Nel corso dell’evento “It’s Glowtime” del 9 settembre 2024, Apple ha presentato la nuova gamma iPhone 16, le nuove AirPods 4 e altre novità legate alle proprie cuffie e il nuovo Apple Watch Series 10, decima generazione di quello che è ancora oggi lo smartwatch più apprezzato a livello globale.

Negli ultimi giorni, sulle nostre pagine, vi abbiamo proposto alcuni confronti interni alla mela morsicata: dopo quello che ha visto gli iPhone 16 “base” sfidare gli iPhone 15 “base” e quello che ha visto affrontarsi gli iPhone 16 Pro e gli iPhone 15 Pro, oggi è il momento della terza e ultima sfida interna, quella che vede contrapposti il nuovo smartwatch della mela morsicata e il suo predecessore, Apple Watch Series 9.

Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Series 9

Come ormai da tradizione, il colosso di Cupertino affianca alla nuova gamma iPhone un nuovo Apple Watch. A dire il vero, quest’anno siamo un po’ rimasti sorpresi dal fatto che non vi sia stato un vero aggiornamento anche per il modello Ultra ma, tant’è, ci accontenteremo della sua nuova finitura nera.

Per quanto concerne lo smartwatch della decima generazione, invece, Apple ha messo in campo qualcosa che abbiamo visto anche sugli iPhone 16 Pro: crescono le dimensioni, viene ottimizzato il design, vengono migliorati chip e sensoristica a bordo. Basterà tutto questo per far preferire il nuovo modello al precedente?

Design, materiali, varianti e display

A distanza di tre anni dal “design” introdotto con il Watch Series 7, Apple decide di andare oltre, proponendo un design ottimizzato per la decima generazione. Apple Watch Series 10 cresce di pochi millimetri in pianta ma diventa più sottile di ben 1 mm rispetto al predecessore, configurandosi come lo smartwatch della mela morsicata più sottile di sempre; le cornici attorno al display, inoltre, sono state ulteriormente ridotte.

Lo smartwatch risulta anche più leggero del predecessore: merito di una cura dimagrante e della nuova riorganizzazione delle componenti interne, certo, ma anche del passaggio dall’acciaio inossidabile al titanio per i modelli più pregiati (emulando quanto avvenuto nel passaggio da iPhone 14 Pro a iPhone 15 Pro).

# Series 9

41 mm Series 9

45 mm Series 10

42 mm Series 10

46 mm Anno 2023 2024 Dimensioni 41 x 35 x 10,7 mm 45 x 38 x 10,7 mm 42 x 36 x 9,7 mm 46 x 39 x 9,7 mm Peso 32,1 g (all.)

42,3 g (acc.) 39 g (all.)

51,5 g (acc.) 29,3 g (all.)

34,4 g (tit.) 35,3 g (all.)

41,7 g (tit.) Materiali vetro o vetro zaffiro (fronte)

vetro zaffiro (retro),

alluminio o acciaio inox (frame) vetro o vetro zaffiro (fronte),

vetro zaffiro (retro),

alluminio o titanio di grado 5 (frame) Certificazione IP6X (fino a 50m di profondità) Display Retina LTPO OLED

luminosità di 2000 nit (picco) Retina LTPO3 OLED

luminosità di 2000 nit (picco)

refresh rate da 1 Hz

visibilità ad angoli critici Diagonale 1,69″ (41 mm)

1,90″ (45 mm) 1,77″ (42 mm)

1,96″ (46 mm) Risoluzione 430 x 352 pixel (41 mm)

484 x 396 pixel (45 mm) 446 x 374 pixel (42 mm)

496 x 416 pixel (46 mm)

Mentre Watch Series 9 è disponibile con cassa da 41 mm e 45 mm, Watch Series 10 si spinge oltre, arrivando a 42 mm e 46 mm. Crescono di conseguenza anche i display: da 1,69″ (41 mm) e 1,90″ (45 mm) si passa a 1,77″ (42 mm) e 1,96″ (46 mm). I pannelli (ora Retina LTPO3 OLED) sono ora in grado di offrire una luminosità maggiore del 40% quando il display viene guardato “di lato” e guadagnano la possibilità di abbassare il refresh rate fino a 1 Hz: ciò permette loro di visualizzare la lancetta dei secondi anche in modalità schermo sempre attivo.

Cosa cambia sotto al cofano? Chip, sensori, funzionalità e ricarica

La prima, vera, novità sotto al cofano tra modello 2023 e 2024 è rappresentata dal SiP Apple S10, un chip presentato come più performante ed efficiente rispetto al predecessore S9 che già aveva dotato Watch Series 9 di alcune potenzialità esclusive: stando a quanto dichiarato da Apple, S10 è dotato di un Neural Engine a quattro core e, oltre a portare con sé il supporto ad alcune funzionalità “esclusive”, porta con sé il supporto a una ricarica più rapida: per portare la batteria dallo 0% all’80% ci vogliono appena 30 minuti, contro i 45 richiesti dal modello 2023. Nessuna novità, invece, sul fronte dell’autonomia dichiarata: rimaniamo sulle 18 ore con uso normale e 36 ore in risparmio energetico.

Sono stati aggiornati anche l’altoparlante, ridisegnato e ora sfruttabile anche per la riproduzione diretta di contenuti multimediali, e i vari sensori a bordo: Apple Watch Series 10 guadagna un profondimetro (fino a 6 metri) e un sensore di temperatura dell’acqua; da qua arriva la compatibilità con l’app Oceanic+ (per lo snorkeling). C’è spazio anche per una funzionalità prevista ma che verrà implementata solo quando riceverà l’autorizzazione dagli enti competenti: parliamo del monitoraggio delle apnee notturne (sfrutta l’accelerometro dello smartwatch per monitorare il respiro dell’utente); a onor del vero, questa funzionalità verrà estesa in seguito anche al modello precedente.

Apple Watch Series 10 farà il suo debutto con a bordo watchOS 11, sistema che raggiungerà (da lunedì 16 settembre) anche il Watch Series 9 (e gli altri modelli supportati): per quanto concerne il supporto software è doveroso sottolineare che, con molta probabilità, il modello 2024 verrà supportato più a lungo dal colosso di Cupertino.

Listino prezzi invariato ma Apple Watch 9 può contare sullo street price

Apple ha deciso di proporre sul mercato Apple Watch Series 10 con lo stesso listino prezzi che nel 2023 segnò il lancio del predecessore Apple Watch Series 9. Al contempo, come di consueto, il colosso di Cupertino ha tolto dal listino il vecchio modello, mantenendo esclusivamente Watch Ultra 2 e Watch SE 2022. Ecco il listino prezzi (di partenza) del Watch Series 10:

Apple Watch Series 10 (42 mm)

Versione GPS/Alluminio al prezzo di 459 euro Versione GPS+Cellular/Alluminio al prezzo di 579 euro Versione GPS+Cellular/Titanio al prezzo di 809 euro

Apple Watch Series 10 (46 mm)

Versione GPS/Alluminio al prezzo di 489 euro Versione GPS+Cellular/Alluminio al prezzo di 609 euro Versione GPS+Cellular/Titanio al prezzo di 859 euro



Il nuovo Apple Watch Series 10 è già preordinabile in Italia, anche su Amazon, e sarà ufficialmente in vendita a partire da venerdì 20 settembre. Il predecessore, come detto poco sopra, è stato rimosso dai listini ufficiali ma resiste in vendita su altri canali e potrebbe essere presto protagonista di un calo interessante di prezzo.

Considerazioni finali: quale Apple Watch scegliere tra Series 10 e Series 9?

Passando alle considerazioni, Apple Watch Series 10 cerca di migliorare il modello 2023 introducendo miglioramenti sul fronte del design (è più sottile e leggero), sul fronte del display (è il più grande mai visto su un Apple Watch) e sul fronte della sensoristica (che, di rimando, si traduce in maggiore precisione).

Qualora il design, le novità come riproduzione dei contenuti multimediali e profondimetro, la ricarica più rapida e tutte le altre novità siano per voi fondamentali, il modello 2024 sarà quello giusto da scegliere senza alcun dubbio, almeno finché il prezzo di Watch Series 9 non lo renderà un vero e proprio best buy.

Per tutti coloro che invece devono approcciarsi per la prima volta al mondo Apple Watch, restano ancora molto validi i modelli del passato come Watch Series 7, Watch Series 8 o l’economico Watch SE (2022), l’unico ancora ufficialmente in vendita sul sito di Apple (gli altri due citati li potete trovare su altri canali) al pari di Apple Watch Ultra 2, sportwatch (più che smartwatch) dedicato principalmente a coloro che praticano sport, anche estremi, e hanno bisogno di un compagno imprescindibile.