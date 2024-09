iOS 18 non è ancora stato rilasciato ufficialmente (ma il rilascio avverrà tra qualche giorno) e iOS 18.1, già arrivato alla terza versione in anteprima, sbarca sui nuovi iPhone 16, non ancora in vendita ma già inseriti nel programma di beta testing da parte di Apple.

Intanto, si parla già di iOS 18.2, aggiornamento intermedio che arriverà entro la fine dell’anno e che dovrebbe portare con sé importanti novità già annunciate dal colosso di Cupertino, legate a Apple Intelligence e non solo. Facciamo il punto.

La gamma iPhone 16 riceve la beta 3 di iOS 18.1

Annunciati lo scorso 9 settembre, gli iPhone 16 saranno pre-ordinabili dal 13 settembre e ufficialmente in vendita (anche in Italia) dal 20 settembre 2024. I nuovi melafonini debutteranno sul mercato con a bordo iOS 18 ma, probabilmente per dare modo a coloro che li stanno già provando in anteprima di testare sui nuovi modelli le prime funzionalità di Apple Intelligence (che debutteranno con iOS 18.1 sui modelli supportati), sono già stati inseriti dalla mela morsicata nel programma di beta testing del prossimo aggiornamento intermedio.

Nella serata di ieri, infatti, Apple ha rilasciato la beta 3 di iOS 18.1 per l’intera gamma iPhone 16 tramite la build 22B5034o (per i vecchi iPhone supportati la build era la 22B5034e dello scorso 28 agosto).

iOS 18.1 porta Apple Intelligence sugli iPhone supportati

Gli iPhone 16 “base” e iPhone 16 Pro, alla stregua degli iPhone 15 Pro, supporteranno tutte le funzionalità di Apple Intelligence (modelli di intelligenza artificiale generativa basati su cloud privato e su computazione on-device) che debutteranno con iOS 18.1 e i successivi aggiornamenti intermedi: tra queste rientrano i Writing Tools (strumenti per la creazione/modifica del testo), le funzionalità di Riepilogo (nelle e-mail e nelle notifiche), le Risposte smart, varie funzionalità per la nuova app Foto (come Clean Up, per rimuovere gli oggetti indesiderati, e Ricordi) e molto altro.

Le funzionalità di Apple Intelligence esclusive degli iPhone 16

I nuovi iPhone 16 potranno godere anche di alcune funzionalità esclusive di Apple Intelligence, tutte legate al nuovo pulsante capacitivo Controllo fotocamera: tale pulsante lavorerà a stretto contatto con l’IA per aiutare gli utenti a identificare oggetti, testi, animali e luoghi di interesse; queste funzionalità faranno parte della cosiddetta Visual Intelligence.

Il colosso di Cupertino ha dichiarato che Visual Intelligence sarà disponibile “più avanti nel corso del 2024”: ciò non significa per forza che debutterà con iOS 18.1 ma potrebbe addirittura essere parte di iOS 18.2; ne sapremo di più a breve.

È già tempo di speculazioni su iOS 18.2: le novità attese

Andando oltre, in base a quanto abbiamo potuto apprendere durante l’evento “It’s Glowtime” dello scorso 9 settembre, è già possibile ipotizzare quali funzionalità arriveranno con iOS 18.2, aggiornamento intermedio che seguirà a ruota iOS 18 (atteso lunedì 16 settembre) e iOS 18.1 (atteso a ottobre), che già da tempo vive la fase dello sviluppo interno e che tra un mesetto sarà protagonista nei canali Developer e Public Beta prima di raggiungere il canale stabile.

Image Playground e Genmoji

Qualche giorno fa, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che due funzionalità di Apple Intelligence, parte di quelle presentate mesi fa, sarebbero state aggiunte con l’aggiornamento a iOS 18.2: queste rispondono al nome di Image Playground e Genmoji, funzionalità così descritte da Apple:

Crea immagini divertenti e originali in pochi secondi con l’esperienza Image Playground direttamente nelle tue app. Crea un’immagine completamente nuova basata su una descrizione, concetti suggeriti e persino una persona dalla tua libreria Foto. Puoi facilmente adattare lo stile e apportare modifiche per adattarlo a un thread di Messaggi, alla tua bacheca Freeform o a una diapositiva in Keynote. Sperimenta diversi concetti e prova stili di immagini come animazione, illustrazione e schizzo nell’app dedicata Image Playground. Crea immagini personalizzate da condividere con gli amici in altre app o sui social media.

Crea un nuovo Genmoji direttamente sulla tastiera per adattarlo a qualsiasi conversazione. Fornisci una descrizione per vedere un’anteprima e modifica la descrizione finché non è perfetta. Puoi anche scegliere qualcuno dalla tua libreria Foto e creare un Genmoji che gli assomigli.

Integrazione di ChatGPT con Siri

Il mese scorso, Tim Cook ha dichiarato che ChatGPT sarà integrato in Siri entro la fine dell’anno: data l’assenza tra le novità di iOS 18.1, è possibile ipotizzare che questo momento possa giungere proprio con iOS 18.2.

ChatGPT sarà profondamente integrato in Siri (gratuitamente e senza la necessità di creare un account), potenziando le funzionalità contestuali e di risposta a domande e altre richieste.

Le AirPods Pro 2 dovrebbero ricevere le funzionalità di salute per l’udito con iOS 18.2

Oltre ad annunciare le nuove AirPods 4 e piccole novità per le AirPods Max, il colosso di Cupertino ha annunciato importanti novità per le AirPods Pro 2, novità che arriveranno tramite aggiornamento software (previsto questo autunno) in oltre 100 paesi.

Nello specifico, si tratta di funzionalità per la salute dell’udito: queste comprendono una modalità di protezione dell’udito (cancella il rumore in ambienti molto rumorosi) e la possibilità di eseguire un test dell’udito (funzionalità di livello clinico che è attualmente in fase di certificazione presso la FDA e altri enti regolatori).

Quando arriverà iOS 18.2?

Durante l’evento dello scorso 9 settembre, Craig Federighi ha dichiarato che Apple Intelligence, inizialmente disponibile solo in lingua inglese per gli Stati Uniti, verrà rilasciato a dicembre in più paesi che parlano lingua inglese (nello specifico Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito).

Di conseguenza è lecito attendersi che dicembre possa corrispondere con il lancio di iOS 18.2 (e ciò sarebbe in linea con quanto fatto lo scorso anno con iOS 17.2, rilasciato al pubblico in data 11 dicembre 2023).

L’Italia resterà fuori da questa tornata di espansione di Apple Intelligence e, visto quanto detto durante il keynote (le prossime lingue saranno francese, cinese, giapponese e spagnolo ma solo nel 2025, magari con iOS 18.3 o iOS 18.4), potrebbe dovere attendere molto più tempo rispetto agli altri mercati.