Quando si parla di Apple, il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman rappresenta una sorta di autorità e chi desidera scoprire in anticipo cosa il colosso di Cupertino abbia in serbo per i propri futuri device spesso si affida alle sue previsioni.

Ebbene, nelle scorse ore Mark Gurman si è sbilanciato su una delle novità che Apple potrebbe introdurre con la prossima generazione di Mac mini.

Le presunte novità di Apple Mac mini con processore M4

Stando a quanto viene riportato dal giornalista, Apple Mac mini con processore M4 potrà contare su tante porte ma nessuna di queste dovrebbe essere con standard USB-A (presente invece sull’attuale modello).

Il colosso di Cupertino dovrebbe essere al lavoro su una versione standard e una Pro del computer e quella con il chip M4 Pro dovrebbe avere ben cinque porte USB-C (tre sulla parte posteriore e due su quella anteriore), una porta Ethernet, una porta HDMI e un ingresso jack audio da 3,5 mm.

Inoltre il nuovo Apple Mac mini dovrebbe poter fare affidamento su un alimentatore interno.

A dire di Mark Gurman, le versioni standard e Pro di Apple Mac Mini M4 dovrebbero iniziare ad essere spedite nei punti vendita rispettivamente a settembre e ottobre.

Ed ancora, sempre secondo il popolare giornalista, il colosso di Cupertino sarebbe al lavoro anche su una versione più economica di Magic Keyboard per le varianti meno costose di iPad (nei mesi scorsi una nuova versione di questo accessorio è stata lanciata per i modelli Pro del tablet).

Questa nuova tastiera, che dovrebbe essere dedicata ai modelli entry level di iPad o ai nuovi iPad Air, potrebbe essere lanciata intorno alla metà del prossimo anno. Staremo a vedere.