Mentre è in corso IFA 2024, la fiera di Berlino sulla tecnologia, per ora accessibile solo alla stampa, Samsung ha svelato una nuova versione di Galaxy Book4 Edge, che si differenzia dagli altri già in commercio principalmente perché monta uno schermo da 15,6″ più modesto e soprattutto il nuovo processore Snapdragon X Plus 8-Core di Qualcomm presentato oggi.

Arriva a poche ore di distanza da un altro notebook di Samsung, il Galaxy Book5 Pro 360 svelato ieri dal produttore sudcoreano con processore Intel Core Ultra (Serie 2), il primo della nuova famiglia di notebook, la quinta. Visto che di quest’ultimo ne abbiamo parlato in un articolo dedicato, qui ci soffermiamo su Samsung Galaxy Book4 Edge, il primo ad arrivare sul nostro mercato.

Caratteristiche e disponibilità di Samsung Galaxy Book4 Edge 15

È il secondo computer portatile di Samsung con Windows on Arm, anticipato dalle versioni 14″ e 16″ di Samsung Galaxy Book4 Edge con Qualcomm Snapdragon X Elite presentate lo scorso maggio. Questa nuova versione svelata oggi da Samsung monta invece Qualcomm Snapdragon X Plus 8-Core, una variante meno potente della serie di SoC Snapdragon X, installata in un computer portatile più economico, benché il produttore non abbia ancora svelato il prezzo.

Oltre che dal chip meno potente, lo si intuisce per esempio anche dallo schermo, l’altra caratteristica che lo distingue dai modelli 14″ e 16″ (qui c’è la recensione del modello più grande). Se questi ultimi montano dei display AMOLED touch con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il nuovo Samsung Galaxy Book4 Edge è equipaggiato con un più modesto schermo da 15,6″ Full HD (1920 x 1080 pixel) in 16:0, con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e 300 nit di luminosità massima.

Al fianco del SoC citato, noto in codice come Snapdragon X Plus X1P-42-100, c’è una NPU Hexagon con Qualcomm AI Engine fino a 45 TOPS (Tera Operations per Second, che indicano la velocità di elaborazione delle NPU), una GPU Adreno, fino a 16 GB di RAM e unità SSD da 256 o 512 GB in base alla configurazione. All’interno di un notebook con una scocca che misura 35,66 cm di larghezza, profonda 29,97 cm e spessa 1,5 cm, dal peso di 1,50 kg, c’è poi una batteria dalla capacità di 61,2 Wh che si ricarica con un caricabatterie da 65 W tramite USB-C.

Per il resto, Samsung Galaxy Book4 Edge 15 ha preinstallato Windows 11 Home, può contare sulla connettività Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 7, monta due microfoni e altrettanti altoparlanti stereo con Dolby Atmos, una webcam da 2 megapixel con risoluzione Full HD e una buona dotazione di porte: due USB-C (4.0), una HDMI 2.1 con supporto per il 4K a 60 Hz, una USB-A 3.2, un ingresso per schede microSD e una porta jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfoni.

Samsung ha evidenziato inoltre le potenzialità di Galaxy Book4 Edge 15 nel settore dell’intelligenza artificiale, notebook che può sfruttare le funzioni di Copilot+ PC e contare su Samsung Knox, piattaforma di sicurezza proprietaria comune anche ad altri notebook, smartphone e altri dispositivi dell’azienda.

Come anticipato, Samsung non ha ancora annunciato il prezzo di Galaxy Book4 Edge 15, computer che arriverà in Italia nella sola colorazione Sapphire Blue non prima di ottobre. Considerando che la variante più economica con Snapdragon X delle versioni svelate lo scorso maggio costa 1699 euro, costerà sicuramente meno di così. Comunque, dei prezzi e della disponibilità ne sapremo probabilmente di più fra qualche settimana.