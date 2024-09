L’evento di lancio della serie iPhone 16, in programma per stasera per le ore 19, potrebbe non essere l’ultimo del 2024 per il colosso di Cupertino.

Almeno di ciò è convinto Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, a dire del quale per il prossimo mese Apple avrebbe pianificato il lancio di alcuni nuovi device per andare ad ampliare le gamme Mac e iPad.

Un altro evento Apple a ottobre per lanciare nuovi iPad e Mac

Stando a quanto è stato rivelato dal giornalista, ad ottobre il colosso di Cupertino potrebbe organizzare un altro evento per presentare ufficialmente due nuovi iPad, tra i quali vi dovrebbe essere un nuovo iPad Mini (l’ultimo modello risale al 2021).

Ed ancora, tra i protagonisti di questo evento che Apple potrebbe avere in programma per il prossimo mese vi dovrebbe essere anche un Mac Mini con un chip M4, device che dovrebbe poter contare su un box di dimensioni simili a quelle di una Apple TV e ciò rappresenterebbe il primo reale restyling di questa gamma negli ultimi dieci anni.

Sempre secondo Mark Gurman, l’evento in questione dovrebbe avere tra i propri protagonisti anche nuovi modelli di iMac e MacBook Pro.

In sostanza, nel caso in cui l’indiscrezione riportata dal giornalista di Bloomberg si dovesse rivelare corretta, in seguito all’evento odierno (in cui oltre ad iPhone 16 dovrebbero essere annunciate le nuove generazioni di Apple Watch e AirPods) ed a quello del prossimo mese, il colosso di Cupertino dovrebbe terminare il 2024 con aggiornamenti per quasi tutta la sua gamma di device.

A quanto pare, Apple per la parte finale del 2024, ossia quella più importante per il settore della tecnologia, vuole farsi trovare con una gamma di device aggiornata e agguerrita.