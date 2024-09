Siamo nel pieno dell’evento “It’s Glowtime” di Apple, ma prima di presentare i nuovi iPhone 16 il colosso di Cupertino si è soffermato sugli accessori, annunciando la nuova generazione di AirPods 4, una versione migliorata di AirPods Max e un aggiornamento software per AirPods Pro 2.

L’ultima volta che Apple ha aggiornato le sue AirPods è stata nel 2021, con il lancio di AirPods 3. A distanza di circa 3 anni l’azienda è pronta ad alzare il velo sulla nuova generazione, che andrà a sostituire completamente i modelli attualmente in commercio. Assieme alla nuova generazione delle cuffie true wireless, l’azienda ha annunciato anche un nuovo aggiornamento software per AirPods Pro 2 e alcune piccole novità per AirPods Max, tra cui nuove colorazioni.

AirPods 4 arriveranno sul mercato in due diverse varianti

Quando Apple ha lanciato nel 2021 le AirPods 3, ha continuato a far coesistere il nuovo modello con le precedenti AirPods 2, dando ai consumatori la possibilità di scegliere in base alle loro preferenze. La nuova generazione andrà invece a sostituire entrambi i precedenti modelli, e lo farà arrivando sul mercato in due diverse versioni a prezzi differenti, chiamate AirPods 4 e AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore.

A livello estetico, le nuove AirPods 4 mantengono sostanzialmente lo stesso design già visto su AirPods 3, ma vanno ad aggiungere tante nuove funzionalità software e hardware che vanno a giustificare il salto generazionale. Il nuovo chip H2 accorcia il divario con le AirPods Pro 2, e permette di sfruttare funzioni audio come l’Isolamento Vocale e l’Audio Spaziale Personalizzato, già viste appunto sul modello Pro.

Rispetto alla scorsa generazione troviamo novità anche nella porta di ricarica, che vede l’eliminazione dell’ingresso Lightning in favore di un più standardizzato ingresso USB di tipo C. Il case di ricarica risulta anche più piccolo del 10% rispetto al precedente modello, e consente di ottenere fino a 30 ore di autonomia.

Le differenze tra i due modelli vengono invece evidenziate dal nome scelto per la variante più costosa: AirPods 4 cancellazione attiva del rumore è dotato infatti di funzionalità più avanzate, assenti sul modello base, come per l’appunto la cancellazione attiva del rumore, la modalità trasparenza per continuare a sentire i suoni esterni, l’audio adattivo che va a modificare automaticamente il volume in base al contesto in cui ci troviamo e il rilevamento delle conversazioni, che va a mettere in pausa l’audio quando l’auricolare rileva che stiamo parlando con qualcuno.

A differenza di AirPods 4, il modello con cancellazione attiva del rumore è dotato anche di supporto al MagSafe, per ricaricare la custodia con il caricabatterie di Apple Watch o qualunque altro caricatore wireless con tecnologia Qi.

AirPods 4 sono preordinabili già da oggi e arriveranno sul mercato il prossimo 20 settembre. Il modello base sarà disponibile al prezzo di 149 euro, mentre per quello con cancellazione attiva del rumore saranno richiesti 199 euro.

AirPods Max disponibili in cinque nuove colorazioni

In molti oggi si aspettavano l’annuncio delle AirPods Max 2, ma a quanto pare Apple ha preferito annunciare una versione migliorata del modello attuale. Le uniche differenze risiedono nell’adozione di una porta USB di tipo C per la ricarica, che va a sostituire la porta Lightning presente sul precedente modello, e nuove colorazioni tra cui scegliere:

Galassia

Mezzanotte

Viola

Arancione

Blu

In passato Apple aveva annunciato che, con iOS 18, le AirPods Max avrebbero potuto sfruttare l’Audio Spaziale Personalizzato. Dato che questa funzione è possibile sulle nuove AirPods 4 grazie all’apposito chip H2, non è chiaro se questa versione “migliorata” delle AirPods Max potrà utilizzare questa funzionalità audio, dato che al suo interno non è presente questo nuovo chip.

Le nuove colorazioni di AirPods Max sono preordinabili da oggi e arriveranno sul mercato a partire dal prossimo 20 settembre al prezzo di 579 euro.

AirPods Pro 2 introducono funzionalità per la salute dell’udito

Chiudiamo infine con le novità per le AirPods Pro: non è ancora il momento di AirPods Pro 3, ma Apple ha in serbo un aggiornamento software per AirPods Pro 2 che va ad aggiungere alcune funzioni legate alla salute uditiva. La nuova versione del software andrà ad aggiungere una modalità di protezione dell’udito che permette la cancellazione del rumore passiva in ambienti molto rumorosi, per esempio durante un evento sportivo o all’interno delle metropolitane.

La novità principale risiede però in una nuova modalità di grado clinico, che consente di utilizzare le AirPods Pro 2 e l’iPhone per eseguire un test dell’udito in meno di cinque minuti, i cui risultati saranno poi memorizzati all’interno dell’app Salute. Se viene rilevata una perdita uditiva, le AirPods andranno automaticamente a modificare alcuni parametri nell’audio per permettere di ascoltare meglio i suoni e le voci attraverso gli auricolari.

La funzionalità di test dell’udito è attualmente in fase di certificazione presso la FDA e gli altri enti regolatori, e arriverà su AirPods Pro 2 in più di 100 Paesi tramite aggiornamento gratuito entro la fine dell’anno.