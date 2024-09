Qualcomm sceglie la vetrina di IFA 2024 per annunciare un’altra interessante novità per il mondo dei notebook Windows e in particolare dei dispositivi che sposano le più recenti funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale, implementate ormai non solo sull’ultima versione del sistema operativo Microsoft ma praticamente su qualsiasi software e/o app di nuova generazione (o quasi).

Dopo aver portato sul mercato la piattaforma Qualcomm Snapdragon X, facendo in qualche modo risorgere il progetto Windows On Arm che ormai era giunto a un bivio, l’azienda statunitense cerca di cavalcare il momento positivo e rilancia in vista dell’autunno e del Back to School con un nuovo SoC di fascia più economica, parliamo di Snapdragon X Plus 8 core, erede dei modelli più potenti Snapdragon X Elite e X Plus, già disponibili in diverse varianti con configurazioni a 12 e 10 core.

I pregi e i difetti dei SoC Snapdragon X a oggi non sono più una novità; le recensioni indipendenti, comprese le nostre, sono alla portata di tutti e sappiamo benissimo che, dopo un lancio molto “pompato” e incentrato più che altro sulle performance e le funzionalità legate all’AI e alla NPU dedicata, la piattaforma Qualcomm non può competere ancora con i big di settore in quanto a prestazioni assolute. Allo stesso tempo non si può negare che Qualcomm abbia dato una scossa non indifferente ai competitor di settore, AMD e Intel in primis (senza dimenticare Apple), risultando oggi un’alternativa valida e concreta nel panorama notebook Copilot+ di fascia media e medio/alta. Ma vediamo cosa ci riserva questo ulteriore Qualcomm Snapdragon X Plus 8 Core.

Qualcomm Snapdragon X Plus 8 Core: tutte le caratteristiche del nuovo SoC

A differenza dei suoi predecessori, Qualcomm Snapdragon X Plus 8 Core non arriva per “rivoluzionare” il segmento dei portatili Windows 11, ma piuttosto come ulteriore alternativa (la terza per la precisione) nella fascia medio-bassa del mercato consumer, cercando quindi di allinearsi ai listini dei diretti competitor AMD e Intel. La nuova variante del SoC punta quindi ai notebook più economici, mantenendo inalterate le sue peculiarità più importanti: l’efficienza energetica e la possibilità di sfruttare l’accelerazione hardware negli applicativi AI grazie a una NPU dedicata.

Andando nel dettaglio, Snapdragon X Plus 8 Core utilizza 8 core ad alte prestazioni Oryon, ovvero due in meno del primo modello Snapdragon X Plus; la frequenza Boost single-core arriva a 3,4 GHz, mentre nei carichi multi-core gli otto core raggiungono i 3,2 GHz. Il resto delle caratteristiche rimane sostanzialmente invariato; il SoC è realizzato con processo produttivo a 4 nanometri, è dotato di 30 MB di cache e un sottosistema memoria che prevede il supporto per RAM LPDDR5x 8.448 MT/s ed SSD NVMe con interfaccia PCI-E 4.0.

Rispetto alla variante Snapdragon X Plus 10 core troviamo anche un’altra differenza sostanziale che riguarda la GPU integrata. Si tratta sempre di un chip grafico Adreno prodotto in casa, con supporto DirectX 12, ma in questo caso decisamente depotenziato vista la potenza dichiarata in 1,7 TFLOPS, meno della metà di X Plus 10 core che vanta una GPU da 3,8 TFLOPS. C’è da dire però che questi dati sono relativi al modello base di Snapdragon X Plus 8 core, ovvero la variante X1P-42-100; una seconda versione dell’X Plus 8 core, siglata dal produttore X1P-46-100, risulta equipaggiata con una GPU da 2,1 TFLOPS e frequenze CPU più spinte, ovvero 3,4 GHz all-core e fino a 4,0 GHz in single-core (verosimilmente per i prodotti di fascia più alta).

Rimane inalterata l’NPU Hexagon da 45 TOPS, così come rimane ottimo il reparto connettività ed espansione che prevede WiFi 7, 5G, Bluetooth 5.4, USB 4 a 40 Gbps e USB 3.2 Gen 1. Anche qui non manca la compatibilità con il TPM Microsoft Pluton per la crittografia totale della memoria, senza dimenticare il reparto audio con tecnologia Aqstic e Qualcomm aptX, oltre al supporto AV1 e HDR.

Scheda tecnica Qualcomm Snapdragon X Plus 8 Core

Processo produttivo: 4 nm

CPU: Qualcomm Oryon CPU Architettura a 64-bit 8 core, Frequenza operativa fino a 3,2 GHz (X1P-42-100), fino a 3,4 GHz (X1P-46-100) Boost single-core fino a 3,4 GHz (X1P-42-100), fino a 4,0 GHz (X1P-46-100) 30 MB di cache

GPU: Qualcomm Adreno GPU Fino a 1,7 TFLOPs (X1P-42-100), fino a 2,1, TFLOPS (X1P-46-100) Supporto API DX12

NPU: Qualcomm Hexagon NPU 45 TOPs Micro NPU: Dual Micro NPU (nel Qualcomm Sensing Hub)

Memorie RAM: LPDDR5X (16-bit, 8 canali) Velocità di trasferimento: 8.448 MT/s Capacità massima: 64 GB Larghezza di banda: 135 GB/s

Storage: SD (v3.0), SSD/NVME (su PCIe Gen 4), UFS 4.0

DPU: Qualcomm Adreno DPU Display fino al 4K @ 120 Hz con HDR10 (eDP v1.4b)

VPU: Qualcomm Adreno VPU

ISP: Qualcomm Spectra ISP (dual 18-bit), sensore camera fino a 36 MP

Audio: Qualcomm Aqstic, Qualcomm aptX Audio

Modem-RF: Snapdragon X65 5G (5G NR, mmWave, sub-6 GHz, DSS, LTE, CBRS, HSPA, WCDMA)

Connettività: Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 (802.11 be), Wi-Fi 6E e Wi-Fi 6 (802.11 ax) Bluetooth 5.4 (LE)

USB 4.0 40 Gbps

USB 3.2 Gen 1 e USB 2.0

Qualcomm Snapdragon X Plus 8 Core: prestazioni e confronti con la concorrenza

Riguardo le prestazioni offerte dal nuovo Qualcomm Snapdragon X Plus 8 core, al momento ci dobbiamo affidare ai dati e ai benchmark interni forniti dall’azienda, in attesa ovviamente di mettere le mani sul primo notebook disponibile. Come già discusso in passato, ma ribadito solo ieri con il lancio dei processori Intel Core Ultra 200V Lunar Lake, prendiamo questi dati con le pinze, cercando di ricordare comunque che la nuova soluzione Qualcomm punta alla fascia più bassa del mercato notebook AI Windows, andandosi a scontrare inevitabilmente con la precedente generazione di chip AMD e Intel, per essere chiari i Ryzen 8000 (Zen4) e gli Intel Core Ultra 100 (Meteor Lake).

Questa caratteristica si evince anche dai confronti proposti da Qualcomm che, per ovvie ragioni di tempistica, non potevano includere Intel Lunar Lake e neanche i Ryzen AI 300 di AMD. In linea di massima, dalle slide notiamo che Qualcomm punta quasi tutto sull’efficienza energetica di Snapdragon X Plus 8 Core e dell’architettura Oryon, sottolineando in quasi tutte le occasioni il divario in termini di consumi di picco dei competitor e di conseguenza l’impatto sulla batteria e l’autonomia del dispositivo.

Lo stesso approccio viene ripreso riguardo le capacità dell GPU integrata Adreno, non particolarmente brillante in questa variante depotenziata, ma comunque più efficiente dei diretti avversari. Snapdragon X Plus 8 Core ha la meglio quando parliamo di applicativi AI accelerati con l’NPU, decisamente superiore ai prodotti AMD e Intel di serie precedente.

Chiudendo con i consumi e l’autonomia della batteria, Qualcomm dichiara un rapporto performance/watt tre volte superiore ai competitor, puntando in questo caso maggiormente verso Intel e i Core Ultra 100. In questo contesto, stando sempre ai dati Qualcomm, un notebook Snapdragon X Plus 8 core riesce a garantire un’autonomia dal 36% al 200% superiore rispetto a un Core Ultra 7 155.

Quando arrivano e quanto costano i PC Copilot+ con Snapdragon X Plus 8 core

Come avvenuto per il lancio dei modelli top di Snapdragon X, anche per la variante X Plus a 8 core c’è molto entusiasmo in casa Qualcomm, questo perché il SoC mira a un segmento di mercato molto importante, ovvero quello di fascia medio-bassa. A conferma di quanto detto riportiamo le dichiarazioni di Cristiano Amon, President and Chief Executive Officer di Qualcomm.

I primi e migliori PC Copilot+ sono alimentati dalle piattaforme Snapdragon X Series, che lanciano una nuova generazione di personal computing, resa possibile dalla nostra rivoluzionaria NPU. Con Snapdragon X Plus 8-core, stiamo ora offrendo a più utenti queste esperienze AI trasformative, nonché le migliori prestazioni della categoria e la durata della batteria senza precedenti della nostra CPU Qualcomm Oryon personalizzata a basso consumo energetico. Siamo orgogliosi di collaborare con i principali OEM e partner al dettaglio globali per espandere il nostro portafoglio e consentire ai clienti aziendali e ai consumatori.

Alcuni dei primi PC Copilot+ con Snapdragon X Plus 8 core sono già disponibili da oggi, alcuni in preordine e altri arriveranno in corsa nelle prossime ore (vi aggiorneremo). Secondo l’azienda, grazie alla nuova soluzione Oryon a basso consumo per i PC AI, gli OEM e partner Qualcomm potranno proporre laptop molto competitivi nella fascia di prezzo che va da 700 a 900 dollari.