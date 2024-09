È innegabile, l’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede all’interno dei dispositivi mobile degli ultimi anni: lo abbiamo visto con l’integrazione di Gemini all’interno della serie Google Pixel 9, così come Galaxy AI sui nuovi Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, usciti qualche settimana fa nei mercati di tutto il mondo. I laptop non fanno di certo eccezione a questa regola, e proprio nella giornata di oggi Samsung ha presentato il suo nuovo Samsung Galaxy Book5 Pro 360: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Samsung Galaxy Book5 Pro 360: prestazioni AI, Super-Fast Charging e design compatto

Samsung Galaxy Book5 Pro 360 rappresenta a tutti gli effetti il primo Copilot+ PC della nuova serie. Il vero punto di forza del laptop di Samsung è rappresentato dal processore Intel Core Ultra (Serie 2), annunciati oggi in occasione dell’IFA 2024 di Berlino, in grado di offrire una potenza di calcolo quattro volte superiore alla generazione precedente, con un’ulteriore accelerazione fornita dal supporto all’intelligenza artificiale.

È proprio l’intelligenza artificiale che permette di accedere ad alcune interessanti funzionalità tra cui citiamo in particolare:

Assistente Chat , in grado di fornire suggerimenti per le risposte alle proprie conversazioni, riducendo significativamente i tempi di scrittura

, in grado di fornire suggerimenti per le risposte alle proprie conversazioni, riducendo significativamente i tempi di scrittura Traduzione Live , grazie al quale sarà possibile eliminare ogni barriera linguistica, sia nei messaggi testuali che durante le chiamate vocali

, grazie al quale sarà possibile eliminare ogni barriera linguistica, sia nei messaggi testuali che durante le chiamate vocali Assistente Trascrizione , che converte automaticamente le registrazioni, fornendo un vero e proprio riassunto completo di tutte le principali informazioni

, che converte automaticamente le registrazioni, fornendo un vero e proprio riassunto completo di tutte le principali informazioni Cerchia e Cerca, che permette di rivoluzionare totalmente la ricerca delle informazioni

Troviamo poi un display Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici di diagonale con schermo multi-touch a 10 punti, che unito alla risoluzione 3K e alla frequenza d’aggiornamento da 120 Hz consente di esaltare al massimo la propria creatività e la produttività, anche quando ci si trova in viaggio, oltre che godere di ogni contenuto multimediale alla massima qualità possibile. La funzione Vision Booster permette poi di ottimizzare la visibilità dello schermo anche all’aperto, riducendo i riflessi soprattutto in caso di condizioni di estrema luce. A questo si aggiunge poi un design compatto e leggero, che permette al laptop di essere trasportato praticamente ovunque: entrando nei dettagli, Samsung Galaxy Book5 Pro 360 sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Gray e Silver, in base alle preferenze del singolo utente.

Il supporto a S Pen, presente in dotazione al laptop, permette di disegnare e prendere appunti praticamente dovunque, in modo semplice e intuitivo, grazie anche all’aiuto dei gesti multi-touch reattivi. Una delle funzionalità più interessanti di Samsung Galaxy Book5 Pro 360 è Super-Fast Charging, grazie alla quale è possibile ricaricare rapidamente il dispositivo, abbattendo i tempi di ricarica. Ottima in questo caso anche l’autonomia, con una durata garantita fino a 25 ore di riproduzione video, permettendo a tutti gli utenti di arrivare tranquillamente alla fine della giornata lavorativa. Il nuovo laptop di Samsung supporta anche la connettività Wi-Fi 7, assicurando così velocità elevate sia in download e in upload.

Samsung Galaxy Book5 Pro 360 è previsto in uscita in Canada, Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti il prossimo 24 settembre. Nel caso del mercato italiano, invece, sarà necessario attendere gennaio 2025. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.