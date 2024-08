A distanza di due settimane dalle precedenti, Apple ha rilasciato le beta 5 di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, tvOS 18, watchOS 11 e visionOS 2, disponibili al momento per i soli sviluppatori. Arrivano a una settimana di distanza dalle prime beta di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS 15.1 Sequoia, le versioni dei prossimi sistemi operativi per iPhone, iPad e Mac in cui ci si aspetta arrivino le funzioni di Apple Intelligence. Intanto, soffermiamoci sui primi dettagli emersi di queste nuove release.

Arrivate le beta 5 di iOS 18 e degli altri OS di Apple

Siamo ben dentro la fase centrale del primo ciclo di sviluppo delle nuove versioni dei sistemi operativi di Apple, il cui rilascio stabile è previsto per la prima metà di settembre, in occasione dell’annuncio dei prossimi iPhone (ovvero gli iPhone 16) e dei nuovi modelli di Apple Watch (Apple Watch Series 10 e Apple Watch Ultra 3). Intanto, scopriamo alcuni dettagli di queste nuove beta 5, arrivate a pochi giorni dal rilascio di quello che dovrebbe essere l’ultimo aggiornamento intermedio di iOS 17 e degli altri OS di Apple rilasciati per la prima volta lo scorso anno e poi via via sistemati/aggiornati fino ad alcuni giorni fa.

Beta 5 di iOS 18 e iPadOS 18

La quinta build in anteprima di questa nuova versione di iOS e di iPadOS è la 22A5326f (sostituisce la 22A5316j, rilasciata come beta 4 di iOS 18 e iPadOS 18 lo scorso 22 luglio) e installabile per i soli sviluppatori registrati sui seguenti modelli di iPhone e iPad compatibili:

da iPhone XS e XS Max, iPhone XR e iPhone SE di 2a generazione in poi;

da iPad di 7a generazione, iPad mini di 5a generazione e iPad Air di 3a generazione, iPad Pro 11″ di prima generazione e iPad Pro 12,9″ di 3a generazione, iPad Air di 3a generazione e tutti gli altri modelli più recenti.

Beta 5 di watchOS 11

Il numero di versione 22R5328e corrisponde invece alla quinta build della prossima versione di watchOS, versione riservata ai soli sviluppatori registrati e che sostituisce la 22R5318h, rilasciata come beta 4 di watchOS 11 lo scorso 22 luglio. Per quanto concerne la compatibilità, watchOS 11 è installabile invece su Apple Watch Series 6, Apple Watch Ultra e Apple Watch SE di seconda generazione e sui modelli successivi.

Beta 5 di macOS 15 Sequoia

Passando alla quinta build in anteprima della prossima versione di macOS, disponibile anch’essa solo per sviluppatori registrati è la 24A5309e (sostituisce la 24A5298h, rilasciata come beta 4 di macOS 15 Sequoia sempre il 22 luglio scorso). macOS 15 Sequoia è compatibile con tutti i Mac con Apple Silicon e con i seguenti: da iMac 2019, Mac mini 2018, Mac Pro 2019, iMac Pro 2017 e MacBook Pro 2018 in poi.

Beta 5 di tvOS 18 e visionOS 2

Apple ha rilasciato oggi anche le quinte build delle prossime versioni di tvOS e visionOS. Per quest’ultimo sistema operativo, la quinta versione beta di visionOS 2 (numero di build 22N5297g, sostituisce la 22N5286g, rilasciata come beta 4 di visionOS 2 il 22 luglio scorso) è compatibile soltanto con Apple Vision Pro. Per quanto concerne tvOS 18 beta 5 (numero di build 22J5335d, sostituisce la 22J5324f rilasciata come quarta beta di tvOS 18, sempre lo scorso 22 luglio), fra i dispositivi compatibili ci sono Apple TV HD (2015), oltre ad Apple TV 4K (2017) e i modelli più recenti.

Come installare iOS 18, iPadOS 18 e le altre nuove versioni degli OS Apple

Tutte le beta 5 citate sopra dei nuovi sistemi operativi di Apple, iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, tvOS 18, watchOS 11 e visionOS 2 sono disponibili e scaricabili solo per gli sviluppatori iscritti al programma beta dedicato. Qui ci sono invece le note di rilascio, i link per scaricare quelle disponibili e altre informazioni. Chi ha installato le precedenti versioni in anteprima degli OS di Apple o esegue le più recenti versioni stabili, può accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori dalle sezioni Aggiornamento Software. Per il resto, è come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Siccome lo scorso 24 luglio Apple ha avviato il rilascio delle seconde beta pubbliche di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, tvOS 18 e watchOS 11, chi volesse provarle, intanto, può installarle (qui per tutti i dettagli su come installarle e le principali novità emerse). Come sempre, aggiorneremo questo articolo non appena Apple rilascerà le relative beta pubbliche di queste nuove release attese per i prossimi giorni.