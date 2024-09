Subito dopo la presentazione a IFA 2024 dei nuovi processori Intel Core Ultra (Serie 2 o 200V), molte aziende hanno svelato i loro primi notebook che ne sono dotati, processori che promettono un bel passo in avanti in termini di prestazioni (e non solo) e che sono pensati anche per supportare le nuove funzioni di intelligenza artificiale di Microsoft Copilot e proprietarie. Fra questi ci sono Acer, Dell, LG, oltre a Samsung e MSI, nuovi computer portatili di cui nei paragrafi che seguono evidenziamo brevemente le novità e le peculiarità.

I nuovi notebook Acer con Intel Core Ultra (Serie 2)

Acer Swift 14 AI e Swift 16 AI

Partiamo da Acer, azienda che ha svelato vari nuovi prodotti in occasione della fiera di Berlino sulla tecnologia, per il momento aperta solo alla stampa (aprirà ai visitatori dopodomani, 6 settembre 2024). Fra questi spiccano i nuovi Swift 14 AI e Swift 16 AI, dotati dei nuovi processori Intel Core Ultra Serie 2 (Core Ultra 5 e Core Ultra 7 per entrambi, mentre per Swift 16 AI c’è anche l’opzione Core Ultra 9.

Montano schermi OLED con risoluzione 2K (il 14″) e 3K (il 16″), e sono realizzati in alluminio, a garanzia di robustezza nonostante lo spessore sia ridotto all’osso, così come il peso, rispettivamente pari a 1,26 e a 1,5 kg. Per quanto riguarda le memorie, ospitano fino a 32 GB di RAM LPDDR5X-8448 e SSD fino a 2 TB. Per il resto, non manca la connettività Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3, una buona dotazione di porte (fra cui una HDMI 2.1 e due USB-C) e batterie da 65 e 75 Wh, rispettivamente.

Acer Swift 14 AI (modello SF14-51/T) sarà disponibile in Italia entro il mese al prezzo di partenza di 1.199 euro (a breve sarà acquistabile anche su Amazon). Per comprare Acer Swift 16 AI (modello SF16-51/T) bisognerà invece aspettare dicembre, mese a partire dal quale sarà acquistabile al prezzo di partenza di 1.299 euro.

Acer TravelMate P6 14 AI

Oltre ai due Swift, Acer ha presentato a IFA 2024 anche il nuovo Travelmate P6 14 AI, un computer portatile molto leggero (pesa 990 grammi) equipaggiato con i citati Intel Core Ultra Serie 2, nello specifico i Core Ultra 5 e Core Ultra 7 in base alle configurazioni.

Si tratta di un notebook con uno schermo da 14″ IPS WQXGA+ (2880 x 1800 pixel) oppure con pannello WUXGA (1920 x 1200 pixel), ha una batteria da 65 Wh, connettività Wi-Fi 7 e, per quanto riguarda le memorie, SSD fino a 1 TB e con al massimo 32 GB di RAM LPDDR5X.

Acer TravelMate P6 14 AI (modello TMP614-54/T/TCO) arriverà sul mercato italiano il mese di gennaio 2025 al prezzo di partenza di 1.499 euro.

Dell XPS 13 con i processori Intel Core Ultra (Serie 2)

Anche Dell ha già annunciato un suo nuovo notebook dotato dei nuovi processori Intel Core Ultra (Serie 2). Si tratta di Dell XPS 13, un prodotto di fascia alta configurabile in vario modo: si possono montare i Core Ultra 5, Core Ultra 7 e Core Ultra 9, da affiancare a un massimo di 32 GB di RAM LPDDR5x e a unità SSD da un massimo di 4 TB.

Per il resto, c’è uno schermo da 13,4″ disponibile in tre versioni diverse, anche touch e OLED, un’ottima qualità costruttiva, una batteria da 55 Wh, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 e Windows 11 come sistema operativo.

Dell XPS 13 con Intel Core Ultra (Serie 2) non è stato ancora annunciato per il mercato italiano, ma è comparso sulla versione statunitense del sito web del produttore, dove è in vendita a 1.399 dollari nella variante con Core Ultra 7 256V.

LG gram 16 con Intel Core Ultra (serie 2)

LG ha presentato invece gram 16, notebook dotato anch’esso degli ultimi processori Intel per notebook, i Core Ultra (Serie 2). Come gli altri portatili citati in questo articolo, monta una NPU (Neural Processing Unit) che arriva fino a 48 TOPS (Tera Operations per Second, cioè la velocità di elaborazione delle NPU, essenziale per determinate operazioni con software di intelligenza artificiale).

Rispetto alla versione precedente di LG gram 16, non si segnalano altre differenze, notebook che arriverà sul mercato italiano a fine anno. Il produttore non ha condiviso informazioni sui prezzi, sulle versioni e sulla disponibilità, dettagli che immaginiamo arriveranno, in seguito in prossimità della commercializzazione.

Fra i primi notebook dotati dei nuovi processori Intel Core Ultra Serie 2 (o 200V che dir si voglia) ci sono anche i nuovi Prestige e Summit di MSI, e Samsung Galaxy Book5 Pro 360, prodotti di cui trovate maggiori dettagli nei link riportati e a cui se ne aggiungeranno prossimamente degli altri.

In copertina Acer Swift 14 AI