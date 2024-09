L’evento It’s Glowtime di ieri sera ha rappresentato per Apple una grandissima occasione per annunciare la sua nuova lineup di dispositivi, andando a comprendere rispettivamente iPhone 16, iPhone 16 Pro, la quarta generazione di AirPods, Apple Watch Series 10 e tanto altro, con un focus significativo su Apple Intelligence e tutte le funzionalità che introdurrà nel corso dei mesi a venire. Nonostante questo, però, diversi annunci di dispositivi attesi e anticipato da tempo sono mancati all’appello: scopriamo insieme quali.

It’s Glowtime: i dispositivi assenti all’evento di Apple

Partiamo prima di tutto dalla terza generazione di AirPods Pro: in occasione dell’evento di ieri sera, infatti, Apple ha presentato solo ed esclusivamente i due nuovi modelli della quarta generazione di AirPods, oltre a nuovi colori in arrivo per la generazione attuale di AirPods Max. Ricordiamo infatti che la seconda generazione di AirPods venne presentata nel 2022, con un aggiornamento nel 2023 che prevedeva l’introduzione del cavo USB-C di ricarica, in conformità alle nuove normative europee. Considerate queste premesse, ci aspettiamo dunque il lancio della terza generazione di AirPods Pro nel corso del prossimo anno, con diversi miglioramenti che andranno a includere alcuni sensori per la registrazione dei parametri vitali e della salute generale.

Nessun aggiornamento previsto al momento anche per Apple Watch Ultra, di cui la compagnia ha unicamente presentato una nuova versione nera che sarà disponibile per Apple Watch Ultra 2, assieme ad una versione Hermès dello stesso smartwatch.

A questo si aggiunge poi un altro grande assente rumoreggiato a lungo in questi ultimi mesi, vale a dire Apple Watch SE. Diverse fonti suggerivano infatti l’arrivo di una nuova versione realizzata in plastica rigida, appositamente pensata per un target più giovanile rispetto agli altri modelli.

Passiamo agli smartphone, con un probabile iPhone SE 4 attualmente in lavorazione presso la compagnia di Cupertino. Secondo alcune fonti piuttosto attendibili, la nuova generazione della linea entry-level di iPhone presenterà un design del tutto simile a quanto visto nel passato recente con iPhone 14: in questo caso il sensore Touch ID lascerà dunque il posto a Face ID, con un display OLED provvisto di notch in corrispondenza della sua parte superiore centrale. Il nuovo iPhone SE 4 potrebbe inoltre montare al suo interno il nuovo chip A18, così da supportare le nuove funzionalità di Apple Intelligence.

Un altro grande assente all’evento di Apple è stato iPad mini 7, che stando alle indiscrezioni più recenti del giornalista Mark Gurman di Bloomberg potrebbe ricevere una presentazione ufficiale in occasione di un ipotetico keynote nel mese di ottobre, similmente a quanto accaduto l’anno scorso. Lo stesso evento ottobrino sarà inoltre occasione per la presentazione dei nuovi MacBook Pro, Mac mini e iMac dotati del chip proprietario Apple Silicon M4, fino ad oggi rimasto appannaggio esclusivo dell’ultima generazione di iPad Pro.

Nessun accenno anche per quanto riguarda Apple Vision Pro, il casco per la realtà mista di cui si rumoreggia da tempo una versione “entry-level” presumibilmente in arrivo nel 2025. Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.