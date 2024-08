Mark Gurman di Bloomberg è dell’idea che i nuovi modelli Mac con chip M4 sono ancora in tempo per essere lanciai quest’anno, tuttavia aggiunge che MacBook Air, Mac Studio e Mac Pro M4 usciranno nel 2025.

Gurman ritiene che sebbene l’aggiornamento con il chip M4 si concentrerà principalmente sul rendere i nuovi modelli più potenti, almeno un modello Apple Mac subirà cambiamenti più radicali.

Un Mac mini rinnovato arriverebbe nel 2024

Da quando è passata ad Apple Silicon, l’azienda ha rinnovato il design di MacBook Air, MacBook Pro e iMac e gli unici modelli che non hanno ricevuto un restyling sono Mac Pro e Mac mini.

Apple ha aggiornato il design del Mac Pro l’ultima volta nel 2022, mente quello del Mac mini è rimasto pressoché invariato dal 2010.

Gurman crede che molto probabilmente uno di questi modelli finirà per ricevere dei “cambiamenti drastici”, in particolare il Mac mini che a parte l’unità DVD e le porte, dal 2010 è sempre rimasto un quadrato in alluminio con le stesse dimensioni.

Ultimamente il colosso di Cupertino si sta concentrando su Apple Intelligence, ma sembra che l’azienda stia spendendo più del previsto per rilasciare in tempo la sua piattaforma di intelligenza artificiale.