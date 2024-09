Apple ha lanciato i nuovi processori della famiglia Apple Silicon M4 su iPad Pro; stando a numerose voci circolanti, dovrebbe aggiornare anche i Mac ai nuovi chip entro la fine dell’anno e in cima alla lista ci sarebbe il nome del piccolo di casa: Apple Mac Mini.

Apple Mac Mini M4: sempre più piccolo…

Il primo computer della linea Mac Mini era stato lanciato da Apple nell’ormai lontano 2005, per poi subire il primo grande rinnovamento estetico nel 2010, con l’introduzione di un case unibody in alluminio; da quel giorno e per ben quattordici anni, il design Mac Mini è rimasto praticamente inalterato, ma il prossimo cambiamento è ormai imminente: dovrebbe mancare ormai meno di un mese.

Stando a quanto riporta Mark Gurman di Bloomberg, Apple sarebbe in procinto di modificare radicalmente il design di Mac Mini per accogliere degnamente i nuovi processori Apple Silicon M4. Il cambiamento in discorso consisterebbe in una netta riduzione delle dimensioni complessive, che avvicinerebbe il form factor della macchina a quello dell’attuale Apple TV 4K. Così facendo, Mac Mini M4 diventerebbe il computer desktop più piccolo mai realizzato da Apple. Tanto per contestualizzare meglio quanto detto, è utile ricordare come l’attuale Mac Mini presenti dimensioni pari a 3,58 x 19,7 x 19,7 cm, mentre Apple TV 4K misura 3,1 x 9,3 x 9,3 cm. Insomma, a fronte di un’altezza leggermente cresciuta, il nuovo Mac Mini dovrebbe essere nettamente più compatto del predecessore.

… sempre più potente

Stando a quanto riportato da Gurman, Apple proporrà Mac Mini in due versioni, rispettivamente con chip M4 e con chip M4 Pro, esattamente come avviene oggi con le versioni M2 e M2 Pro. Il modello base dovrebbe disporre di un chip simile a quello conosciuto a bordo di iPad Pro, mentre la versione M4 Pro dovrebbe essere configurabile con quantitativi maggiori di memoria e performance grafiche superiori. In mancanza di dettagli sul punto, è utile ricordare che attualmente Mac Mini M2 non va oltre i 24 GB di RAM, laddove il modello con M2 Pro può arrivare anche a 32 GB. Rimane in attesa di riscontro l’indiscrezione secondo cui Apple potrebbe eliminare il taglio da 8 GB e far partire Mac Mini M4 da 16 GB di RAM.

Per quanto riguarda la connettività, pochi giorni fa vi abbiamo parlato della probabile dotazione di porte di Mac Mini M4, che dovrebbe comprendere ben cinque porte USB-C (tre posteriori e due frontali), ma neppure una porta USB-A. Resta altresì da capire se in che modo la dotazione di porte verrà differenziata tra i modelli M4 e M4 Pro.

Chiudiamo con il probabile periodo di lancio: Mac Mini M4 dovrebbe essere presentato da Apple nel corso del mese di ottobre, insieme ad altri iPad e Mac; le spedizioni potrebbero prendere il via già a novembre.