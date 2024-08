È passato più di un anno da quanto Apple ha presentato il Mac Mini con M2 e M2 Pro, dispositivo che strizza l’occhio a tutti coloro che non vogliono rinunciare al sistema operativo desktop della mela ma che vogliono al contempo qualcosa di compatto sulla propria scrivania.

Il dispositivo è stato in grado di attirare a sé diversi fan del brand, che considerando le tempistiche hanno già iniziato a chiedersi cosa Apple abbia in serbo per loro nel prossimo futuro. A tal proposito, nelle ultime ore, Mark Gurman di Bloomberg ha condiviso qualche dettaglio sul prossimo “mini PC” dell’azienda, in particolare sulle sue possibili dimensioni.

Il futuro Mac Mini M4 potrebbe essere più compatto della precedente generazione

Secondo quanto condiviso sembra che Apple abbia in mente un deciso cambio di rotta con il prossimo Mac Mini M4, almeno per quel che concerne le dimensioni del dispositivo, sembra che il computer in questione sia in lizza per diventare il computer desktop più piccolo mai costruito dal colosso di Cupertino.

Il nuovo Mac Mini dovrebbe fare il suo debutto più avanti nel corso dell’anno e pare che possa essere grande quanto la scatola di Apple TV, secondo Gurman infatti la larghezza del dispositivo si attesterebbe intorno ai 9 cm, quindi meno della metà dell’attuale generazione.

Tuttavia, se da un lato la larghezza potrebbe diminuire, dall’altro sembra che possa aumentare l’altezza di Mac Mini M4, che potrebbe dunque essere maggiore rispetto agli attuali 3,5 cm circa. La scocca del dispositivo sarà comunque realizzata in alluminio.

Questi cambiamenti potrebbero portare ad un calo del costo di produzione per l’azienda, ma è bene sottolineare come ciò non implichi necessariamente un contestuale abbassamento del prezzo di vendita finale rispetto all’attuale Mac Mini M2.

Si vocifera inoltre che Apple stia testando due versioni del dispositivo in questione, una mossa dal chipset M4 che sarebbe equivalente per prestazioni all’ultimo iPad Pro, e una configurazione più potente con un chipset M4 Pro. Sarebbero inoltre in cantiere anche cambiamenti dal punto di vista della connettività, sembra che l’azienda abbia testato una build con tre o più porte USB-C, una presa di corrente e una porta HDMI; indizio di come il colosso potrebbe abbandonare le porte USB-A con il nuovo Mac Mini.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito per farci un’idea più precisa dei piani dell’azienda.