di pulizia continua. L'applicazione Roborock permette di impostare orari, regolare l'aspirazione e definire zone vietate. Il prodotto è adatto per gli animali domestici e funziona a un livello di rumore basso.

Roborock Q7 L5+

Roborock Q7 L5+ è un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per offrire potenza e automazione. Con una forza di aspirazione HyperForce da 8.000 Pa, garantisce una pulizia efficace su ogni tipo di superficie, inclusi tappeti e pavimenti duri. La navigazione LiDAR PreciSense assicura mappature precise e personalizzabili. Grazie al sistema RockDock Plus, il robot svuota automaticamente il contenitore della polvere, consentendo fino a 7 settimane di autonomia senza interventi manuali. La batteria da 3.200 mAh offre fino a 150 minuti di autonomia, coprendo superfici fino a 170 m². Il serbatoio dell’acqua da 270 ml permette di regolare tre livelli di flusso per adattarsi a diverse esigenze. Il doppio sistema anti-groviglio semplifica la manutenzione riducendo l’accumulo di peli e capelli. Tutte le funzioni sono gestibili dall’app Roborock, che consente di personalizzare la pulizia, definire zone e orari.

Migliori robot aspirapolvere/lavapavimenti tra 350 e 600 euro (fascia media)

Dreame D10s

Si muove agevolmente in casa grazie a un sistema laser e usa un tradizionale panno in microfibra che viene trascinato sul pavimento. Un sistema elettrico gestisce il flusso dell'acqua per rispondere alle esigenze di ciascun tipo di superficie.

Può creare mappe multipiano per pulire la casa da cima a fondo e si controlla agevolmente attraverso la companion app.

Roborock QV 35A

Il robot aspirapolvere Roborock QV 35A è dotato di un sistema di aspirazione HyperForce da 8.000 Pa, in grado di rimuovere efficacemente sporco, detriti e peli di animali domestici da tappeti, moquette e angoli difficili. La stazione di ricarica multifunzione svuota automaticamente la polvere, riempie l'acqua e lava i tappetini, garantendo che il robot sia sempre pronto per la pulizia successiva. Il dispositivo presenta un spazzolone a doppia rotazione con sollevamento di 10 mm e un sistema di spazzole senza grovigli, ideale per case con animali domestici. Grazie al sistema Reactive Tech, il robot evita ostacoli come mobili e cavi, mentre il sistema di navigazione PreciSense LiDAR assicura una pulizia accurata e efficiente. L'App Roborock offre diverse funzioni per una pulizia personalizzata e comoda.

Dreame D10s Plus

È tra i più evoluti del brand, con un sistema di navigazione in grado di rilevare ostacoli imprevisti, base di ricarica con funzione di autosvuotamento e telecamera frontale per sorvegliare la casa.

Per il lavaggio del pavimento utilizza un panno in microfibra e un serbatoio da 235 ml che non lascia troppa acqua sul pavimenti.

Migliori robot aspirapolvere/lavapavimenti tra 600 e 1000 euro (fascia alta)

dreame L40 Ultra

Mostrato in anteprima a IFA 2024, questo robot offre numerose tecnologie evolute, prima fra tutte la possibilità di montare autonomamente i moci solo nelle stanze in cui è richiesto il lavaggio del pavimento. La potenza di aspirazione di 11.000 e la possibilità di estendere la spazzola laterale e i moci lo rendono perfetto per pulire anche i bordi e gli angoli delle stanze. La stazione è in grado di aggiungere acqua e detergente, lavare e asciugare i moci e raccogliere lo sporco. L'algoritmo di navigazione è tra i più evoluti del settore. Ulteriori dettagli nella Ulteriori dettagli nella recensione di dreame L40 Ultra

Roborock Qrevo Curv S5X

Roborock Qrevo Curv S5X è un aspirapolvere dotato di un doppio sistema antigroviglio, ideale per la pulizia di capelli lunghi e peli di animali domestici. La sua potenza di aspirazione di 18.500Pa, combinata con una spazzola con setole DuoDivide, permette di affrontare le sfide di pulizia più difficili. Dispone di una spazzola laterale ad arco FlexiArm e un sistema di pulizia degli spigoli per una copertura di pulizia completa. Il dispositivo solleva automaticamente le spazzole quando aspira i tappeti e le riporta nel dock, pulendo sia i pavimenti che i tappeti in un unico processo. La stazione multifunzionale 3.0 offre funzioni di autopulizia e asciugatura ad aria calda, mentre la tecnologia reattiva permette al robot di evitare gli ostacoli. Il sistema Roborock Carpet Boost+ assicura una pulizia efficace dei tappeti, con tre impostazioni regolabili. Il controllo avviene tramite l'App Roborock, che genera in modo intelligente le modalità di pulizia e regola automaticamente le impostazioni.

Roborock Qrevo Slim

Presentato a IFA 2024, questo robot si distingue per l'altezza particolarmente ridotta, grazie all'assenza della classica torretta laser. In questo modo il robot riesce a passare sotto ai letti, ai divani e ai mobili più bassi. Ha una potenza di aspirazione di 11.000 Pa con ottimizzazione per i tappeti, sistema di navigazione 3D ToF per una mappatura precisa al millimetro. Sia la spazzola laterale che il mocio esterno possono essere estesi per pulire a fondo angoli e battiscopa. La stazione di ricarica lava e asciuga i moci a caldo, riempie il serbatoio dell'acqua e vuota quello della polvere. Ulteriori dettagli nella Ulteriori dettagli nella recensione di Roborock Qrevo Slim

ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI

È il modello di punta di ECOVACS per il 2025 e introduce un nuovo concetto per il lavaggio del pavimento. Niente panno vibrante e niente moci rotanti, stavolta troviamo un rullo (come quello delle lavapavimenti) che può essere estratto automaticamente per assicurare una pulizia perfetta anche a filo con mobili e pareti. La spazzola Zero Tangle 2.0 azzera la formazione di grovigli di sporco e capelli e AIVI 3D 3.0 permette al robot navigare ed evitare eventuali ostacoli imprevisti. E la stazione di ricarica si occupa di svuotamento, lavaggi e asciugature, senza che l'utente debba intervenire per parecchio tempo.

Dreame X40 Ultra

Il top di gamma di Dreame è stato annunciato nella primavera del 2024 e offre il meglio della tecnologia. Potenza di 12.000 Pa, moci e spazzola laterale estraibile, riconoscimento dello sporco e degli ostacoli, il robot è in grado di montare da solo i moci quando deve pulire una stanza, così da non lasciare tracce umide in giro. Sui tappeti solleva spazzola principale e moci e con la spazzola Tricut evita la formazione di grovigli di peli e capelli. La stazione di ricarica lava e asciuga i moci a caldo, aggiunge acqua e detergente al robot e raccoglie la polvere, pulendosi da sola Ulteriori dettagli nella Ulteriori dettagli nella recensione di Dreame X40 Ultra

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI

Ottima soluzione per avere una elevata qualità senza dover spendere cifre folli, questo T50 PRO OMNI è decisamente evoluto. Potenza di aspirazione di 15.000 Pa, ottima autonomia, comandi vocali con YIKO-GPT, mappatura rapida della casa, altezza totale ridotta grazie ai sensori frontali e una stazione di ricarica evoluta che azzera o quasi l'assistenza. Ricarica automatica del detergente e dell'acqua pulita, lavaggio dei moci con acqua calda a 75ºC, asciugatura a caldo, aspirazione dello sporco. E la telecamera frontale può essere utilizzata anche per sorvegliare la casa quando non ci siete. Ulteriori dettagli nella Ulteriori dettagli nella recensione di ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI

roborock Qrevo Curv

Il robot è stato mostrato in anteprima a IFA 2024 e offre una incredibile potenza di aspirazione pari a 18.500 Pa, per pulire anche lo sporco più ostinato. Il telaio AdaptaLift gli permette di sollevarsi fino a 40 millimetri e durante la pulizia dei tappeti vengono sollevati i moci e la spazzola principale per non danneggiarli. La spazzola laterale e il mocio destro possono essere estesi per pulire al meglio bordi e angoli, gli algoritmi di pulizia permettono di insistere sulle zone più sporche. E la stazione di ricarica si occupa di tutto: lava e asciuga i panni, fa il pieno di acqua al robot e raccoglie la polvere.

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI

È il secondo top di gamma ECOVACS lanciato nel 2025 e migliora l'efficacia della pulizia grazie a un rullo che può essere esteso per raggiungere i bordi, offrendo una pulizia significativamente migliore rispetto ai tradizionali moci. La stazione di ricarica risulta più compatta e facile da posizionare in casa. La nuova tecnologia BLAST offre una forza aspirante maggiore nonostante una minor potenza reale, mentre la possibilità di alzare il rullo, la spazzola centrale e quella laterale riducono i residui di umido o sporco sul pavimento. Ulteriori dettagli nella Ulteriori dettagli nella recensione di ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI

Migliori robot aspirapolvere /lavapavimenti premium

Roborock Saros 10

È il top di gamma 2025 di Roborock e include tantissime nuove tecnologie: AdaptLift che alza il corpo del robot per superare dislivelli alti fino a 40 millimetri, laser retrattile che riduce l'altezza ad appena 7,98 centimetri per infilarsi anche sotto ai mobili più bassi, potenza di aspirazione di ben 22.000 Pa e Reactive AI 3.0 per evitare gli ostacoli imprevisti.

Il panno vibrante può essere sollevato per non bagnare i tappeti e trascinare lo sporco e viene montato automaticamente solo quando serve. E la nuova doppia spazzola centrale evita la formazione di qualsiasi groviglio di peli e capelli. Ulteriori dettagli nella Ulteriori dettagli nella recensione di Roborock Saros 10

Roborock Saros 10R

Il Roborock Saros 10R è un robot aspirapolvere dal design sottile di 7,98 cm, che permette di raggiungere facilmente aree difficili da pulire come sotto letti e divani. Questo dispositivo utilizza il sistema autonomo StarSight 2.0 per una mappatura precisa e un rilevamento 3D avanzato, evitando fino a 108 tipi di ostacoli. Il Saros 10R è dotato di un potente sistema di pulizia che rimuove efficacemente sporco e detriti da vari tipi di pavimenti. Il suo design innovativo include una spazzola e un mocio estensibili per una pulizia accurata degli angoli e dei bordi. Il telaio AdaptiLift consente al robot di superare ostacoli alti fino a 4 cm. Il dock multifunzionale 4.0 offre funzioni come la rimozione automatica dei moci e la mappatura rapida. Infine, l'integrazione di dispositivi intelligenti come l'assistente vocale "Hello Rocky" e una telecamera RGB rendono l'uso del Saros 10R ancora più comodo e versatile.

DREAME X50 Ultra Complete

Riprendendo alcune tecnologie mostrate a IFA 2024, Dreame X50 Ultra complete innalza ulteriormente l'asticella delle prestazioni, con la capacità di superare soglie fino a 6 centimetri, una nuova spazzola centrale divisa in due elementi per ridurre la formazione di grovigli di peli e capelli e una forza di aspirazione di ben 20.000 Pa. La torretta laser può rientrare nel corpo del robot così da permettergli di passare anche sotto ai mobili più bassi. Al termine della pulizia i moci sono trattati con acqua a 80 gradi e luce UV per eliminare i batteri. Ulteriori dettagli nella Ulteriori dettagli nella recensione di DREAME X50 Ultra Complete

I migliori robot aspirapolvere in assoluto

Questi erano dunque i migliori robot lavapavimenti, sia dedicati che ibridi di questo mese e sarà aggiornata per introdurre i nuovi modelli e rimuovere quelli che nel frattempo saranno stati superati. Se siete interessati alla sola funzione di aspirazione, potete consultare anche la nostra guida ai migliori robot aspirapolvere.